НАБУ вилучило документи по КВЦ "Парковий" і "Межигір'я" під час обшуку в АРМА, - джерело

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під час недавніх обшуків у Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), вилучили документи, що стосуються резиденції "Межигір'я", а також конгрессно-виставкового центру "Парковий".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Після обшуків в АРМА пропали папки з документами по "Межигір'ю", КВЦ "Парковий" і ТЕЦ Дубневичів", - сказав він.

За його словами, причина, з якої вилучили ці документи, незрозуміла, оскільки в рішенні суду про обшук було зазначено, що слідчі дії пов'язані зі справою "Росток Холдингу".

АРМА готує протест на обшук.

При цьому в протоколі обшуку, як повідомили Українським Новинам, документи по "Межигір'ю" і КВЦ не фігурують.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ вилучив документи і техніку в АРМА.

Раніше НАБУ провело обшуки в Агентстві по розшуку активів.