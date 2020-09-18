Местные власти хотят запустить игорный бизнес

Спустя 11 лет в Украину возвращается легальный игорный бизнес. С введения запрета на осуществление подобной деятельности в далеком, 2009 году, и до 14 июля этого года, когда парламент проголосовал, а затем и Президент подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", он находился на нелегальном положении и был отдан на откуп криминалу.

Эти годы не прошли просто так. Сформировались устойчивые группы и объединения граждан, которые получали прямую финансовую выгоду от нелегальных игровых заведений. И теперь, когда их стабильным доходам начал угрожать формирующийся легальный рынок, они тратят средства и усилия на то, чтобы дискредитировать саму идею игрового бизнеса. Особенно это заметно на фоне местных выборов, когда часть кандидатов в депутаты советов различного уровня при поддержке местных же властей (также, очевидно, имеющих свой интерес в нелегальной игорке), используют лозунги и мессиджи вроде как с целью "борьбы с казино для защиты морали". И именно эти лозунги и мессиджы, затем, распространяются в СМИ.

Впрочем, есть и строго противоположные примеры, когда местный бизнес и местная же власть, понимая какую пользу можно извлечь из "белого рынка" азартных игр, начали готовится к его открытию и развитию.

Например, в Харькове, гостиница Kharkiv Palace анонсировала открытие своего казино, подчеркнув, что оно полностью соответствует законодательным условиям. По словам главного менеджера Kharkiv Palace Атиса Захаранса, гостиница ждала легализации игорного бизнеса и открытия казино более восьми лет и сейчас ведет переговоры с одним из будущих операторов рынка.

Проект строительства огромного курортного комплекса на юге Одесской области обещает презентовать после карантина известный одесский предприниматель и менеджер туристической отрасли, глава Центра туризма "Южная лига" Фазиль Аскеров. "Это город-курорт "Дунайя". Круглогодичный курорт с гемблинг (игорной) зоной. Он будет размещен на косе между озером Сасык и Черным морем. Более 500 га, набережная более 10 км. Более 80 отелей, 20 тыс. гостиничных номеров, 25 тыс. рабочих мест", - отметил Аскеров. По его словам, первые отели откроются в 2022 году.

Оператор Vertex Hotel Group, который управляет киевским "Президент Отелем" и одесскими "Бристолем", "Лондонской" и Wellness Spa "Формула", как рассказала региональный директор Елена Варивода, работает над проектом открытия казино в своих отелях.

"У нас есть возможность открыть казино в отеле. Есть проект, над которым мы работаем, дополнительной услуги – казино на нашей площади. Ведутся проектные работы по подготовке данной части отеля", – отметила она.

Алексей Евченко, основатель компания ArtBuild Hotel Group через 2 дня после принятия Верховной Радой Украины закона о легализации игорного бизнеса, заявил, подписал контракт на разработку реконцепции существующего здания в центре Киева под пятизвездочный отель с номерным планирует подписать контракт на представительство с одной из крупнейших мировых консалтинговых групп в сфере игорного бизнеса.

Владимир Царук, заместитель председателя Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины, убежден в том, после принятия закона о легализации игорного бизнеса в Херсонской области имеет смысл возобновить давно лежащий под сукном проект "Херсонский Батуми". Где можно построить 5-звездочные отели с казино, причем, с привлечением турецких инвесторов. Почему именно их? – да потому что в Турции введены очень жесткие ограничения на игорный бизнес и они постоянно ищут новые рынки для инвестирования. Да и власти Херсона также не против подобного проекта. Ведь это предполагает серьезное развитие инфраструктуры и поступление существенных средств в местный бюджет.

Очевидно, что после выборов подобные проекты появятся и в других регионах. Так как предвыборными лозунгами бюджет на наполнишь и в отопительный сезон за тепло и электроэнергию не заплатишь.

Тем не менее, для запуска полноценного игорного рынка необходимо, чтобы Верховная Рада на осенний сессии вернулась к рассмотрению отложенного летом законопроекта №2713-д. Именно этот законопроект вносит в Налоговый кодекс изменения относительно отмены налога на выигрыш для физических лиц и отсрочки внедрения налогообложения валового игрового дохода (он же Gross Gaming Revenue, сокращенно – GGR). Подобные меры помогут развитию игрового бизнеса и призваны обеспечить рост интереса со стороны как потенциальных инвесторов и мировых операторов игрового рынка, так и со стороны потенциальных игроков из сопредельных стран и дальнего зарубежья.

Именно после принятия законопроекта №2713-д игорный рынок в Украине перейдет от подготовительной фазы в фазу организационную. И вот тогда, те регионы, которые уже сейчас работают над проектами игровых зон, окажутся в более выгодном положении по сравнению с "борцами за мораль" под сенью криминала, и смогут на полную использовать преференции от легализации азартных игр.

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