Аеропорт Ярославського почав літнє розширення маршрутної мережі з нового рейсу Харків-Барселона

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, продовжує розвиток мережі перельотів на європейському континенті. Сьогодні, в рамках анонсованого раніше розширення співпраці з міжнародним лоукост авіаперевізником SkyUp Airlines, відбувся інавгураційний рейс Харків-Барселона - повідомила прес-служба аеропорту.

"Рейси до Барселони з Харкова будуть вперше здійснюватися на регулярній основі - двічі в тиждень, по середах і суботах. Вартість квитків в одну сторону - від 2 909 гривень", - уточнили в прес-службі Міжнародного аеропорту "Харків".

Квитки на новий напрямок вже доступні на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Раніше представники аеропорту заявили про суттєве розширення співпраці з лоукост авіаперевізником SkyUp Airlines. В аеропорту Ярославського вже отримало постійне базування одне з повітряних суден компанії - сучасна лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

Нинішнього літа аеропорт Харкова в партнерстві з авіакомпанією запускає кілька нових напрямків. Поряд з рейсами в Барселону, в найближчі місяці Харків буде з'єднаний регулярними рейсами з п'ятьма містами: з 2 червня - з Одесою і Ріміні (Італія), з 4 червня - з Кутаїсі (Грузія), з 6 червня - з Ларнакою (Кіпр), з 11 червня - з Парижем (Франція).

Також в літній період SkyUp Airlines буде виконувати чартерні рейси з Харкова на популярних туристичних напрямках - Шарм-Ель-Шейх (Єгипет), Тіват (Чорногорія), Монастір (Туніс) і Анталія (Туреччина).

Міжнародний аеропорт "Харків"- один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові рекорди. За рік послугами Міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines і багато інших.