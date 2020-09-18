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  • Местные власти хотят запустить игорный бизнес
18 сентября 2020, пятница, 09:02 1880
Публикации 2020-09-18T09:02:01+03:00
Українські Новини
Местные власти хотят запустить игорный бизнес

Местные власти хотят запустить игорный бизнес

Петр Стуженко
Азартные игры (иллюстрация). Фото из открытых источников
Азартные игры (иллюстрация). Фото из открытых источников

Спустя 11 лет в Украину возвращается легальный игорный бизнес. С введения запрета на осуществление подобной деятельности в далеком, 2009 году, и до 14 июля этого года, когда  парламент проголосовал, а затем и Президент подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", он находился на нелегальном положении и был отдан на откуп криминалу.

Эти годы не прошли просто так. Сформировались устойчивые группы и объединения граждан, которые получали прямую финансовую выгоду от нелегальных игровых заведений. И теперь, когда их стабильным доходам начал угрожать формирующийся легальный рынок, они тратят средства и усилия на то, чтобы дискредитировать саму идею игрового бизнеса. Особенно это заметно на фоне местных выборов, когда часть кандидатов в депутаты советов различного уровня при поддержке местных же властей (также, очевидно, имеющих свой интерес в нелегальной игорке), используют лозунги и мессиджи вроде как с целью "борьбы с казино для защиты морали". И именно эти лозунги и мессиджы, затем, распространяются в СМИ.

Впрочем, есть и строго противоположные примеры, когда местный бизнес и местная же власть, понимая какую пользу можно извлечь из "белого рынка" азартных игр, начали готовится к его открытию и развитию.

Например, в Харькове, гостиница Kharkiv Palace анонсировала открытие своего казино, подчеркнув, что оно полностью соответствует законодательным условиям. По словам главного менеджера Kharkiv Palace Атиса Захаранса, гостиница ждала легализации игорного бизнеса и открытия казино более восьми лет и сейчас ведет переговоры с одним из будущих операторов рынка.

Проект строительства огромного курортного комплекса на юге Одесской области обещает презентовать после карантина известный одесский предприниматель и менеджер туристической отрасли, глава Центра туризма "Южная лига" Фазиль Аскеров. "Это город-курорт "Дунайя". Круглогодичный курорт с гемблинг (игорной) зоной. Он будет размещен на косе между озером Сасык и Черным морем. Более 500 га, набережная более 10 км. Более 80 отелей, 20 тыс. гостиничных номеров, 25 тыс. рабочих мест", - отметил Аскеров. По его словам, первые отели откроются в 2022 году.

Оператор Vertex Hotel Group, который управляет киевским "Президент Отелем" и одесскими "Бристолем", "Лондонской" и Wellness Spa "Формула", как рассказала региональный директор Елена Варивода, работает над проектом открытия казино в своих отелях.

"У нас есть возможность открыть казино в отеле. Есть проект, над которым мы работаем, дополнительной услуги – казино на нашей площади. Ведутся проектные работы по подготовке данной части отеля", – отметила она.

Алексей Евченко, основатель компания ArtBuild Hotel Group через 2 дня после принятия Верховной Радой Украины закона о легализации игорного бизнеса, заявил, подписал контракт на разработку реконцепции существующего здания в центре Киева под пятизвездочный отель с номерным планирует подписать контракт на представительство с одной из крупнейших мировых консалтинговых групп в сфере игорного бизнеса.

Владимир Царук, заместитель председателя Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины, убежден в том, после принятия закона о легализации игорного бизнеса в Херсонской области имеет смысл возобновить давно лежащий под сукном проект "Херсонский Батуми". Где можно построить 5-звездочные отели с казино, причем, с привлечением турецких инвесторов. Почему именно их? – да потому что в Турции введены очень жесткие ограничения на игорный бизнес и они постоянно ищут новые рынки для инвестирования. Да и власти Херсона также не против подобного проекта. Ведь это предполагает серьезное развитие инфраструктуры и поступление существенных средств в местный бюджет.

Очевидно, что после выборов подобные проекты появятся и в других регионах. Так как предвыборными лозунгами бюджет на наполнишь и в отопительный сезон за тепло и электроэнергию не заплатишь.

Тем не менее, для запуска полноценного игорного рынка необходимо, чтобы Верховная Рада на осенний сессии вернулась к рассмотрению отложенного летом законопроекта №2713-д. Именно этот законопроект вносит в Налоговый кодекс изменения относительно отмены налога на выигрыш для физических лиц и отсрочки внедрения  налогообложения валового игрового дохода (он же Gross Gaming Revenue, сокращенно – GGR). Подобные меры помогут развитию игрового бизнеса и призваны обеспечить рост интереса со стороны как потенциальных инвесторов и мировых операторов игрового рынка, так и со стороны потенциальных игроков из сопредельных стран и дальнего зарубежья.

Именно после принятия законопроекта №2713-д игорный рынок в Украине перейдет от подготовительной фазы в фазу организационную. И вот тогда, те регионы, которые уже сейчас работают над проектами игровых зон, окажутся в более выгодном положении по сравнению с "борцами за мораль" под сенью криминала, и смогут на полную использовать преференции от легализации азартных игр.

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