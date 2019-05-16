Відтермінування введення ринку електроенергії ускладнить відносини України з ключовими партнерами, - Омельченко

Будь-які відтермінування з запуском ринку електроенергії можуть суттєво ускладнити відносини України з міжнародними партнерами. Про це в кулуарах наради в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради заявив голова енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Я за те, щоб запрацював (ринок, - ред.) у повному обсязі, без обмежень, на користь, в першу чергу, споживачів та інвесторів. Якщо ринок не запрацює, це буде достатньо негативний сигнал для інвесторів та наших іноземних партнерів".

За словами експерта, до 1 липня є ще достатньо часу для НКРЕКП, уряду та депутатів завершити всі приготування.

"Я вважаю, що закон має запрацювати так, як він записаний. І якщо потрібно щось доробити то є ще час, і мають урядовці попрацювати активно і ефективно вирішити всі необхідні проблеми і запустити цей ринок як це передбачено законом з урахуванням інтересів всіх учасників ринку", - підкреслив він.

Як повідомлялося, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку заплановано на липень 2019-го. Перехід передбачено законом "Про ринок електроенергії", ухваленим у 2017 році.

Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямами розподілу і передавання електроенергії.

23 квітня представники ЄС, ЄБРР, Європейської енергетичної спільноти, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії.