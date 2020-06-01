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01 июня 2020, понедельник, 07:00 13
Публикации 2020-06-01T08:30:14+03:00
Українські Новини
Легальный игорный бизнес – инвестиции, рабочие места и солидные отчисления в бюджет

Легальный игорный бизнес – инвестиции, рабочие места и солидные отчисления в бюджет

Ирина Дорофейчук
Фото: Pexel
Фото: Pexel

Практика показывает, что азартная индустрия – это перспективная и активно развивающаяся отрасль. С точки зрения финансов развитие игорного бизнеса очень выгодно для экономики государства. Взять, к примеру, данные H2 Gambling Capital за последние пять лет, из которых видно, что ежегодные доходы составляют порядка 480 миллиардов долларов. В тройку лидеров входят: США – 143 млрд, Китай – 95 млрд, Япония – 29 млрд.

Формирование рынка азартных игр сопровождается концентрацией капитала, созданием новых рабочих мест непосредственно в секторе игорного бизнеса, а также сопряженных видах деятельности. Ежегодно Лас-Вегас посещает более 42 миллионов туристов. В среднем они тратят на азартные игры 540 долларов и еще около 380 долларов на не связанные с игорным бизнесом услуги и товары. На Филиппинах, где легализация азартных игр произошла не так давно, этот вид бизнеса создает более 100 тысяч рабочих мест. Эти же работники платят в бюджет ежемесячно порядка 40 миллионов долларов в виде налогов. Более того, благодаря азартным играм в Маниле (столица Филиппин) арендуется около 800 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

В Великобритании сфера азартных игр создает более 100 тысяч рабочих мест. Причем львиная доля рабочей силы припадает на "беттинг" – 49%.

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Более того, игорный бизнес – это золотая жила для инвесторов, ведь прибыль от, скажем, казино по истине впечатляет. К примеру, казино Tigre de Cristal (Россия) за первые три месяца работы удалось выручить 1,8 млн долларов, причем 80% прибыли приносят игроки с Азии. В Лас-Вегасе ежегодно люди тратят около 23 миллиардов долларов в казино. Четыре казино Монако зарабатывают 210 миллионов евро. Доходы от игорной индустрии Макао составляют почти 38 миллиардов долларов. В общем и целом, если Украина хочет привлечь инвесторов в страну, то игорная индустрия имеет колоссальный потенциал для этого.

С точки зрения привлечения инвестиций показательным является пример Макао. Здесь в начале "нулевых" была осуществлена либерализация игорного бизнеса, и 3 компании обязались вложить в развитие территории 2,2 миллиарда долларов. Сегодня в Макао есть 33 казино. Азартные игры приносят бюджету Макао более 70 % доходов, а также прямо и косвенно обеспечивает работой 70% занятого населения. Сектор азартных игр платит 35% от своей прибыли в качестве налога.

Каким же образом властям Макао удалось достичь таких результатов? Все началось с создания в 2000 году Комитет азартных игр Макао (Macao Gaming Committee, Gaming Inspection and Coordination Bureau Macao SAR). Далее в 2001 году Законодательное Собрание Макао (the Legislative Assembly of Macao) приняло Закон № 16/2001 "Правовая основа для операций игр в казино" ("Legal Framework for the Operations of Casino Games of Fortune"). Этот закон регламентировал требования работы, права основных акционеров и менеджмента казино и игорный налог. Тем самым власти Макао установили, что туризм, азартные игры и выставки являются основой развития сферы услуг и развития других отраслей экономики Макао. В результате либерализации игорный индустрии в 2002 году, по оценкам экспертов, Макао получил 10 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций в игорной индустрии.

Интересным в примере с Макао является и то, что даже в условиях экономического кризиса 2008-2010 годов доходы игорного бизнеса продолжали повышаться в основном, в связи с увеличением мощности игровых заведений. Налоги на доходы игровых заведений составили более 81,5%, создавая значительное положительное сальдо бюджета Макао. То есть, в период экономических кризисов игорный бизнес может быть хорошим подспорьем для поддержания экономики, сохраняя рабочие места и продолжая делать значительные бюджетные отчисления.

В нынешней ситуации экономического кризиса, усугубленного пандемией коронавируса, как украинским парламентариям, так и правительству стоит быть более активными в вопросе легализации азартных игр. А для этого необходимо сломить сопротивление депутатов лотерейного пула, которые всячески пытаются сорвать процесс легализации для сохранения монопольного положения лотерей. За годы запрета в сфере азартных игр именно структуры, связанные с лотерейщиками, создали огромное количество серых схем работы игорного бизнеса, подмяв под себя и другие виды азартных игр.

Если говорить о лицензированных видах деятельности по секторам, то ни в одной стране мира не существует монополии лотерей. Например, в Великобритании на лотереи приходится всего 17,5%.

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В вопросе легализации главным является создание равноправных условий для всех операторов азартных игр, когда у каждого есть своя зона работы и ответственности. Нужно отойти от позорного явления, когда под вывеской лотерей в темную осуществляется другая деятельность – полулегальная или же совсем незаконная. Также важно убрать все возможные коррупционные риски. Например, эксперты неоднократно указывали на то, что в законе не уточнены полномочия Комиссии, которая будет регулировать сферу азартных игр. А в этом уже можно усматривать и коррупционную составляющую. Контроль индустрии можно осуществлять разными методами: это может быть и министерство финансов, и комиссия, но важно уйти от коррупции. Комиссия, в том виде, в котором она прописана в законе, может быть и не востребованной.
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