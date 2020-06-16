Как за живого. Щекочихину – 70

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Известному журналисту-расследователю и политику Юрию Щекочихина днях исполнилось бы 70 лет. Он был одним из первых журналистов-расследователей в Советском Союзе, обличал организованной преступности, делал расследование о практике сексотства КГБ. В его журналистской деятельности ему помогал статус политика. В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Ленинскому территориальному округу Ворошиловградской (ныне Луганской) области. С 1990 по январь 1992 входил в комитет борьбы с преступностью Верховного Совета СССР и комиссии по борьбе с привилегиями. Именно журналист-депутат Щекочихин способствовал переименованию Волошиловграда в Луганск.

По случаю юбилея известного журналиста Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) опубликовал эксклюзивный материал Надежды Ажгихина, вдовы Юрия Щекочихина. Надежда - известная российская журналистка и правозащитница. Долгое время была вице-президентом Европейской федерации журналистов, сейчас является исполнительным директором правозащитной писательской организации ПЕН-Москва.

Как за живого

9 июня журналисту и политику Юрию Щекочихину исполнилось бы 70 лет. В этот день партия "Яблоко" вместе с коллегами и близкими провела зум-марафон его памяти – читали тексты, написанные двадцать, тридцать лет назад, и незадолго до гибели, в 2003 году. Было ощущение, что это написано о нас, сегодняшних, и о происходящем с нами сейчас.

Ни одна из проблем, которые волновали общество в те годы, не исчезла. Практически все стали только острее. Еще очевиднее стала важность личного выбора, его неотвратимость – в большом и малом, в ходе истории и в повседневности. И то, что отсутствие выбора – это тоже выбор.

Щекочихин выбрал тот путь и тот способ жизни, который ему представлялся единственно возможным. Первая его публикация в "МК" (ему было 14 лет) была о том, как он сделал из пластилина макет восстания декабристов, изучал исторические альбомы, чтобы точно воспроизвести амуницию, все детали. История, ее трагические и долгое время скрытые ее страницы интересовали его всегда. Может быть потому, что детство провел в Тамбовской области, где жива была реальная память об Антоновском восстании, далекая от хрестоматийных строчек в учебниках.

В 1977 году, когда он выступал перед нами, детьми из Школы юного журналиста в Москве, по случаю чего нас пригласили в Домжур, он торопился, но успел заверить, что ни одна другая профессия не сделает твою жизнь такой интересной и увлекательной. Но для этого надо отдать ей всю свою жизнь. Через семь лет, когда мы познакомились, в 1984, он сказал, что его убьют за то, что он пишет. Это звучало дико, в СССР журналистов могли уволить, не печатать, по-разному преследовать, даже посадить, – но не убивали.

Тогда в Москву часто приезжал его друг Сергей Шилко из Одессы, и его жена, которая училась в Московской консерватории в аспирантуре.

Среди первых громких статей о коррупции и смычке силовых ведомств криминала периода перестройки – расследования событий в Одесском пароходстве, "Шторм" и "После шторма", завершившиеся наказанием виновных и оправданием пострадавших за правду. Это публикация, ставшая для многих символом времени. Потом знаком времени стал очерк о коррупции "Лев прыгнул", который открыл целое направление российской расследовательской журналистики. Единственный отдел расследований в российской прессе – в "Новой газете", где Щекочихин был заместителем главного редактора с 1996 до самой гибели – носит его имя. Большинство журналистов молодые люди.

Встречи в Ворошиловграде (ныне Луганск). Архивное фото

Друзьям он всегда наказывал – после смерти пить за него чокаясь, как за живого

Три года назад я была в Одессе, на мероприятиях Национального союза журналистов Украины и Бюро Представителя ОБСЕ по свободе слова. После показа фильма о Щекочихине, ко мне подошел Николай Разовайкин, в свое время выпускник мореходки-правдоискатель, сегодня адвокат, известный правозащитник.

Встречи в Ворошиловграде (ныне Луганск). Архивное фото

"Многое из того, о чем писал Юрий Петрович, требует продолжения разговора сегодня", – сказал он.

Наверное, самое важное в том, что успел написать Щекочихин, – не только раскрытие позорных фактов современности и недавней истории, анализ взаимосвязей прошлых и настоящих преступлений – но галерея живых портретов тех людей, которые противостояли системе зла, обстоятельствам, стояли на стороне добра, справедливости, отстаивали свое и чужое достоинство. Их очень много в материалах всех лет, самых разных. Судовой механик, генерал, отказавшийся стрелять в рабочих в Новочеркасске, десантник, медсестра, старшеклассник, педагог… Именно они, а не орденоносные коррупционеры, военачальники и стукачи – настоящие герои времени. И за ними в конце концов будет победа.

Он верил в будущее, верил в молодых, в то, что они изменят мир.

Незадолго до гибели думал о том, как на одном корабле отправить в море детей воюющих отцов – он верил, что дети смогут помочь покончить с войнами в принципе.

В легендарном "Алом парусе" "Старой "Комсомолки" он открыл первую в СССР "горячую линию" для "трудных подростков". В перестройку в "Литературке" открыл также "горячую линию" – для сексотов, ее материалы легли в основу книги "Рабы ГБ". Первым в СССР написал о существовании мафии, после чего Горбачев распорядился создать отдел по борьбе с организованной преступность в МВД, о расстреле в Новочеркасске, о Катыни, об антисемитизме, московской мафии, преступлениях КГБ…

С Украиной, точнее, с Ворошиловградом, связан важнейший период его жизни

В 1989 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР, победив местного партийного "шишку". Вдохновленные перестройкой, молодые инженеры и рабочие оборонного завода выдвинули альтернативным кандидатом известного журналиста, который никогда до этого не был в Ворошиловграде, хотя объехал полстраны. За полтора года он успел принять участие в реабилитации жертв сталинских репрессий, возвращении городу исторического имени Луганск, и дать веру десяткам молодых и не очень людей, многие из которых впоследствии стали политическими деятелями Украины. Многих из них помню, в том числе погибшего Петю Шевченко, прекрасного журналиста. С Еленой Бондаренко, в свое время соратницей Вячеслава Черновола, общаемся до сих пор, это большое счастье. В 1990 я писала о лже-предательницах романа "Молодая гвардия" очерк в "Огоньке", где тогда работала, "Заложники легенды". Вырикова и Лядская, выведенные под собственными именами Фадеевым на основании инструкции НКВД (об этой истории писал еще в 1960-г Ким Костенко), были полностью реабилитированы и признаны жертвами репрессий, но многим то не нравится до сих пор. Ольга Александровна Лядская, мама Елены Бондаренко, поразила меня еще в первую нашу встречу в Краснодоне красотой, мужеством и каким-то удивительным внутренним светом.

В прошлом году мы с Ларисой Муравьевой из лучшего независимого регионального телеканала России, который сохранился сегодня только в Интернете, "ТВ 2" приехали в Киев снять Ольгу Александровну и Елену Бондаренко для фильма о восстаниях в ГУЛАГе. На Крещатике в те дни была историческая фотовыставка, портрет Ольги Лядской на стенде о восстании в КерЛаге. В 2013 году мы с Еленой думали о проекте, посвященном ГУЛАГу , в трех странах в Киеве, Казахстане и в Москве.

Об истории "Молодой гвардии", и о работе Юры в Украине написаны тексты, о Юре созданы два фильма (мы с режиссером Евгенией Головней планировали три, но она, к сожалению, ушла, не успев закончить второй, завершала работу ее ученица Юлия Маврина и дочь Екатерина Головня). Надеюсь, третий фильм будет сделан.

В Верховном Совете Юра вступил в Межрегиональную депутатскую группу, демократический оппозиционный блок, вместе с Андреем Сахаровым и многими другими. Даже в этой группе далеко не все поддерживали идею независимости Украины. Щекочихин был одним из тех немногих, кто с самого начала ее поддерживал безоговорочно.

С членами своей луганской команды продолжал поддерживать отношения, очень переживал убийство Пети Шевченко.

Бесконечная благодарность за память о нем и участие в съемках фильма тем, кто с ним работал и сталкивался в годы перестройки в Украине. Благодарность за солидарность и поддержку НСЖУ и Сергею Томиленко, просмотр фильма в НСЖУ стал важным событием для всех участников из России, частью того "мостика в будущее", который был намечен еще в 2014 году диалогом журналистов двух стран под эгидой ОБСЕ, теми, кто не хотел войны и ненависти, и верил, что личный выбор есть у журналиста и человека всегда.

Надежда Ажгихина и Елена Бондаренко во время вечера памяти Юрия Щекочихина в НСЖУ

"Юра нам в том помогает", – сказала Елена Бондаренко после просмотра фильма. Она права. Щекочихин верил в будущее России. В будущее Украины. В то, что люди непременно смогут сделать мир лучше. Он продолжает помогать оставаться журналистами и людьми всем нам.

Надежда Ажгихина, директор ПЭН-Москва

В публикакации использованы архивные фото, предоставленные автором