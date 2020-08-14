По новому закону дети не смогут играть в азартные игры

В Украине с 2009 года и до 11 августа 2020 года игорный бизнес был вне закона. Тем не менее, азартные игры на деньги никуда не исчезли, а игровые заведения существовали на нелегальном или полулегальном положении, используя лазейку, предоставленную законодателями в отношении проведения лотерей.

После запрета работы казино, вместо них, как грибы после дождя, стали расти залы игровых автоматов. Их число увеличилось примерно в четыре раза по сравнению с "дозапретными временами". Они, зачастую используя сублицензии компаний-лотерейщиков, не боялись никаких проверок официальных органов от налоговой и милиции/полиции до пожарной инспекции включительно. А если что не получалось решить "документально", решалось в свободно конвертируемой форме. Что и не удивительно, ведь годовой оборот игорного бизнеса в Украине оценивается экспертами в весьма существенную сумму от 40 до 100 млрд гривен в год!

Одним из самых негативных моментов существования полулегальных залов игровых стало то, что значительной частью их аудитории стали дети и подростки, которые теперь могли вполне свободно освоить "одноруких бандитов" и ни малейших сложностей с доступом игре, при этом, не испытывая. Если в казино им вход был воспрещен, а если быть уже до конца откровенным, то до 2009 года в казино могли и не все совершеннолетние попасть. Если ты чем-то не понравился секьюрити, то сыграть в покер или рулетку шансов было очень мало. Ну разве что благодаря знакомству с владельцами казино.

С развитием интернет-технологий и открытием онлайн-казино, доступ детей и подростков к азартным играм еще сильнее упростился. Играя с домашних компьютеров или гаджетов (телефоны, планшеты и т.д.) и расплачиваясь родительскими кредитными картами, дети могли спокойно проигрывать значительные суммы не только в слотовых автоматах, но и в других разновидностях онлайн-версий карточных игр или иных видов гэмблинга.

Сейчас, после легализации игорного бизнеса, такой вольнице должен прийти конец. В подписанный Президентом Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" №768-IX, который парламент принял 14 июля 2020 года, предполагает достаточно серьезную систему контроля за идентификацией игроков и жесткие санкции к нарушителям.

Во-первых, нормы ст. 20 Закона обязывают оператора рынка отразить в правилах проведения азартных игр положение о запрете участия в азартной игре лиц, не достигших 21 года, ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, а также лиц, внесенных в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и (или) участие в азартных играх.

Во-вторых, внесенные изменения в ст. 10 Закона Украины "О государственных лотереях в Украине" напрямую запрещают принятие ставок в лотереях от лиц, не достигших 18 лет. Согласно нормам закона оператор имеет право до принятия ставки требовать от лица предъявления документа, подтверждающего его возраст, в случае возникновения сомнений относительно достижения лицом 18-летнего возраста. В случае отказа лица предоставить такой документ принятия ставки от такого лица запрещается.

Во-третьих, не только принятие ставок, но и выдача выигрышей будет контролироваться на предмет выполнение норм относительно возраста участников игр. Для этого, согласно положениям ст. 12 и 13 Закона, используется механизм государственной системы онлайн-мониторинга. Которая, в свою очередь, должна содержать, в разрезе каждого игорного заведения, каждый игрового оборудования и каждой азартной игры, проводимой а также в разрезе периода проведения азартных игр (день, неделя, месяц, квартал, год) информацию:

каждой ставки, принятой в азартную игру; возвращенных ставок; выплаты выигрышей в азартные игры.

Все операции в Государственной системе онлайн-мониторинга должны фиксироваться в режиме реального времени с указанием момента (секунда, минута, час, день, месяц, год) ее осуществления. И если государственный регулятор заметит несоответствие, показываемое системой и данных оператора, то последний может лишиться лицензии. Поэтому в интересах самого же оператора рынка, включая и онлайн-казино, серьезно отнестись к требованиям лицензионных условий которыми определено, что каждый оператор онлайн-казино или же других онлайн азартных игр будет обязан создать такую систему верификацию игрока, чтобы ребенок не просочился за игорный стол.

Ну и наконец в-четвертых, запрещается:

реклама игорного бизнеса на товарах для детей;

использовать в рекламе азартных игр лиц в возрасте до 21 года, в том числе в качестве фотомоделей;

спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных и других мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 21 лет (кроме трансляции спортивных мероприятий), с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми производится деятельность по организации и проведению азартных игр.

Так же, реклама азартных игр не должна формировать мнение, что выиграть в азартную игру легко и/или, что участие в азартных играх может быть источником доходов или альтернативой работе.

Следовательно, именно легализация азартных игр, кроме денег в бюджет, дополнительно будет выполнять и социальную функцию – защиту детей от доступа к азартным играм и пропаганды их в виде маркетинговых и рекламных компаний.