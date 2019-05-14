Володимир Пилипенко: борги за борги, або як влада реформує ЖКГ

Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко вважає, що держава має дати українцям можливість розрахуватися з боргами за комунальні послуги, замість того, щоби вганяти в ще більші борги, вводячі пеню.

Уже з 1 травня на українців чекають нововведення в комунальній сфері. Приємними їх аж ніяк не назвеш.

Нагадаю, борги в ЖКГ на сьогоднішній день становлять 69,2 млрд грн. З них більше половини – за газ.

При цьому, ми досі не почули жодного економічного обґрунтування та оцінки здатності українців оплачувати такі тарифи. Хоча ні. В уряді, особливо Мінсоцполітики, люблять оцінювати статки заробітчан. Мабуть, там підрахували, що їхніх заробітків має і на комуналку вистачити, і на мільйонні премії нафтогазівцям.

А що робити пенсіонерам? У них середній розмір пенсії в Україні, порівняно з 2014 роком, зріс в 1,5 рази. А вартість природного газу для населення за цей же період - в 11,6 рази. Цікаве співвідношення, чи не так?

На тлі всієї цієї картини, з 1 травня 2019 року на українців чекає нове "покращення". Оскільки з цієї дати вводиться пеня за комунальні борги. Саме такі правила передбачені в Законі України "Про житлово-комунальні послуги", який був прийнятий ще 09 листопада 2017 року, але введений в дію саме 1 травня 2019 року.

У вказаному законі передбачено, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому, загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Таким чином, з 1 травня 2019 року якщо не сплачувати за комунальні послуги вчасно – доведеться платити більше. При чому, сума боргу буде зростати кожного дня до дати повної оплати.

Якщо змоделювати запропоновану у законі формулу на нинішню заборгованність по країні і порахувати, то за рік громадянам мали б додатково нарахувати пеню у 2,5 млрд грн.

Тобто, якщо з 1 травня у Івана Івановича виникне заборгованість, наприклад, за газ 10 тис. грн, то кожного дня йому нараховуватиметься одна гривня пені. В місяць – це 30-31 грн. Відповідно до закону ця пеня не може перевищувати 100% заборгованості. Її нараховуватимуть до тих пір, доки не досягне позначки 10 тис. грн. І це при тому, якщо чоловік більше не накопичуватиме заборгованості. Адже логічно, що чим більший борг перед постачальниками послуг – тим і сума пені зростатиме.

За таким же алгоритмом нараховуватимуть "штрафи" і по всіх інших видах послуг – холодній і гарячій воді, електроенергії, за послугу з управління багатоквартирним будинком.

Якщо ж в Івана Івановича не буде грошей розплатитись за житлово-комунальні послуги, то настає черга відключень. Тут механізм простий. Спершу ти маєш сплатити борги до дати, визначеної у договорі. Як правило, це 20 число. Не сплатив – підприємство, яке постачає послуги, зобов’язане надати попередження про припинення послуг. Протягом 30 дні з дня надходження цього попередження Іван Іванович має погасити заборгованість. Не вдасться – послуги відключать, окрім газу та електроенергії. І це не тому, що законодавець потурбувався про нього. А лише тому, що процедура відключення газу і електроенергії визначена іншими законами.

Як бачимо, замість того, аби дати людям альтернативу - як позбутись боргової ноші в адекватний спосіб - їм докидують ще одну!

Хоча якраз альтернатива є. В першу чергу йдеться про скасування норми щодо нарахування пені. Ще в лютому цього року до парламенту внесли відповідний законопроект №10108 "Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Документ, зокрема, передбачає виключення із законодавства положень стосовно можливості нарахування пені споживачам у разі несвоєчасної оплати комунальних послуг. Його варто негайно розглянути, доки постачальники послуг не розпочали нарахування пені, що є просто антигуманно в нинішніх умовах.

Крім того, хотілось би почути нарешті належне економічне обгрунтування вартості тарифів. Без цього пояснення скидається на те, що на українцях в черговий раз хочуть, банально, заробити.