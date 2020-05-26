Почему нужно смягчить налоги для игорного бизнеса

Судя по активизации политической жизни в стране и заявлениям одного из лидеров фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр должен быть проголосован Верховной Радой Украины до конца мая.

Безусловно, это позитивная новость и для экономики, и для инвесторов игорного бизнеса. В СМИ много писали, что азартные игры должны были быть разрешены еще в июне 2009 года, на следующий день после их запрета. Так как сам запрет носил исключительно популистский характер и привел только к тому, что за десять лет в Украине развился многомиллиардный подпольный бизнес, который питал лишь "людей в погонах" и коррупционеров.

Следует признать, что борьба за легализацию была долгой, и вряд ли бы вышла на свою финишную прямую, если бы не Президент Украины Владимир Зеленский, который начиная с сентября, во-первых, сам лично разобрался в проблеме, а во-вторых давил и на свою фракцию, и на правительство, чтобы ускорить процесс выведения игорного бизнеса из тени и уничтожения монополии "лотерейщиков".

"Президент не отступает ни на шаг - закон для всех направлений: наземные казино, онлайн-казино, онлайн-букмекерство, наземное букмекерство, лотереи и покер; для всех равные правила работы на рынке; регулятор – комиссия по надзору за игорным бизнесом; жесткий мониторинг; криминальная ответственность за нарушения", - заявил Борис Баум в своем интервью изданию "Лига.Бизнес".

Однако, Президент не может и не должен контролировать каждую, хоть и не маловажную деталь. Так, вопрос налогообложения отрасли остался за рамками внимания Зеленского, и, к сожалению, Кабмина, сотрудники которого в отличие от Президента все же должны вникать в детали и готовить целый комплекс правок в законопроекты, которые должны помочь избежать "белых пятен" в регулировании.

К сожалению, из-за отсутствия целостной картины легализации у профильных министерств, а также определенной некомпетентности народных депутатов Украины, вопрос налогообложения игорного бизнеса до сих пор остается открытым.

Народные избранники имеют очень опосредованное представление о бизнесе, поэтому для большинства из них игорная отрасль – это психологическая травма из-за историй про лудоманов и источник вселенского зла, который если нельзя уничтожить, то следует максимально обложить запретами и налогами, чтобы инвестор сам ушел из этой сферы. Но так не получится. Если для инвесторов не сделать нормальные условия работы, в том числе и приемлемые налоговые отчисления, то они просто останутся в тени продолжая работать по "серым" и "черным" схемам.

И, кстати, игроманы никуда не денутся тоже. Люди, у которых психологическая зависимость от игры, должны быть от нее защищены, а пока нет закона, то нет и игры, и, соответственно, негативного влияния от игры. Законопроект №2285-д предлагает действенный механизм защиты таких людей. Это и возможность самоограничения, и создание реестров физических лиц, страдающих лудоманией, и немалые штрафы за допуск таких людей к игре (сумма проигранного в десятикратном размере должна быть возвращена игроку или его семье).

Поэтому главное, что должны сейчас понять народные депутаты, от которых сейчас зависит результат голосования — это что игорный бизнес является бизнесом. Пусть и со своими особенностями, но его целью является заработок. Государство должно всячески защищать его от своих же чиновников, параллельно минимизируя негативное влияние, которое они могут оказывать. Поэтому любое государство всегда внимательно следит за защитой уязвимых категорий населения, и направляет налоги, которые уплачивает игорный бизнес, на социальные нужды, такие как профилактика негативных явлений, культура, здравоохранение спорт.

Поэтому мало предусмотреть в законе создание Фонда, из которого будет финансироваться здравоохранение: важно, чтоб в этот фонд все же были уплачены налоги и лицензионные сборы. А для этого необходима справедливая система налогообложения.

По состоянию на сегодня бизнесу в сфере гемблинга предлагается уплатить следующие платежи:

1) Лицензионный сбор за право организации и проведения азартной игры;

2) Лицензионный сбор за "игорное место";

Виды деятельности Лицензия на право занятия деятельностью. Срок действия лицензии – 5 лет. Лицензия за право использования «игорного места». Срок деятельности лицензии – 1 год. Казино: Киев: Размещенное в отеле «5 звезд» с количеством номеров от 150 до 200 Размещенное в отеле «5 звезд» с количеством номеров свыше 200 В иных городах: Размещенное в отеле «5 звезд» с количеством номеров от 100 до 150 Размещенное в отеле «5 звезд» с количеством номеров свыше 150 21 400 000$ 10 700 000$ 10 700 000$ 5 350 000$ Вне зависимости от города размещения: За каждый игорный стол – 31 300$ За каждый игорный стол с рулеткой – 62 500$ Букмекерская деятельность 21 400 000$ За каждый букмекерский пункт – 14 300$ Распространение лотерей 13 550 000$ Игорные залы 134 000$ За каждый игровой автомат – 1070 $ Покер в сети Интернет 445 600$ Азартные игры в сети Интернет (онлайн казино) 2 228 000$

3) Налог на прибыль – 18%

4) Налог на валовый доход (валовым доходом считается разница между суммой ставок и суммой выигрыша) - GGR:

для игровых залов - 10%;

для букмекерских пунктов и казино - 18%;

для лотерей - 28%;

Дискуссии в парламенте свидетельствуют о наличии консенсуса о том, что в Украине нужна особенная модель налогообложения - где стоимость лицензии на организацию и проведение азартных игр может быть высока (выше, чем во многих других странах). Это даст возможность государству одноразово получить доход от отрасли, снять с себя массу коррупционных рисков при администрировании игорного бизнеса. Будущие игроки рынка сошлись во мнении, что эта модель хоть и уникальна, но обоснована для Украины, с одной оговоркой - налог на валовый игровой доход (GGR) должен быть отменен, поскольку уплата фиксированной стоимости лицензий, превышающей стоимость в любой другой стране, это и есть авансовый налоговый платеж в бюджет.

Важно признать, что без эффективной системы онлайн-мониторинга продуктивной будет лишь та модель, которая минимизирует общение фискалов и операторов залов. Поэтому, если государство не может подсчитать, какая реально прибыль и рентабельность бизнеса, тем более на стадии запуска, то лучшим вариантом, чем уплатить лицензионный платеж -- не существует.

Если вернуться к интервью Бориса Баума для "Лига.Бизнес", то там он указывает, что единственной группой, которая вместе с Владимиром Зеленским борется за легализацию игорного бизнеса и против теневых схем лотерейщиков – это компании "ПариМатч" и "Фаворит". Желая привести условия работы к прозрачным и понятным, они тем самым посягнули на святая святых – монополию лотерей, которая продержалась почти восемь лет, сумев наполнить карманы не одного политика и обобрав до нитки сотни тысяч украинцев.

Нет борьбы между букмекерами и остальным рынком, есть борьба между старыми коррупционными схемами, которые действуют под видом лотерей, -- и европейской системой гемблинга, где во главе угла стоит игрок и его права, включая регламентацию степени выигрыша с каждого игрового автомата. В этой борьбе Президент Украины стоит на стороне "европейских правил" и развития рыночных отношений, расширения зоны государства и легитимности на высоко прибыльную азартную отрасль экономики.

И в дальнейшей борьбе с "лотерейными монополиями" однозначно надо делать ставку на тех, кто его поддерживают, а не ставят палки в колеса. Для того, чтобы координация усилий власти и бизнеса была эффективной, формальные рабочие группы при профильном Комитете должны быть заменены на координационные советы при Офисе Президента. Игорный бизнес – это сильнейший магнит для инвесторов, который надо использовать уже сейчас.

Для этого на первом этапе надо не много. Легализировать игорный бизнес и вместе с профильным законопроектом №2285-д проголосовать изменения в налоговый кодекс, и упразднить налог GGR (проект закона №2713-3). За неделю с этой задачей вполне можно справится.

На втором этапе – при создании Комиссии по развитию и регулированию азартных игр Президенту и премьер-министру Украины необходимо ориентироваться на тех, кто изначально помогал им разбивать монополии "серых схем", а не лоббистов "лотерей", которые приложат максимальные усилия, чтоб захватить власть уже там.

На сегодняшний день, не смотря на титанический прогресс в вопросе легализации азартных игр за последние полгода, Украина все еще в начале своего пути. И только координация усилий власти, бизнеса и независимых экспертов поможет Украине создать нормальный рынок с мировыми стандартами игры.

И будем надеется, что Президент Украины продолжит быть модератором этого процесса, до того момента, пока рынок уверенно не станет на ноги и начнет генерировать прибыль.