подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Публикации
  • Игорный бизнес – Верховная Рада работает над усилением коррупции?
09 июня 2020, вторник, 09:01 1059
Публикации 2020-06-09T11:00:17+03:00
Українські Новини
Игорный бизнес – Верховная Рада работает над усилением коррупции?

Игорный бизнес – Верховная Рада работает над усилением коррупции?

Павел Твердохлиб
Власть и игорный бизнес. Фото: Коллаж УФ
Власть и игорный бизнес. Фото: Коллаж УФ

Верховная Рада Украины в очередной раз наступает на грабли своих предшественников – идет на поводу у лоббистов и создает коррупционные схемы. Речь идет о многострадальном законе о легализации азартных игр в Украине. В этом законе есть два основных момента, которые несут реальные коррупционные риски: неопределенность в полномочиях комиссии-регулятора, а также обширность онлайн мониторинга и наличие налога на валовый доход (GGR). Обо всем по порядку.

Во-первых, п.3 ст.6 законопроекта 2285-д предусматривает создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр. Очевидно ее название и говорит о содержании ее деятельности. Такой подход вполне возможен, так в ряде стран, где азартные игры легализированы, созданы подобные комиссии, например, в Великобритании. Но проблема украинского подхода состоит в том, что статье 7 указанного законопроекта очень в общем виде выписаны полномочия данного органа. В этой части закон как раз как дышло, как покрутишь, так и выйдет. И в таком случае коррупция неизбежна. Законодательство зарубежных стран, которые используют модель существования регулятора азартных игр в форме единого органа, отличает четкое определение его полномочий и рамок деятельности.

В целом же государственное регулирование имеет свои особенности почти в каждой стране. Например, во Франции разные виды азартных игр имеют разного регулятора. Так, регулированием деятельность казино и покер-клубов занимается Министерство внутренних дел. Бинго, беттинг, лотереи находятся в зоне ответственности бюджетного ведомства и Министерства внутренних дел. В Эстонии же отрасль азартных игр регулирует Налоговый и таможенный департамент (Estonia Tax and Customs board), а вот в Дании создан специализированный орган – Управление по азартным играм Дании (the Danish Gambling Authority).

Как видим, подходы могут быть очень разные, но главным остается прозрачность работы и справедливое, одинаковое отношение ко всем операторам азартных игр. А вот любые размытости в формулировке полномочий уполномоченных органов чреваты коррупционным «схематозом» в этой сфере.

Во-вторых, прописанная в законопроекте система онлайн мониторинга обязывает операторов азартных игр собирать и передавать уполномоченному органу в режиме реального времени огромное количество информации. Фактически, проводится тотальный мониторинг каждой операции с приема ставки или розыгрыша. И это при том, что в реальности уполномоченному органу эта информация не нужна. Важно иметь максимально простую для администрирования систему мониторинга и учитывать при этом всего два показателя: сумму сделанных розыгрышей (вход) и сумму выплаченных выигрышей (выход). То есть главное обеспечить контроль за валовым игорным доходом. А этого можно добиться с помощью РРО или передачи только необходимой информации по фискальным транзакциям. Не нужно, уважаемые депутаты, придумывать велосипед.

А вот требование передавать информацию в режиме реального времени вообще выглядит абсурдным и не продуманным. Ведь если произойдет сбой, то оператору придётся либо прекратить на неопределённое время свою деятельность, либо работать, фактически нарушая закон. Как будут защищены личные данные игроков в такой ситуации, закон также не предусматривает.

История нашей страны убедительно доводит, что наличие в руках государства всеобъемлющей системы онлайн мониторинга – это коррупция на всех этапах, начиная от тендера на разработку и заканчивая ее администрированием. И если бы депутаты хотели провести реальную легализации и создать условия для нормальной работы этого вида бизнеса, а не прописать в законопроекте себе возможность пожизненной коррупционной ренты, то подобных предложений они бы не выдвигали. Всего-навсего нужно проконсультироваться с профессионалами, в том числе из разных стран, и реализовать максимально простую и понятную систему администрирования азартных игр.

Показателем непонимания со стороны депутатов специфики сферы азартных игр и незнания мирового опыта является идея, фактически, дублирования налогообложения – наличие дорогой лицензии (скрытый налог) и налога на валовый игровой доход (GGR). Так, сейчас законопроект предусматривает большой лицензионный платеж, который варьируется в зависимости от вида азартных игр (казино, букмекеры, игровые залы и т.д.). Вдобавок к этим цифрам депутаты-теоретики еще хотят установить и налог GGR на уровне 18-25%. Кто же с таким налогообложением захочет легализироваться? В условиях нашей страны большой лицензионный платеж и отсутствие налога GGR - это единственный способ получить реальные деньги в бюджет.

Пока наши депутаты демонстрируют отсутствие профессионализма и желание записать в законопроект коррупционные схемы. Единственным шансом исправить ситуацию является вмешательство Офиса Президента Украины, где некоторым народным избранникам должны объяснить, что при высокой лицензии нужно отменить налог на валовый игровой доход (GGR), иначе коррупция будет процветать.

Больше новостей о: Бюджет Парламент Коррупция Азартные игры Игорный бизнес

Количество новых случаев коронавируса падает пятый день подряд
Архив
Запрет фан-зон, дезинфекция и маски: как будут проводить культурные мероприятия
Новости
Рубль подскочил в начале рабочей недели. Курс российской нацвалюты на 9 июня 11:30
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Венедиктова говорит, что не будет покрывать возможные преступления "Слуг народа" 11:23
Венедиктова считает, что Аваков эффективно отреагировал на Кагарлык и Бровары 11:08
Коронавирус от бессимптомных носителей передаётся крайне редко, – ВОЗ 11:00
Зеленский предлагает Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме 11:00
Аваков просит выделить около 2,6 млрд из "антикоронавирусного фонда" на доплаты структурам МВД, - StateWatch 10:59
Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке 10:51
Доллар и евро обвалились после праздничных выходных. Курс валют на 9 июня 10:50
Во время карантина только сельскому хозяйству удалось сохранить уровень зарплат, - Матарыкин 10:39
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник 14:28 Карта
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Освобождали камеры. По всей стране заключенных из СИЗО вывезли в тюрьмы 22:26
Охранник Ляшка Стипанюк угрожал водителю пистолетом.Фото: Facebook/Андрей Герус
Охранник Ляшко угрожал водителю пистолетом 18:38
Боевики устроили провокации на Донбассе. Ранен воин ВСУ 19:28
больше новостей
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Илья Кива. Фото: Facebook
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда 12:20
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
В МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов 14:00
11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц 00:36
Охранник Ляшка Стипанюк угрожал водителю пистолетом.Фото: Facebook/Андрей Герус
Охранник Ляшко угрожал водителю пистолетом 18:38
Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне 19:10
больше новостей
С завтрашнего дня пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok