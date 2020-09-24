Налоги для игорного бизнеса: Минфин сошел с ума?

С момента внесения Кабмином в парламент проекта Госбюджета 2021 его критики говорят о том, что доходы нереальны и расходов много. При этом, эти же самые критики, делают все возможное, чтобы в государственную казну попало как можно меньше денег, а издержки постоянно увеличивались.

Пока подобным занимались народные депутаты из разных фракций, это еще можно было понять: через месяц состоятся выборы в местные советы и активная критика правительства с парламентской трибуны всегда дает некоторый бонус их коллегам по партии в регионах.

Сейчас же, к группе "перекраивателей бюджета" присоединился и Минфин, который, собственно говоря, не просто "отвечает за госбюджет", а готовит этот документ. В частности, Министерство финансов начало лоббировать интересы противников легализации игорного бизнеса, которые делают все возможное, чтобы Госбюджет 2021 потерял от 4 до 7 млрд грн доходов. И делает это Минфин весьма топорно, выступая за рост налоговой нагрузки на операторов формирующегося игорного рынка (путем скорейшего введения налога на валовый игровой доход - GGR) и на игроков (с помощью сохранения налога на выигрыш по ставке, равно величине налога на доходы физических лиц - 18%).

Благодаря аналогичным инициативам Минфина, нашедшим свое отражение в нескольких законах, принятых в прошлом году парламентом, только по табачной отрасли недобор налогов из-за резкого роста акцизов и, как следствие, падения объема легальных продаж, потери госбюджета составили более 40 млрд грн.

Очевидно, что высокая налоговая нагрузка на операторов рынка и игроков в процессе восстановления легального игорного рынка в Украине убивает инвестиционную привлекательность оного. Ведь инвесторы должны в ближайшие 3-4 года, как минимум, выйти в 0 и окупить свои вложения, а уже потом их можно облагать более высокими налогами, как это делалось и делается во всем цивилизованном мире.

Для того, чтобы а) вернуть свои инвестиции в ближайшие годы и б) привлечь на украинский рынок иностранных игроков (например из Турции, где активность профессиональных игроков сильного ограничена законами, принятыми на основании норм религии) -- налог на выигрыш должен быть нулевым, а GGR необходимо отсрочить минимум до 2024 года. На данный момент базовый закон об игорном бизнесе и так установил одни из самых высоких ставок относительно стоимости лицензий в мире, потому любое дополнительное налогообложение станет поистине серьезной преградой на пути адекватного инвестора, как отечественного, так и из числа международных.

В последние время проявилась еще одна группа критиков легализации игорного бизнеса, по привычке, отрабатывающая деньги тех, кто платит за публичную критику чего бы то ни было. Сейчас, эти критиканы работают на интересы тех, кому выгоден полностью криминальный, нелегальный теневой рынок азартных игр. Среди них особенно выделяются народные депутаты, подвязавшиеся на ниве "борьбы с коррупцией".

Так, согласно заявлению первого заместителя главы антикоррупционного комитета Рады Ярослава Юрчишина (фракция "Голос"), парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики увидел коррупционную составляющую в законопроектах о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр. И это "антикоррупционное нарушение", по его словам, состоит в том… что законопроект №2713 и альтернативные к нему предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр и лотерей. В воспаленном воображении этого "голоса криминалитета" представляется, что данная норма будет использоваться "для создания схем легализации средств, полученных незаконным путем". Для того чтобы проиллюстрировать свою мысль, Юрчишин напомнил, что "именно таким методом в свое время средства выводили известные мафиози, такие как Аль Капоне, или легализовывали хищение средств международной технической помощи тираны вроде Мугамбе в Зимбабве, постоянно выигрывая сумасшедшие средства в лотерею". Одна незадача, никаких фактов того, что вышеупомянутые граждане хоть раз выиграли в лотерею "средства международной технической помощи" Юрчишин, конечно же, не привел. Ведь сложно привести пример того, чего никогда не было. Впрочем, ответственности же за абсолютные лживые заявления нардепы не несут, потому и заявлять могут что угодно.

Кстати, чтоб что-то "легализировать" путем выигрыша в казино или лотерею, надо чтобы в казино или выигрышном фонде лотереи эти деньги появились, причем, появились легально. А легально они могут там появиться только в том случае, когда их (деньги) кто-то легально проиграет/купит лотерейных билетов. После же того, как эти деньги легально попадут к оператору игорного рынка - с них будет потрачены средства на: аренду помещения, зарплаты персоналу, амортизацию оборудования, коммунальные услуги, охрану заведения, инкассацию и т.д. А также… удержана стоимость лицензий и выплачен налог на прибыль. И только после этого, часть полученных средств вернется игрокам в виде выигрыша. Но… об этом "антикоррупционеры" предпочитают умалчивать, ведь они или демонстрируют поразительную некомпетентность, или работают на обслуживание интересов криминального бизнеса.

Возвращаясь же к проекту Госбюджета на будущий год, следует напомнить, что его дефицит в 270 млрд грн - один из самых больших в истории Украины и уступает лишь дефициту, заложенному апрельскими изменениями в Госбюджет 2020. Минфин же, вместо того, чтобы быстрее помочь заработать наиболее инвестиционно привлекательному рынку - создает только проблемы. А в этом процессе ему "помогают" нардепы, которые везде и всюду кричат о том, что "денег в бюджете нет". Так вот, лицензионные выплаты от операторов азартных игр - это быстрые деньги в бюджет страны. И 4 - 7 млрд грн являются достаточно большой суммой, чтобы ее терять или отдавать криминалу.

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