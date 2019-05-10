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10 травня 2019, пʼятниця, 18:10 20
Судова влада 2019-05-10T19:45:03+03:00
Українські Новини
НАБУ вилучило документи по КВЦ "Парковий" і "Межигір'я" під час обшуку в АРМА, - джерело

НАБУ вилучило документи по КВЦ "Парковий" і "Межигір'я" під час обшуку в АРМА, - джерело

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під час недавніх обшуків у Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), вилучили документи, що стосуються резиденції "Межигір'я", а також конгрессно-виставкового центру "Парковий".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Після обшуків в АРМА пропали папки з документами по "Межигір'ю", КВЦ "Парковий" і ТЕЦ Дубневичів", - сказав він.

За його словами, причина, з якої вилучили ці документи, незрозуміла, оскільки в рішенні суду про обшук було зазначено, що слідчі дії пов'язані зі справою "Росток Холдингу".

АРМА готує протест на обшук.

При цьому в протоколі обшуку, як повідомили Українським Новинам, документи по "Межигір'ю" і КВЦ не фігурують.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ вилучив документи і техніку в АРМА.

Раніше НАБУ провело обшуки в Агентстві по розшуку активів.

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