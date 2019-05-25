НАБУ закрило справу про незаконне призначення собі премій екс-главою НАЗК Корчак

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про призначення колишньою головою Нацагентства з питань запобігання корупції Наталією Корчак премій самій собі.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Справа розслідувалася за рішенням суду, який зобов'язав НАБУ відкрити відповідне кримінальне провадження.

Згідно з фабулою справи, будучи главою НАЗК, Корчак в 2016 році безпідставно виплачувала собі як премію кошти, що знаходилися в її розпорядженні, чим, можливо, скоїла злочин за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах).

Кримінальне розслідування було припинено, а справа закрита в квітні в зв'язку з відсутністю в її діях складу кримінального злочину.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ закрило кримінальне провадження про призначення Корчак і членами НАЗК премій самим собі, але суд скасував постанову і відновив розслідування справи.

Тим часом, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовилася узгодити підозра Корчак декларуванні недостовірної інформації про наявність паркомісць та їх використання для незадекларованих автомобілів.