Більшість суб'єктів енергоринку готові до переходу на европейську модель з 1 липня, – Мінаков

Більшість суб'єктів енергоринку готові до переходу на нову модель з 1 липня 2019 року, виконавши тим самим вимоги міжнародних партнерів.

Про це в ефірі телевізійного каналу "Прямий" заявив блогер Олексій Мінаков.

За словами експерта, не дивлячись на очевидні переваги нової ліберальної та європейської моделі ринку, є представники певних політичних сил, зокрема новообраного президента, які заявляють про те, запуск ринку необхідно відкладати.

"Насправді і "Укренерго" вже тестує перехід до нової моделі ринку, і власне НКРЕКП, Нацкомісія, яка регулює ціни і тарифи, теж разом з Міністерством енергетики вже теж готова. Енергетичні компанії теж готові. Тобто, більшість суб'єктів ринку готові до переходу на нову модель якраз з 1 липня. Якщо ми говоримо чисто про економіку, то тут немає жодних перешкод, тому що це наше зобов’язання, тобто ми повинні це нарешті зробити, бо 26 років галузь була в плачевному стані", - сказав блогер.

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За словами Мінакова, реформа енергоринку є зобов’язання України перед міжнародними партнерами, більше того, від їх виконання залежить надання країні макрофінансової допомоги. "У 2014 році Верховна Рада прийняла законопроект про ринок електричної енергії. Чорним по білому там також написано, що з 1 липня 2019 року повинен запрацювати цей новий ринок електроенергії. Чому це важливо? Тому що це зобов’язання взяла на себе Україна, коли підписувала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка набула чинності в 2017 році. По-друге, якщо ми виконуємо це зобов’язання цього року, то нам нададуть транш у 500 млн євро від Європейського Союзу. Тобто, тут є і матеріальне таке заохочення", - підкреслив він.



Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні в суботу, 11 травня, схвалила постанову щодо надання дочірньому підприємству "Оператор ринку" держпідприємства "Енергоринок" можливість тимчасово, до перетворення в акціонерне товариство (АТ), здійснювати функції для забезпечення роботи нових сегментів оптового ринку електроенергії. Це дозволить вчасно запустити новий ринок електроенергії з 1 липня 2019 року.