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06 травня 2019, понеділок, 15:21 156
Нерухомість 2019-05-06T16:30:03+03:00
Українські Новини
За місяць в Києві демонтували 1 161 рекламну конструкцію, – КМДА

За місяць в Києві демонтували 1 161 рекламну конструкцію, – КМДА

КМДА. Фото: kyivcity.gov.ua
КМДА. Фото: kyivcity.gov.ua

Київська міська державно адіміністрація (КМДА) повідомила, що протягом квітня у столиці демонтовано 1 161 незаконний рекламний засіб (РЗ), серед яких 720 одиниць демонтували їхні власники.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Так, демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 322; вивіска – 270; електронне табло – 8; конструкція на даху – 17; кронштейн – 107; лайтпостер, що стоїть окремо, – 7; лайпостер на фасаді – 1; прапор, прапорець – 6; телевізійний екран на фасаді – 1; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 108; тумба, що стоїть окремо, – 49; холдер – 91; щит на фасаді – 12; щит, що стоїть окремо, – 161.

Нагадаємо, що впродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій. Протягом березня у столиці демонтовано 1 604 незаконні рекламні засоби.

Реформа у сфері розміщення реклами впроваджується завдяки Правилам розміщення рекламних засобів у м. Києві. Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їхнього монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП. У розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

Довідково

Звітність про роботу КП "Київреклама" можна отримувати за посиланням. Також на сайті комунального підприємства можна перевірити законність тієї чи іншої рекламної конструкції та долучитися до проекту "Я – інспектор".

Окрім того, на сайті Управління з питань реклами КМДА кожного дня оновлюється інформація щодо включення до наказу про демонтаж рекламних засобів. Із відповідним переліком можна ознайомитись за посиланням. Також на сайті КП "Київреклама" можливо передивитися стан будь-якої рекламної конструкції (які дії були здійсненні щодо РЗ: направлені вимоги чи включені в наказ та очікують демонтаж) за цим посиланням.

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