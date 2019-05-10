Україна позбудеться міжнародної фіндопомоги, якщо вчасно не запустить ринок електроенергії, - ЗМІ

Якщо Україна вчасно в липні цього року не запустить конкурентний ринок електроенергії, то під питанням опиняться транші МВФ і макрофінансова допомога ЄС у розмірі 500 млн євро. Про це пише "Дело" в статті "Що буде, якщо Україна вчасно не запустить конкурентний ринок електроенергії".

Як пише ЗМІ, менше двох місяців залишається до старту нового конкурентного ринку електроенергії в Україні. Подія, що має всі шанси бути названою епохальною, запланована на 1 липня 2019 року. Але чим ближче до заповітної дати, тим напруженішим стає риторика головної рушійної сили цієї енергореформи - європейської та американської дипломатії. "В кінці квітня стурбованість можливим зривом запуску нового ринку електроенергії висловили ключові зовнішньополітичні стейкхолдери. Фактично синхронно пішли схожі заяви представників міжнародних бізнес-асоціацій в Україні. Про те, що введення нової моделі ринку електроенергії має відбутися в запланований термін - з 1 липня 2019 - заявили в Європейській Бізнес Асоціації та міжнародній торговій палаті ICC. Апофеозом міжнародної стурбованості стала публікація у впливовому американському виданні Politico".

Причиною занепокоєння міжнародних стейкхолдерів є, ймовірно, не організаційно-технічні зволікання, а політична ситуація. "Куди більше європейських і американських чиновників може хвилювати невизначеність, що виникла в зв'язку з обранням президентом України Володимира Зеленського. Вакуум інформації щодо його бачення подальшої долі запущених енергореформ породжує підозри про можливість їх згортання. Тим паче, що відповідальний за енергетику представник команди нового президента Андрій Герус неодноразово висловлював скепсис з приводу доцільності лібералізації ринків газу та електроенергії", - пише ЗМІ.

У зв'язку з цим західні партнери шлють Україні недвозначний сигнал про те, що реформа енергоринку знаходиться в зоні їх пріоритетної уваги. "По-перше, реформа енергоринку є одним з ключових умов Меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу в розмірі 500 млн євро. По-друге, вимога введення нового ринку електроенергії була зафіксована в програмі кредитування з боку МВФ (з 2015 року в рамках програми EFF, з жовтня 2018 невиконані зобов'язання були перенесені в нову програму кредитування МВФ Stand-by). Мова йде про два транші в розмірі 1,2 і 1,3 млрд доларів США в травні і жовтні поточного року. По-третє, обіцяні 500 млн євро кредита від Світового банку, можуть надійти тільки після траншу МВФ".

Нагадаємо, на 1 липня 2019 року заплановано запуск нового ринку електроенергії, на введенні якого наполягають західні партнери. Радник новообраного президента Андрій Герус уже заявляв про те, що запуск ринку необхідно переносити на рік. При цьому керівник Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в ЄС вірять, що реформи, які були розпочаті п'ять років тому, продовжаться з приходом нового керівництва в Україні: "Впровадження ринку електроенергії дуже важливо для ЄС, в тому числі і для надання макрофінансової допомоги Україні. І ми сподіваємося, що все буде зроблено, щоб цей ринок почав працювати якомога швидше".