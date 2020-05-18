Как не убить легализацию азартных игр налогами

Сегодня очевидно, что легализации азартных игр в Украине активно противится лотерейный пул депутатов. Они всеми правдами и неправдами пытаются вставлять палки в колеса реализации этой важной реформы, предложенной Президентом. Кроме быстрых денег в дефицитный бюджет легализация привлечет иностранных инвесторов, даст десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, будет способствовать развитию туризма и инфраструктуры.

Но для монополиста, которыми сейчас в Украине являются лотереи, прибыль государства является пустым звуком. Иначе, как можно объяснить то, что сразу после легализации операторы игорного бизнеса вынуждены будут отдавать 50%-60% на налоги. При такой схеме легализации, стимулов работать "в белую" ни у кого не будет, кроме лотерей, конечно, которые продолжат осуществлять свою деятельность по действующему, написанному под их "хотелки", закону. Соответственно, бюджет и государство ничего не получат.

Исправить ситуацию все еще возможно. Для этого необходимо рассматривать профильный законопроект №2258-д в связке с урегулированием налогового аспекта организации азартных игр. Лучший путь – широкая и честная дискуссия в парламенте со всеми заинтересованными сторонами. Центральной темой такой дискуссии будет вопрос о приоритетах для государства в данный момент времени: оставить высокие лицензии, которые хочет ввести законодатель или же ввести налог на валовый игровой доход (GGR). Сейчас в законопроекте стоимость одной лицензии, в зависимости от вида азартных игр, варьируется в диапазоне от 145 тыс. долларов (для игровых залов) до 23 млн долларов (для казино и букмекеров). В добавок к этим цифрам депутаты-теоретики еще хотят установить и налог GGR на уровне 10-25%. Прекрасный подход для того, чтобы легализация стала исключительно формальностью, которая ни к каким качественным изменениям не приведет.

Вместо того, чтобы думать о привлекательности рынка азартных игр, как это делают другие страны, часть нашего депутатского корпуса пытается "сбить его на взлете". Например, если говорить о ставке GGR в разных странах, то в Бельгии она составляет 2,5% (для настольных игр и казино может подниматься до 11%), в Чехии – 6% (для отдельных видов азартных игр может подниматься до 20%), в США (Нью-Джерси, Невада, Южная Дакота) – 6,75%-8%, в Финляндии – 12%, в Сингапуре – 5%-15%, в Португалии – 15% (может подниматься до 30% при валовом игорном доходе свыше 5 млн евро). Безусловно, в некоторых странах ставки GGR могут быть выше, но они к этому шли десятилетиями, сначала дав возможность бизнесу развиться.

Если говорить о плате за лицензию, то, к примеру на Мальте для разных типов азартных игр она будет стоить от 1 200 евро до 6 900 евро в месяц. При этом в первые месяцы (как правило полгода) после предоставления лицензии оператор имеет льготный период, на протяжении которого лицензионный сбор снижен. Как видим порядок сумм в этой стране не сопоставим с платой за лицензию для украинских операторов азартных игр. На Кюрасао стоимость лицензии составляет около 20 тыс. евро за год работы. Стоимость лицензии в Коста-Рике колеблется в диапазоне от 12 до 17 тыс. долларов. В Эстонии лицензия обойдется в 48 тыс. евро, а в Гибралтаре – от 30 до 70 тыс. долларов.

Следует понимать, что для адекватной оценки GGR необходима соответствующая система онлайн-мониторинга. Она должна быть максимально простой для администрирования и учитывать два главных показателя: сумму сделанных ставок (деньги, которые зашли к оператору азартных игр) и сумму выплаченных выигрышей (деньги, которые вышли со счетов оператора). Разница между этими двумя показателями и будет той суммой, на которую будет начисляться налог на GGR.

Наши же депутаты-теоретики, очевидно целенаправленно, в разы усложнили систему мониторинга, прописав в законопроекте, что она должна учитывать каждую операцию с приема ставки и целый массив персональных данных игроков. А это колоссальный объем данных, который, ко всему прочему, необходимо передавать в режиме реального времени. А что, если произойдет сбой? Как тогда быть оператору? Закрываться? Или работать, фактически, нарушая закон? А как же защита персональных данных игроков?

В такой ситуации все же стоит идти путем упрощения, оставлять высокую стоимость лицензии и отменять GGR. Такой подход в последствии можно будет пересмотреть, предпосылкой для этого станет разработка адекватной системы онлайн-мониторинга.

Легализацию азартных игр в Украине можно было бы сделать максимально эффективной как с точки зрения получения государством значительных налоговых отчислений, так и с точки зрения запуска нового и привлекательного для инвесторов рынка. Для этого нужна воля и профессиональный подход. К сожалению, пока ситуация далека от этого идеального варианта. И все что Украина рискует получить на выходе – легализацию на бумаге и сохранение монопольного положения лотерей, который за многие годы посадили на коррупционную ренту огромное количество чиновников. Все они воспринимают азартные игры как свою вассальную вотчину, реальную прибыль с которой не может получать даже государство.