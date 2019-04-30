Лід і полум'я: в соцмережах бурхливо обговорюють саму епічну серію "Ігри престолів"

У неділю, 28 квітня, телеканал HBO випустив 3 серію 8 сезону легендарного серіалу "Гра престолів". Вже сьогодні вранці мережа щосили рясніє обговореннями її змісту та ключових моментів. Одні глядачі скаржилися, що серія вийшла занадто темною і нічого не було видно, інші - що смертей було занадто мало, проте всі сходяться в одному - що ця битва в серіалі вийшла дійсно самої епічної.

Обережно, далі можуть бути спойлери!

Як повідомляли Українські Новини, HBO показав першу серію заключного сезону "Гри престолів" і соцмережі "захопили" нові меми про серіалі.

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