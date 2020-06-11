Захват серверов ИТ-компании "Алтаюр" - рейдерство НАПК или нежелание платить за аренду?

1 июня завершился срок подачи электронных деклараций о доходах. С 2016 года кампанию декларирования сопровождали разные скандалы, но в этом году, похоже, особенная ситуация. И проблемы возникли не из-за технических ограничений или карантина, а из-за деятельности самого Национального агентства по предотвращению коррупции.

Ведомство было создано в 2015 году по рекомендациям западных партнеров. Е-декларации считались инструментом выявления коррупционных доходов чиновников; было принято специальное законодательство, которое обязывало показывать финансовое состояние всех, кто претендует на госслужбу, уже работает на госдолжностях разных уровней.

Запуск реестра летом 2016 года происходил при активном содействии и даже давлении Евросоюза и МВФ, которые выставляли жесткие сроки и прямо указывали, что это является условием для открытия безвизового режима с ЕС для украинских граждан.

Проект единого онлайн-реестра деклараций чиновников всех уровней является в принципе беспрецедентным как с юридической точки зрения, так и с точки зрения айти-разработки. Сейчас в нем более 5,2 млн документов. Благодаря реестру, каждый пользователь Интернет может посмотреть в открытом доступе, сколько зарабатывает народный депутат, министр или глава местной администрации, какое имущество у членов семьи любого чиновника или судьи, вплоть до ценных вещей вроде часов или коллекций антиквариата. Только декларации сотрудников силовых структур являются непубличными. Декларанты самостоятельно подают декларации в режиме онлайн, что добавляет реестру особой технической сложности; доступ к проверке деклараций имеют уполномоченные сотрудники НАЗК, которые видят всю информацию декларантов, в том числе и персональные данные, запрещенные к обнародованию.

Создание такого интерактивного проекта системного мониторинга доходов и расходов чиновников требовало огромных вложений со стороны государства. На момент формирования реестра госбюджет имел очень ограниченные ресурсы, и с целью экономии было решено не закупать оборудование для НАЗК, а взять его в аренду. ИТ-компания, способная создать такой продукт, уже была протестирована в проекте ПРО ООН – иностранцы вместе с украинскими подрядчиками занимались запуском реестра в экспериментальном режиме. Оборудование предоставила ИТ-компания "Алтаюр", с которой представительство ООН заключило так называемый институциональный договор. Этому предшествовали процедуры комплайнеса по стандартам ООН и, логично, что компания затем продолжиласотрудничать с НАЗК, когда реестр официально заработал. С 2017 года реестр был размещен на ресурсах украинской ИТ-компании "Алтаюр". В прошлом году руководители НАЗК сменились и новое руководство сменило стратегию. Ну, ломать не строить, наверное, подумали в ведомстве.

Все это не привлекало внимания, пока происходило внутри самого НАЗК: назначениябез открытого конкурса на ключевые должности в аппарате (включая самого руководителя аппарата НАЗК, назначенного в январе 2020 года; никаких конкурсов в середины 2019 года НАЗК не проводил); снижение показателей по основным видам деятельности; отсутствие в течение более полугода полномочного общественного совета при НАЗК. Такая повестка дня, видимо, вполне устраивала НАЗК, новниманиежурналистов и международных партнеров привлек интересный случай.В мае этого года компания "Алтаюр" сделала резонансное заявление, обвинив руководство Нацагентства в рейдерском захвате ранее предоставленного в аренду оборудования.

Как оказалось, после нескольких лет договорных отношений с "Алтаюр", НАЗК под руководством Александра Новикова решило отказаться от аренды оборудования этой ИТ-компании, но сами сервера ей поему-то не возвращать. Нового подрядчика НАЗК не привлекало и закупкой оборудования не занималось, и договор с "Алтаюр" не возобновляет. Более того, в марте этого года НАЗК передалоэто оборудование в аренду госпредприятию "Украинские специальные системы". И на основании абсолютно официальных договоренностей НАЗК платит за эту услугу хранения имущества, принадлежащего "Алтаюр" 2 млн.гривен в год.Кстати, по данному факту в Государственном бюро расследований открыто уголовное производство из-за возможного превышения полномочий с целью получения выгоды, причинившее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Получается, за свои действия сотрудники НАЗК попали под уголовное расследование. Законны они были или нет, следствие должно дать ответ на этот вопрос.

При этом НАЗК, возможно, манипулирует фактами, объясняя, почему ведомство не возвращает сервера законному владельцу. Судите сами - 23 мая Агентство опубликовало сообщение под громким заголовком "Дело компании "Алтаюр": НАЗК обнаружило нарушения на 9,4 млн гривен". Такие результаты якобы были установлены в ходе внутреннего расследования. Однако правовая квалификация этого дела в НАБУ – превышение служебных полномочий – говорит о том, что возможные нарушения были допущены, скорее всего,чиновниками НАЗК. Ведь эта уголовная статья предусматривает привлечение к ответственности именно чиновников – бывших либо действующих. Сам глава НАЗК фактически подтвердил это в ходе заседания Антикоррупционного комитета ВР 10 июня.

Также остается открытым вопрос манипулирования НАЗК стоимостью оборудования, которым ведомство пользовалось в течение нескольких лет. НАЗК называет полную стоимость в 3 млн гривен, хотя это балансовая, остаточная стоимость ИТ-оборудования. Хочет ли этим НАЗК обосновать завышенную, по ее версии, арендную плату? Все может быть. Но, результаты внутреннего аудита, якобы подтверждающего переплаты, НАЗК не обнародует и адвокатам "Алтаюр" не предоставляет. При этом, как стало известно, для замены оборудования "Алтаюр" НАЗК готовит 36 млн. гривен из госбюджета. Получается, что по логике руководства НАЗК, реестр деклараций мог годами работать на оборудовании за 3 млн. гривен, взятом в аренду у частной компании, а теперь, чтобы он работал без услуг "Алтаюр", нужно купить оборудования на 36 млн? Что-то не сходится. Здесь следует НАЗК либо признать, что новый тендер завышен, либо – что "Алтаюр" передавал оборудование на гораздо более значимую сумму и цена аренды таки была справедливой.

Владелец компании Андрей Мартыненко прошел экспертизу на полиграфе, которая опровергает ключевые публичные обвинения НАЗК про "откаты" и завышение стоимости аренды. Собственно, экспертное заключение это подтверждает.

"Никакого "дела компании "Алтаюр" не существует. Компанию обыскали, арестовали имущество, однако владелец компании не имеет никакого процессуального статуса в этом деле. Мы не получили в НАБУ никакого ответа на запрос, какие нарушения допустила компания. Никакого состава преступления со стороны компании нет. Если в НАБУ расследуется превышение полномочий, то это подозрение касается сотрудников НАЗК, бывшим или действующим. Сам арест оборудования стал просто инструментом легитимизации рейдерства имущества "Алтаюр"", - объясняет адвокат компании Виталий Власюк.

По его словам, руководство НАЗК в ходе переговоров о продлении аренды выдвинуло ультимативные условия владельцу "Алтаюр" Андрею Мартыненко – подарить оборудование. При этом дополнительными аргументами послужили угрозы уголовным преследованием, и вскоре офис фирмы на сутки оккупировали сотрудники НАБУ.

"Мы не только добиваемся снятия ареста и возвращения оборудования. Мы также планируем получить компенсацию материального ущерба, и подали репутационный иск к НАЗК", - сообщил адвокат.

Кому сейчас принадлежат данные сотен тысяч чиновников и политиков, которые хранятся на арестованных серверах, кто гарантирует их сохранность и кто проводит техническое обслуживание оборудования? По факту, оборудование "Алтаюр" арестовано как доказательство в уголовном производстве по ходатайству НАБУ. Значит ли это, что НАБУ может получить полный доступ ко всем декларациям? Кто еще может получить к ним доступ? Ответы на эти вопросы очень важны, но НАЗК делает вид, что проблемы не существует. Если завтра суд снимет арест с серверов, то их придется вернуть владельцу. Куда "переедут" все данные при таком сценарии, вопрос открытый, на который у НАЗК пока нет ответа.