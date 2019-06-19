Столична ДФС звинувачує керівництво КП "Київпастранс" у розтраті 28 млн гривень

Слідчі фіскальної служби розслідують кримінальну справу стосовно посадових осіб КП "Київпастранс". Фіскали припускають, що керівництво підприємства могло розтратити майже 28 млн гривень на користь ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ". Це ТОВ за паперами поставляло запчастини для КП "Київпастранс", але під час розслідування було встановлено, що фірма має ознаки фіктивності і надавати такі послуги не могла. Відносно одного з директорів "Торгова компанія Техатон МАЗ" вже складено обвинувальний акт: фіскали з'ясували, що він реєстрував підприємство за гроші і до його діяльності відношення не має.

Як стало відомо KV, визначенням від 23 травня 2019 року Подільський районний суд дозволив слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в місті Києві тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП "Київпастранс" (*) (справа №758/6593/19).

Як зазначено в матеріалах справи, 28 березня 2019 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в місті Києві в ЕРДР були внесені відомості про відкриття кримінального провадження №42019100000000222 за ознаками злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ч.5 ст. 191 КК України - привласнення або розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою осіб; ч.1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Правоохоронці встановили, що посадові особи КП "Київпастранс" у 2018 році здійснили розтрату грошових коштів, які їм були довірені, шляхом укладання фіктивних договорів з ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ" (**) на придбання механічних запасних частин. Це призвело до заподіяння шкоди в особливо великих розмірах на суму в 27,94 млн грівен.

Зазначимо, в матеріалах справи не вказано, про які саме договори йдеться. За інформацією бази даних Clarity-Project, за період з вересня 2017 року по лютий 2018 року КП "Київпастранс" та ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ" уклали 37 договорів на суму близько 112 млн гривень. В тому числі, в 2018 році було підписано 12 контрактів на суму близько 38 млн гривень.

Під час досудового розслідування в якості свідка був допитаний керівник ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ". Він повідомив, що зареєстрував дану фірму за грошову винагороду і до її діяльності не має ніякого відношення.

В матеріалах справи зазначено, що 25 квітня 2019 року в рамках даного кримінального виробництва цій людині було пред'явлено підозру в скоєнні злочину, передбаченого, ч.2 ст. 205-1 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища. 26 квітня в суд було направлено обвинувальний акт відносно даної особи.

Крім того, під час розслідування було встановлено, що на зазначеному підприємстві працює всього одна людина, а будь-які засоби виробництва або надання послуг відсутні. Також, ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ" відсутній за адресою своєї реєстрації.

8 квітня 2019 року правоохоронці направили КП "Київпастранс" вимогу про надання документів по взаємовідносини між КП і зазначеною вище фірмою за 2018 рік. Листом від 15 квітня 2019 року КП "Київпастранс" повідомило, що дану вимогу воно не виконуватиме і документи не надасть. При цьому керівництво КП "Київпастранс" посилалося, зокрема, на ст. 159 КПК судді.

Через цю причину слідчим фіскальної служби довелося звертатися до суду з клопотанням про надання доступу до документів, що в результаті було задоволено.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ" було зареєстровано в липні 2017 року. Керівником фірми вказаний Кайумба Ноласкес Манді. Засновником компанії значиться офшорна фірма "Комфорд Лімітед" з Сейшельських островів. Розмір статутного капіталу - 200 тис. гривень. ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ" до 22 квітня 2019 року мала київську "прописку", а зараз зареєстрована в Дніпрі. Компанія має податковий борг в сумі 265,7 тис. гривень.

Зазначиммо, Кайумба Ноласкес Манді вказаний керівником ще більш ніж п'яти десятків фірм по всій Україні. Але, як видно, в рамках зазначеної вище кримінальної справи правоохоронці допитували когось з попередників, оскільки перші слідчі дії проводилися ще до його призначення - до 22 квітня 2019 року. І саме в відношенні когось з "попередників" був складений обвинувальний акт.

Зазначимо, деякі ЗМІ пов'язували ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ" з оточенням екс-директора КП "Київпастранс", депутата Київради Сергія Майзеля (фракція "Солідарність").

Нагадаємо, КП "Київпастранс" - одне з комунальних підприємств Києва, яке постійно знаходиться на слуху, оскільки живе на дотаціях з міського бюджету (навіть після підняття ціни на проїзд до 8 грн за поїздку) і при цьому дуже "неакуратно" витрачає ці гроші.

Наприклад, в 2018 році Нацполіція почала розслідувати факт закупівлі КП "Київпастранс" послуг з капітального ремонту гуртожитку за адресою вул. Серпова, 9-А за 17 млн ​​бюджетних гривень. Сама фірма-підрядник - ТОВ "Будівельна компанія" Дельта-Буд "- за адресою, вказаною в реєстраційних документах, не знаходиться і не має потужностей для проведення відповідних робіт. Крім того, це ТОВ залучило декілька організацій, які поставляли йому будівельні матеріали і послуги тільки на папері. Також правоохоронці з'ясували, що "Будівельна компанія" Дельта-Буд "вже побічно фігурувала в іншій кримінальній справі, а екс-керівництво цієї компанії пов'язане з одним з високопоставлених співробітників" Київпастрансу "- Юрієм Курбалем.

При цьому в досягненні будь-яких особливих успіхів КП "Київпастранс" помічений не був. Так, за підсумками минулорічної роботи КП "Київпастранс" в рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки освоїло на потреби киян всього 38 млн гривень з передбачених 184,8 млн гривень. Крім того, керівництво цього КП провалило реалізацію шести завдань, поставлених важливим програмним документом. Зокрема, в минулому році закупили недостатню кількість низькопольних автобусів і тролейбусів, а також перевищили середній рівень зносу автобусів і контактної мережі. Свої недоліки в КП пояснювали недостатнім фінансуванням.

КП "Київпастранс" з 30 серпня 2016 року очолює Дмитро Левченко. Його попередником з 13 серпня 2014 по 12 квітня 2016 року був Сергій Майзель, який в подальшому, з 25 квітня 2016 по 25 квітня 2017 року, керував Департаментом транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації (КМДА). На даний момент зазначеним Департаментом тимчасово керує Іван Шпильовий. Курирує цей напрямок заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

*КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ: 31725604)

** "Торгова компанія Техатон МАЗ" (код ЄДРПОУ: 41480535)