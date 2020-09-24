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24 сентября 2020, четверг, 11:00 557 Документ
Публикации 2020-09-24T11:13:59+03:00
Українські Новини
Переподчинить "без шума и пыли": тайный план Шмыгаля по "Укргидроэнерго"

Переподчинить "без шума и пыли": тайный план Шмыгаля по "Укргидроэнерго"

Юрий Дощатов
Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS
Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS

В правительстве готовятся к передаче наибольшей гидрогенерирующей компании страны "Укргидроэнерго" из-под подчинения Министерства энергетики непосредственно в управление Кабмину. Эта информация подтверждают источники Українських Новин и проекты документов, имеющихся в распоряжении агентства. Можно предположить, что смену представителя акционера компании "продвигает" сам премьер Денис Шмыгаль и/или кто-то из секретариата КМУ. СБУ, в свою очередь, усмотрела в намерениях правительства риск экономических и имиджевых потерь, что противоречит национальным интересам Украины.

По информации собеседников Українських Новин, работа над подготовкой передачи 100% акций ЧАО "Укргидрэнерго" Кабмину в правительстве идет минимум месяц. В середине сентября депутаты профильного комитета Верховной рады, после появления у них такой информации, обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю. Они просят объяснить, для чего нужна смена управленца компании и как это может отразиться на работе "Укргидроэнерго". Текст обращения имеется в распоряжении агентства.

С момента депутатского обращения прошло полторы недели, однако, по информации агентства, ответа премьера до сих пор нет. Также не удалось получить комментарий Шмыгаля по этому вопросу и Українським новинам.

Однако в нашем распоряжении оказались документы, подтверждающие активную подготовку к передаче компании под управление КМУ.

Оказывается, уже готов проект соответствующего распоряжения и пояснительная записка к нему. Причем, пояснительная подготовлена под подпись не министра энергетики Ольги Буславец, а министра экономического развития Игоря Петрашко, который фактически не имеет никакого отношения к деятельности "Укргидроэнерго". "Это очень удивительный момент, что пояснительная от Петрашко. Такой документ должен готовиться Минэнерго, которое и управляет предприятием", - отметил собеседник издания, знакомый с правилами подготовки сопроводительных документов к проектам правительственных решений.

Кроме того, в записке указано, что решение принимается в соответствии с поручением премьер-министра, однако, в документе отсутствует и дата получения, и его номер. Источники агентства утверждают, что в Минэкономики такой пояснительной не готовили. Таким образом, можно предположить, что документы подготовлены секретариатом КМУ по поручению самого Шмыгаля или кого-то из его близького окружения, для того, чтобы в нужный момент оперативно вынести вопрос на рассмотрение Кабмина. "Вопрос передачи компании в управление Кабмина муссируется активно в последний месяц, но пока не ясно, когда его планируют выносить на рассмотрение", - сказал один из собеседников агентства.

Почему Минэкономики, а не Минэнерго?

Но почему документы готовились не в профильном министерстве? По информации агентства в Минэнерго не очень хотят расставаться с единственной прибыльной компанией такого уровня. В 2019 году прибыль "Укргидроэнерго" составила около 3,2 млрд грн, в 2018 – почти 3,7 млрд грн. Компания мощностями своих девяти ГЭС и ГРЭС в год в среднем производит 10,5 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет порядка 10% в общем энергобалансе. "Думаю, в Минэнерго не очень хотят лишиться такой крупной компании", - заявил Українським Новинам собеседник, знакомый с ситуацией.

Буславец вполне могла отказаться готовить документы на передачу акций "Укргидроэнерго", отметил собеседник, и именно поэтому предварительно они готовились под Петрашко.

Эксперты, в том числе, с большим опытом работы в правительстве, которые ознакомились с пояснительной запиской, отметили, что она практически не содержит веских аргументов в пользу передачи акций компании в управление Кабмина. "По содержанию, пояснительная просто никакая. Совершенно не ясно, как Кабмин собирается усилить эффективность управления компанией и как такое изменение повлияет на прибыльность и инвестиционную привлекательность "Укргидроэнерго", - отметил один из них.

Что после передачи компании в управление Кабмина?

Несколько источников, знакомых с ситуацией, предполагают, что смену представителя акционера "Укргидроэнерго" могли затеять для смены руководства в интересах компании ДТЭК Рината Ахметова. "Укргидроэнерго" для нее сейчас является фактически конкурентом, как компания, покрывающая пиковые нагрузки. "У Ахметова сейчас глобальный интерес – взять под контроль весь рынок", - отметил собеседник агентства.

Сейчас Кабмин не может сменить руководство компании, поскольку это запрещает Закон "О корпоративном управлении". Такое решение исключительно в компетенции Наблюдательного совета "Укргидроэнерго". Однако, если правительство пойдет на нарушение закона и принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и переподчинит компанию себе напрямую, то нельзя исключить, что следующим шагом станет изменение устава "Укргидроэнерго", чтобы получить право менять руководство компании самостоятельно, без участия Набсовета.

Можно предположить, что смена руководства компании и является целью переподчинения ее Кабмину.

При этом, практически все собеседники, с кем удалось пообщаться агентству по этой теме, не исключают возможности наличия личного финансового интереса инициаторов смены акционера "Укргидроэнерго".

На планы премьера по смене акционера компании уже обратила внимание Служба безопасности Украины. По информации агентства, СБУ направила правительству письмо, в котором обратила внимание на то, что перевод "Укргидроэнерго" под управление Кабмина несет ряд экономических и имиджевых рисков для компании.

Как стало известно агентству, СБУ отмечает, что в результате кредиторы компании, а именно Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и ЕБРР  могут потребовать досрочного погашения кредитов, привлеченных еще в 2012 году на общую сумму в 380 млн евро. Деньги привлекались на 15 лет для реабилитации гидроэлектростанций. На них, в частности, ведется достройка Днестровской ГАЭС. Сдать станцию в эксплуатацию планируют в текущем году, и ее работа будет экономить 1,1 млн тонн угля и 300 млн кубометров газа в год. Одним из условий предоставления кредитов было согласование любых корпоративных реорганизаций с кредитором.

Кредиторы еще не дали свою реакцию на планы по смене акционера "Укргидроэнерго". Однако, по имеющейся у агентства информации, они внимательно следят за ситуацией.

Кроме того, передача управления компанией под Кабмин идет в разрез с соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. По этому документу корпоративное управление компаний должно осуществляться по принципам ОЭСР. Согласно этим принципам, на сегодняшний день управлять "Укргидроэнерго" может только Минэнерго, поскольку именно в нем есть структурные профильные подразделения, которые формируют и реализуют государственную политику в сфере энергетики.

К тому же, управление Кабмином "Укргидроэнерго", как компанию, привлекающую кредиты, приведет к конфликту интересов, поскольку КМУ осуществляет управление корпоративными правами Укрэксимбанка и Ощадбанка – в итоге эти три субъекта станут связанными клиентами.

В заключении СБУ делает вывод, что передача корпоративных прав в сферу управления КМУ "может привести к экономическим и имиджевым потерям Украины, что противоречит национальным интересам".

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