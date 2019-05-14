WhatsApp зазнав масштабної хакерської атаки

Представники WhatsApp заявили про масштабну хакерську атаку, під час якої було віддалено встановлено забезпечення для відеоспостереження на телефони та інші пристрої, які використовували користувачі.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на ВВС.

У WhatsApp вважають, що ця атака була націлена на "відібрану кількість користувачів", однак вони не можуть знати, скільки насправді постраждало від зловмисників.

Установка хакерського забезпечення відбувалася за допомогою функції голосового виклику для дзвінка на пристрій цілі хакерів. Забезпечення відразу встановлювалося, навіть якщо людина не відповідала на дзвінок, у більшості випадків він навіть не залишався в журналі викликів.

Вперше атаку було виявлено на початку травня. У WhatsApp повідомили, що недоліки, які використовувалися хакерами, було виправлено і вже випущено нове оновлення програми, в якому вони відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, Facebook Instagram і WhatsApp не будуть зберігати дані в країнах з порушеннями прав людини.

Раніше, в Києві та Харкові зафіксували масштабні збої в роботі Facebook і Gmail.