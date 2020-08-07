Лудомания – это страшилка коррупционеров

С 2009 года любые азартные игры в Украине были законодательно под запретом. За прошедшие 11 лет предприняты 4 явные попытки вернуть гемблинг в легальную плоскость. И только сейчас это увенчалось успехом. От регуляции и контроля в итоге должны выиграть все – операторы, игроки, общество в целом.

Наконец-то несправедливости, которая началась в 2009, положен конец. Теперь граждане Украины, которыми так много манипулировали политики, получат полноценную защиту от теневиков и мошенничества. Пока власть закрывала глаза на существование нелегальных заведений и лицемерно говорила о победе над "опасным игорным бизнесом", подпольные казино продолжали выдуривать деньги незаконным путем. По ориентировочным оценкам экспертов за 2015 год казино, которые прятались под личиной лотерей, заработали на обычных украинцах около 33 млрд гривен. Все это время интересы граждан нашей страны никто не отстаивал. Людей обманывали, незаконно втягивали в игорные залы детей и подростков, рушили семьи, забирая последнее из кармана игрока. Легализация положит конец теневому гемблингу и правонарушениям по отношению к народу.

Как же закон защитит украинцев?

Во-первых, в нынешней редакции документа увеличен минимальный возраст игроков. Изначально предполагалось, что доступ к азартным развлечениям получат те, кому исполнилось 18 лет, теперь же речь идет о возрасте 21 год и старше. Таким образом законодатели отсекли ту часть аудитории, для которой существовал максимальный риск формирования игорной зависимости. Вместе с тем каждый желающий сделать ставку или поиграть на автоматах должен будет пройти идентификацию и доказать, что ему исполнился 21 год. Игорные же заведения, которые допустят несовершеннолетнего к игре, вынуждены выплатить штраф в размере более 2 млн гривен. За повторное нарушение — лишение лицензии.

Во-вторых, закон требует размещать игорные заведения на расстоянии не менее 500 метров от учебных заведений, а наружная реклама не может содержать слов "казино", "ставки" и "игровые автоматы". Младшее поколение украинцев максимально изолируется от влияния рекламных материалов об игорном бизнесе.

В-третьих, законом предусмотрены меры по борьбе с игорной зависимостью – лудоманией. Когда закон вступит в силу, будут созданы реестры игроков, а зависимые от игры лица смогут самостоятельно ограничить себя от участия в азартных играх. Для этого нужно будет обратиться к организатору азартных игр или к регулятору с заявлением о внесении в Реестр самоограниченных лиц. Инициировать запрет также смогут близкие родственники игроков путем подачи соответствующего заявления в суд, если такое лицо наносит своей зависимостью тяжелый материальный ущерб себе и своей семье. Также уполномоченный орган по заявлению членов семьи на шесть месяцев ограничит посещение казино человеку, если:

расходы на игру превышают личные доходы игрока;

есть долговые обязательства на сумму более 100 прожиточных минимумов;

игрок уклоняется от уплаты алиментов более 3 месяцев;

сам игрок или члены его семьи являются получателями жилищной субсидии.

На основе только этих трех пунктов уже можно сказать, что легализация выведет игорный бизнес на новый уровень. Индустрия будет регулировать все возможные риски и защитит граждан своей страны от манипуляций всевозможных злоумышленников, которые работали на протяжении последних 11 лет.

Лудомания — страшная угроза или придуманная страшилка?

Еще во время рассмотрения законопроект подвергался нападкам оппозиции. Многие депутаты предпочли жонглировать фактами, а не разбираться в природе своих заявлений. Так, неоднократно людей запугивали тем, что с легализацией Украину накроет волна лудомании, что люди вынесут последнее из дома, лишь бы отдать деньги в руки владельцев казино. Если не каждый, то большинство украинцев будут зависимыми от азартных игр, что повергнет страну в тотальную нищету.

По определению, лудомания – это патологическая склонность к азартным играм, заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах. Состояние имеет признаки депрессии, и ставится в одну линейку с зависимостью от алкоголя и табака. Но считать, что лудоманы – это жертвы игорного бизнеса, неразумно. Люди, которые страдают игорной зависимостью, это психически больные люди, они нуждаются в профильном лечении психотерапевтов или психиатров. Легальный игорный бизнес, как показывает мировая практика, упрощает борьбу с такого рода зависимостью. Отчисления от индустрии идут на развитие медицины, которая в конечном счете и должна заниматься данным вопросом. Также, при возникновении реестров лудоманов и проблемных игроков, стране станет проще идентифицировать граждан, чье состояние нуждается в помощи.

Если брать во внимание статистику, то в Украине на данный момент нет определенных цифр по количеству людей, страдающих данным расстройством. На отсутствии информации и спекулируют политиканы, называя проблему глобальной и причисляя к лудоманам тысячи людей. На самом же деле, по статистике 2009 года, официальный диагноз лудомания в Киеве имели всего 15 человек. На всю Украину таких людей может быть не более сотни.

Если здраво взглянуть на ситуацию, изучить проблему, то такие заявление больше похожи на страшилку, которой политики пытаются противостоять открытию абсолютно законного рынка азартных игр. Закон №2285-д положит конец обогащению коррупционеров, которые за 11 лет привыкли к прибыли от теневого рынка. Этот закон поможет забыть о такой вещи, как крышевание подпольных казино и скрытие налогов от игорных заведений. Миллиардные доходы, которые раньше шли в карманы недобросовестных политиков, начнут работать на страну.

Украинцы должны понять, что пока игорный бизнес находится в тени, он не приносит пользы ни государству, ни обществу, только легализовав его можно ощутить позитивные изменения. Если эта легализация будет проходить в рамках европейского вектора развития рынка, то Украину ждет и запланированные поступления в бюджет, и новые рабочие места, и благотворительность со стороны бизнеса. В таком случае индустрия сможет помочь развитию спорта, создаст дополнительный поток инвестиций в медицину, и в частности, сможет помочь преодолеть проблему депрессии граждан в форме игровой зависимости.

Нужно идти европейским путем

Опыт европейских стран показывает, что если в индустрии каждый будет заниматься своим делом и не пытаться подмять под себя конкурентов и весь рынок, то хватит денег не только для уплаты всех налогов, но и на благотворительность и спонсорство, без которого экономика многих государств в современном мире не была бы такой стабильной.

Легализовав бизнес парламент совместно с Министерством охраны здоровья разработает протоколы определения и лечения лудоманов, в свою очередь игорные заведения помогут идентифицировать потенциальных игроманов. Только выведение рынка из тени гарантирует защиту людей от коррупционеров, которые все это время набивали кошельки за счет азартного бизнеса.

В западных странах, игорный бизнес – это цивилизованный вид бизнес деятельности, и всегда находятся механизмы эффективного взаимодействия государства, общества и гемблинга. Разница восприятий в мире и в Украине – колоссальная: СМИ просто уничтожают имидж индустрии, а в Европе благодарят игорный бизнес за поддержку экономики в тяжелые времена, игровые компании попадают в список тех, кому государственные бюджеты оказывают помощь из-за влияния коронавируса.

Если системно подходить к индустрии, то Украина может получить много выгод: начиная от уменьшения коррупции, улучшением уровня госуправления, и заканчивая развитием спорта, туризма, создания рабочих мест и социальной защитой граждан.