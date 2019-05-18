НБУ хоче зобов'язати банки повертати клієнтам зняті шахраями кошти

Національний банк України має намір посилити захист прав користувачів платіжних карток, встановивши додаткові вимоги щодо випадків оскарження клієнтом переказів коштів, які ним не здійснювалися. Про це повідомляє прес-служба НБУ.\r\nТак, повідомляється, що банк після отримання повідомлення від користувача повинен відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійсненням цього переказу не пізніше наступного робочого дня.\r\nНаголошується, що це стосується лише випадків, коли банк не має підстави вважати неправомірними дії користувача.\r\n"Користувач несе всі збитки, пов'язані з перекладами, які ним оскаржуються, якщо банком доведено, що дії або бездіяльність користувача призвели до втрати, незаконного використання ПІНу або іншої інформації, що дає змогу ініціювати платіжні операції", - йдеться в повідомленні.\r\nБанк має право не повертати кошти в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів (близько 350 грн), якщо переклад був здійснений втраченою\/викраденою або неправомірно використаною карткою і якщо користувач повідомив про її втрату\/викрадення тільки після проведення такого перекладу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, шахраї придумали нову схему крадіжки з банківських карток.\r\nРаніше система Mastercard змінила правила списування грошей з карт.