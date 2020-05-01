Депутаты ничего не понимают в игорном бизнесе

Если посмотреть на то, чем занимаются украинские народные избранники, а именно на то, что ходят на эфиры, пишут посты, пьют кофе в буфетах и отдыхают в ресторанах, предлагают гражданам продавать собак и не критиковать власть, то становится очевидным, что они делают что угодно, и только иногда отвлекаются на свои прямые обязанности – служение интересам граждан.

Возможно, у них не остается на это времени, а, может, они просто не знают, как это делать. Очень сложно найти логическую аргументацию ситуации, когда прямая задача Президента Украины не выполняется в течении девяти месяцев. Еще в сентябре 2019 года Владимир Зеленский четко дал всем понять, что игорный бизнес должен быть легализирован и доходы от него должны пойти не в карманы чиновников, а на социальные нужды государства.

С большими трудностями законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр №2285-д, был принят в первом чтении, и после этого завис в профильном Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политик Верховной Рады Украины.

Скоро будет уже пять месяцев, как депутаты профильного Комитета не могут подготовить законопроект ко второму чтению, и тут вопрос далеко не в карантине. Ведь когда была политическая необходимость, то более 16 000 правок к "антиколомойскому" закону они смогли рассмотреть за четыре дня. И если исходить из того, что депутаты могут хоть и с напряжением, но рассматривать по 4000 правок в день, то подготовить законопроект №2285-д, ко второму чтению, они смогут за день, с перерывом на обед.

Но если законопроект не могут подготовить ко второму чтению в течение пяти месяцев, то значит проблема не в том, что Комитет не может, а в том, что не хочет. Более того, недавно в СМИ просочилась информация, о том, что отдельные депутаты зарегистрировали правки, которые выводят лотереи из-под действия закона и максимально усложняют процесс легализации и онлайн мониторинга игорного бизнеса.

Складывается впечатление, что народные избранники нарочно хотят на столько зарегулировать и исказить процесс легализации, чтобы игорный бизнес так и не вышел из тени. И это касается даже не столько правок от отдельных депутатов, которые абсолютно незаконно были зарегистрированы комитетом, а самого процесса легализации, который включает в себя не только законопроект №2285-д, но и сопутствующие изменения в налоговое законодательство. Таких законодательных инициатив сейчас четыре, не считая ныне действующей редакции Налогового кодекса Украины, и все они касаются налогообложения валового игрового дохода (разницы между ставкой и выданным выигрышем) GGR.

Виды азартных игр Налоговый кодекс Украины З\п №2713 (н.д.Марусяк О.) З\п №2713-1 (н.д. Натадуха Д.) З\п №2713-2 (Дубинский А.) З\п №2713-3 (Дубнов А.) Игровые залы 10% 10% 12,5% 25% отменить Букмекерская деятельность 18% 10% 7,5% 25% отменить Казино 18% 10% 12,5% 25% отменить Лотереи 28% 10% 22% 25% отменить

Обращает на себя внимание, то что из-за отсутствия внятной позиции Правительства отрасль до сих пор не понимает, что и по какой налоговой ставке будет облагаться. Более того, если до запуска игорного бизнеса в действующий налоговый кодекс не будут внесены изменения, то игорным заведениям вряд ли будет интересно выходить из тени (ведь помимо GGR, организаторы азартных игр должны купить довольно дорогую лицензию, и уплачивать стандартный налог на прибыль – 18%), а инвесторам вкладывать деньги. Другими словами, при высокой лицензии налог на GGR должен быть отменен.

Ведь налоговая нагрузка будет несопоставимо выше, чем в других государствах, в том числе и в нашем регионе. Согласитесь, если в Белоруссии стоимость лицензии на открытие казино стоит около $ 2 млн, в Польше около $ 250 тыс. евро, то в Украине такая лицензия будет стоить приблизительно от $ 5 до 20 млн, и это не говоря уже о лицензиях за игровые места.

У инициативы отменить налог GGR есть и вторая сторона медали. Его невозможно посчитать без эффективной системы онлайн мониторинга. В Украине же, согласно проекту закона 2285-д, принятого в первом чтении, онлайн мониторинг будет введен лишь через 2,5 года после принятия закона о легализации игорного бизнеса, а игорные заведения, должны будут к нему подключится в течение шести месяцев, после того, как система заработает.

Фактически, два с половиной года, государство не сможет подсчитать какая разница между ставкой и выигрышем остаётся у игорного заведения, не говоря уже об установлении той ставки GGR, которая будет экономически обоснованной для Украины.

Что же касается системы онлайн мониторинга, о которой мы уже упоминали, то законодатель не зря дает на ее разработку и внедрение два с половиной года. Ведь, во-первых, должен быть создан Уполномоченный орган, затем там должны появится деньги, проведены все тендерные процедуры, а уж затем специалисты смогут приступить к разработке программного обеспечения и тестированию системы.

Также не следует забывать, что более 10 лет рынок был в тени, и в Украине не так уж и много специалистов, которые могут администрировать процессы игорного бизнеса. И еще меньшая их часть захочет идти на госслужбу, поэтому помимо разработки самой системы, необходимо время на обучение специалистов, которые смогут эту систему администрировать. И не просто администрировать, а использовать ее для анализа и защиты конкуренции на рынке, в чем заинтересованы как государство, так и будущие операторы азартных игр.

Исходя из текста законопроекта, можно смело предположить, что украинские законодатели при функционировании системы онлайн мониторинга хотят видеть все: данные игроков, все их действия, транзакции, игры, формы оплаты и способы получения выигрыша. По самым скромным подсчетам это около 200-300 млн транзакций в день. Ни один сервер такое не выдержит. Соответственно необходимо находить средства в бюджете докупать оборудование, возможно резервировать мощности у компаний, которые занимаются облачными технологиями. И после запуска систему не один месяц тестировать, исправлять ошибки, и только после этого запускать. И срок в два с половиной года, учитывая украинские реалии, очень оптимистичен, и подразумевает слаженную работу Правительства, Парламента и Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, что скорее всего не произойдет.

Также не разрешенным остается вопрос передачи данных. Законодатель хочет, чтобы данные передавались на сервера в режиме реального времени в тоже время, не совсем понятной остается ситуация, что делать, если в системе произойдет сбой. Законопроект дает лишь частичный ответ. Предлагая организатору азартной игры, хранить данные у себя и после возобновления работы системы, передавать их «пакетом». Но тут возникает сразу несколько вопросов. Кому должны принадлежать сервера, на которых хранится информация, хозяйствующему субъекту или государству? Что делать пока система не работает, а ставки надо принимать, а выигрыши выплачивать? Что делать, если в силу длительной поломки информации так много, что памяти на серверах не хватит? Должно ли оборудование, на которых хранится информация, быть сертифицированным? Без ответов на эти вопросы система защиты персональных данных будет под угрозой.

Соответственно, помимо сугубо технических вопросов не закрытыми остаются вопросы защиты персональных данных, ведь сотрудники Уполномоченного органа получат неограниченный доступ к базам данных, и тут очень важно защитить конституционной право граждан на защиту частной жизни и личных данных.

Законопроект №2285-д указывает на то, что в системе онлайн-мониторинга может передавать лишь не персонализированные данные и это однозначно плюс, но кто знает, что нас ждет во втором чтении, тем более что по инсайдерской информации правки, которые изменяют данное положение, уже поданы. В этой ситуации нам всем остается надеяться, что у народных избранников не сорвет крышу, и они все же не решатся нарушать Конституцию и убивать еще не родившуюся отрасль легального гемблинга.

Помимо всего прочего, с системой онлайн мониторинга связан еще один немаловажный вопрос, это учет доходов организаторов азартных игр. Международный опыт стран показывает, что нужно одно из двух: система онлайн мониторинга, которая контролирует транзакции, или использование кассовых аппаратов. И если задействовать обе системы одновременно, то никакого качественного эффекта это не даст, а наоборот: создаст две "мафии", первая связанная с мониторингом, который государство отдаст на откуп подрядчикам, вторая -- компании, которые монопольно будут обслуживать кассовые аппараты. Таким образом, отрасль отяготится еще несколькими коррупционными факторами, а государство не получит от этого ни копейки.

Таким образом при разработке и внедрении системы онлайн мониторинга государство должно учитывать следующие факторы:

защита персональных данных, любая информация о финансовых транзакциях (пополнения депозита/сделанная ставка, выплата игроку), должна передаваться без данных игроков (не персонализированный вид) – это положение уже есть в законопроекте, и будем надеяться, что ко второму чтению законодатель не изменит эти позиции.

при наличии системы онлайн мониторинга кассовый аппарат не нужен, ведь он повлечет за собой излишнюю зарегулированность отрасли.

данные следует передавать пакетом, это поможет избежать паралича игры в ситуации, когда система даст сбой, а без передачи данных игра будет запрещена. Это убытки и для организаторов игорного бизнеса, и государства. Поэтому намного проще аккумулировать данные «пакетом» и отправлять с той периодичностью, которую установит государство.

система онлайн мониторинга должна быть заточена на получение информации двух типов – ставки, и выигрыша. Этой информации вполне достаточно для того, чтобы рассчитать необходимый для налогообложения валовый GGR. Любая иная информация для фискальных целей излишня и только усложняет систему онлайн мониторинга.

В законопроекте №2285-д прописаны довольно объемные и сложные характеристики системы онлайн-мониторинга, и не в последнюю очередь, именно по этой причине государство вынуждено вкладывать немалые средства в ее разработку и откладывать ее введение на два с половиной года. Возможно, следует пойти по пути наименьшего сопротивления и не собирать данные, которые не способствуют фискальным целям, тогда и разработка, и администрирование системы онлайн мониторинга будет намного дешевле.

В тоже время, пока система не разработана, нет смысла вводить налог на валовый игровой доход, так как его невозможно посчитать, и он породит лишь коррупцию и наполнение карманов чиновников. В той ситуации, в которой сейчас находится Украина, необходимо, как можно быстро наполнить бюджет и на сколько возможно упростить условия ведения бизнеса. Эту задачу помогла бы решить система высокой стоимости лицензий при отмене GGR.

Остается лишь надеяться, что и профильный комитет, и народные депутаты будут руководствоваться в своей деятельности логикой и интересами государства.