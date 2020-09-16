"Карусели" могут сорвать выборы в Украине

Изменения в Закон Украины "О государственном реестре избирателей" способствуют распространению т.н. "каруселей". Достоверно неизвестно, сколько украинцев воспользуется своим правом на изменение места голосования. Как и неизвестно, сколько из них изменит адрес за деньги, нарушив при этом Закон. Угроза срыва выборов усиливается из-за того, что теперь место регистрации можно сменить онлайн, без подтверждающих документов. Готова ли Украина к подобной демократии и признают ли после "каруселей" результаты выборов наши европейские партнеры?

Об этом сообщило интернет-издание Gazeta.ua.

Новая редакция Закона "О государственном реестре избирателей" от 16.07.2020 года открывает большое поле для манипуляций. И эти манипуляции называются "избирательными каруселями". При этой манипуляции в одном из соседних регионов собирается группа лиц, готовых "продать" свой голос. Этим людям с помощью админресурса меняют место регистрации, а в день выборов, обычно на автобусах, отправляют в тот регион, где, по предварительным опросам, слабы позиции у политсилы и ее представителей.

Примечательно, что большинство голосовавших в июне 2020 года за изменения в Закон "О государственном реестре избирателей" - это представители партии "Слуги народа" (225 депутатов). Основная идея, которую заявляют "Слуги народа", чтобы люди, которые заняты во внутренней трудовой миграции смогли проголосовать по месту жительства, а не только официальной регистрации. Но с политической точки зрения, помимо возможных манипуляций, таким образом достигается лояльность при голосовании. Вместо того, чтобы развивать региональную экономику и уменьшать внутреннюю трудовую миграцию, "Слуги народа" наоборот способствуют отрыву украинцев от их домов, но при этом дают возможность проголосовать за удобных им кандидатов.

По мнению юристов, даже на уровне четкости формулировок новая версия Закона "О государственном реестре избирателей" вызывает споры. Например, ст. 8 данного Закона гласит "избирательный адрес избирателя – это адрес, где зарегистрировано проживание избирателя". Но при этом изменения вносятся сугубо в реестр избирателей, не касаясь при этом реестра территориальной общины, в котором имеется информация о регистрации места проживания граждан и не касаясь реестров военнообязанных. Также спорным кажется п. 4 ст. 7 о том, что на местных выборах нельзя сменить регистрацию на временной основе. Только на постоянной. А это позволяет сохранять возможность т.н. "каруселей" и на следующих выборах, даже при смене в дальнейшем законодательства.

"Особенность каруселей – это массовость, - пояснила депутат Киевского городского совета Людмила Костенко, – их нельзя не заметить. Можно лишь сознательно не обращать на них внимание". Именно она обратила внимание Президента на возможность манипуляций, а также выразила сомнения в компетентности председателя Оболонской районной государственной администрации (РГА) Кирилла Фесика.

Угроза срыва выборов усиливается из-за того, что теперь место регистрации можно сменить онлайн, без подтверждающих документов

Поводом для столь важного заявления послужил инцидент, который произошел в начале сентября. Общественный резонанс вызвала фотография брендированного автобуса коммунального предприятия "Киевхлеб" в столичном блоге. На этом автобусе из села Згуровка Киевской области привозили жителей в отдел регистрации Оболонской РГА. Для смены места регистрации из Згуровки в одну из оболонских многоэтажек. Инцидент хоть и произошел до официального старта избирательной кампании, но явно связан с возможными манипуляциями на выборах.

Угроза срыва выборов усиливается из-за того, что теперь место регистрации можно сменить онлайн, без подтверждающих документов

По мнению депутата Киевсовета Людмилы Костенко, которая и инициировала расследование инцидента с автобусом из Згуровки, нужно учитывать и возможное преступление по ст. 160 Уголовного кодекса Украины. В обиходе это называется "подкупом избирателя". Сколько еще избирателей сменят адрес онлайн под руководством кураторов, можно тоже только догадываться. На депутатский запрос Людмилы Костенко о количестве, сменивших избирательный адрес в Оболонском районе, председатель РГА Кирилл Фесик пока не ответил. После отсутствия реакции Кирилла Фесика на справедливое беспокойство граждан, свои сомнения о компетенции главы района Костенко выразила в виде депутатского обращения на имя Президента Владимира Зеленского, о чем также сообщила в своем телеграмм канале.

Угроза срыва выборов усиливается из-за того, что теперь место регистрации можно сменить онлайн, без подтверждающих документов

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