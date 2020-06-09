Игорный бизнес – Верховная Рада работает над усилением коррупции?

Верховная Рада Украины в очередной раз наступает на грабли своих предшественников – идет на поводу у лоббистов и создает коррупционные схемы. Речь идет о многострадальном законе о легализации азартных игр в Украине. В этом законе есть два основных момента, которые несут реальные коррупционные риски: неопределенность в полномочиях комиссии-регулятора, а также обширность онлайн мониторинга и наличие налога на валовый доход (GGR). Обо всем по порядку.

Во-первых, п.3 ст.6 законопроекта 2285-д предусматривает создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр. Очевидно ее название и говорит о содержании ее деятельности. Такой подход вполне возможен, так в ряде стран, где азартные игры легализированы, созданы подобные комиссии, например, в Великобритании. Но проблема украинского подхода состоит в том, что статье 7 указанного законопроекта очень в общем виде выписаны полномочия данного органа. В этой части закон как раз как дышло, как покрутишь, так и выйдет. И в таком случае коррупция неизбежна. Законодательство зарубежных стран, которые используют модель существования регулятора азартных игр в форме единого органа, отличает четкое определение его полномочий и рамок деятельности.

В целом же государственное регулирование имеет свои особенности почти в каждой стране. Например, во Франции разные виды азартных игр имеют разного регулятора. Так, регулированием деятельность казино и покер-клубов занимается Министерство внутренних дел. Бинго, беттинг, лотереи находятся в зоне ответственности бюджетного ведомства и Министерства внутренних дел. В Эстонии же отрасль азартных игр регулирует Налоговый и таможенный департамент (Estonia Tax and Customs board), а вот в Дании создан специализированный орган – Управление по азартным играм Дании (the Danish Gambling Authority).

Как видим, подходы могут быть очень разные, но главным остается прозрачность работы и справедливое, одинаковое отношение ко всем операторам азартных игр. А вот любые размытости в формулировке полномочий уполномоченных органов чреваты коррупционным «схематозом» в этой сфере.

Во-вторых, прописанная в законопроекте система онлайн мониторинга обязывает операторов азартных игр собирать и передавать уполномоченному органу в режиме реального времени огромное количество информации. Фактически, проводится тотальный мониторинг каждой операции с приема ставки или розыгрыша. И это при том, что в реальности уполномоченному органу эта информация не нужна. Важно иметь максимально простую для администрирования систему мониторинга и учитывать при этом всего два показателя: сумму сделанных розыгрышей (вход) и сумму выплаченных выигрышей (выход). То есть главное обеспечить контроль за валовым игорным доходом. А этого можно добиться с помощью РРО или передачи только необходимой информации по фискальным транзакциям. Не нужно, уважаемые депутаты, придумывать велосипед.

А вот требование передавать информацию в режиме реального времени вообще выглядит абсурдным и не продуманным. Ведь если произойдет сбой, то оператору придётся либо прекратить на неопределённое время свою деятельность, либо работать, фактически нарушая закон. Как будут защищены личные данные игроков в такой ситуации, закон также не предусматривает.

История нашей страны убедительно доводит, что наличие в руках государства всеобъемлющей системы онлайн мониторинга – это коррупция на всех этапах, начиная от тендера на разработку и заканчивая ее администрированием. И если бы депутаты хотели провести реальную легализации и создать условия для нормальной работы этого вида бизнеса, а не прописать в законопроекте себе возможность пожизненной коррупционной ренты, то подобных предложений они бы не выдвигали. Всего-навсего нужно проконсультироваться с профессионалами, в том числе из разных стран, и реализовать максимально простую и понятную систему администрирования азартных игр.

Показателем непонимания со стороны депутатов специфики сферы азартных игр и незнания мирового опыта является идея, фактически, дублирования налогообложения – наличие дорогой лицензии (скрытый налог) и налога на валовый игровой доход (GGR). Так, сейчас законопроект предусматривает большой лицензионный платеж, который варьируется в зависимости от вида азартных игр (казино, букмекеры, игровые залы и т.д.). Вдобавок к этим цифрам депутаты-теоретики еще хотят установить и налог GGR на уровне 18-25%. Кто же с таким налогообложением захочет легализироваться? В условиях нашей страны большой лицензионный платеж и отсутствие налога GGR - это единственный способ получить реальные деньги в бюджет.

Пока наши депутаты демонстрируют отсутствие профессионализма и желание записать в законопроект коррупционные схемы. Единственным шансом исправить ситуацию является вмешательство Офиса Президента Украины, где некоторым народным избранникам должны объяснить, что при высокой лицензии нужно отменить налог на валовый игровой доход (GGR), иначе коррупция будет процветать.