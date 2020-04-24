Легализация игорного бизнеса в Украине – ошибки, проблемы, западный опыт

В сегодняшней экономической ситуации Украины существует одна главная проблема – дыра в бюджете в размере 200 млрд грн. Правительству довольно сложно выстраивать долгоиграющие стратегии развития украинской экономики. Деньги нужны здесь и сейчас.

Например, премьеру Шмыгалю не стоит забывать: чтобы экономика начала быстро зарабатывать, нужно обеспечить ее детенизацию, и на этот процесс не всегда нужны годы и десятилетия. Иногда достаточно просто легализировать те отношения, которые и так есть в государстве.

Игорный бизнес в Украине есть и процветает, к сожалению, только в тени. И как бы люди не хотели на него закрывать глаза, самоизолироваться в лесах мы не сможем, а пройдя десять метров по любой из улиц столицы мы увидим очередной "зал лотерей". Но пока это всего лишь "зал лотерей", налогов в бюджет не будет, потому что это теневой рынок, где свои правила оптимизации платежей государства.

Государство может получить дополнительный доход, если обеспечит принятие во втором чтении законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности, касающейся организации и проведения азартных игр" в адекватной форме. Законопроект находится в стенах Верховной Рады Украины уже около полугода. Вернее, полгода прошло с момента регистрации правительственного законопроекта №2285, два месяца его обсуждали, чтобы суметь принять хотя бы в первом чтении.

Однако с момента принятия №2285-д в первом чтении (16.01.2020г.) прошло уже три месяца, а профильный Комитет Верховной Рады Украины во главе с Даниилом Гетманцевым продолжает хранить молчание относительно судьбы законопроекта. Более того, не так давно в СМИ просочилась информация о том, что с таблицей правок происходят манипуляции, а именно, непонятно, откуда возникшие правки народных депутатов из фракции "Слуга народа" попытались вывести из-под действия законопроекта "о легализации" лотерей.

Если попробовать кратко изложить инсайды, то будущая система игорного бизнеса в Украине будет выглядеть таким образом:

- сохраняется старая система монопольности лотерей, которая существует сейчас, и которая фактически является прикрытием для теневых азартных игр. В "лотерейных залах" уже сейчас можно увидеть игорные автоматы, которые маскируют под VLT (видеолотерейные терминалы). Организаторы "лотерей" объясняют, что игроки лишь разыгрывают между собой общий игровой фонд, это всего лишь лотерея. Ходя в любой другой стране мира – это была бы уголовная ответственность.

- депутаты, своими правками хотят внести термин "Лотерея ТОТО" – прием на будущие спортивные события, что по сути - имитация букмекерства.

- "лотереи" смогут организовывать онлайн-казино, апеллируя к тому, что это всего лишь "лотерея", где каждый игрок "покупает" ячейку, а какая из них выиграет – это лишь судьбе известно.

- выносится за рамки вопрос лицензирования этой деятельности, ведь в ныне действующем законе "О государственных лотереях Украины" вопрос стоимости лицензий не регулируется, и должен быть установлен Кабинетом министров Украины, как и сами лицензионные условия.

- на лотереи не будут распространятся правила борьбы с игровой зависимостью, которые согласно законопроекта №2285-д должны стать нормой для игорного бизнеса. Фактически права игрока в "лотерейных залах" предлагают не защищать.

Если такое все же случится, то стоит этим законодателям и знать чем такая ситуация может быть чреватой? Народные депутаты своими правками, может они и не понимают, что делают, пытаются пролоббировать интересы "лотерейщиков" и создать, по сути, слой привилегированных операторов азартных игр, поставив тем самым под угрозу и вопрос наполнения бюджета, и интересы игрока, и судьбу функционирования рынка, где одним можно все, а другим только в рамках закона.

На фоне таких материалов в СМИ и процесса в профильном Комитете подозрительным выглядит молчание лотерей в Украине и самого Гетманецва. С медиа нужно общаться, а не игнорировать. Можно бы хотя бы опровергнуть или же внести ясность в фактаж, который так яростно бьет по репутации лотерейных компаний и профильного Комитета. Молчание всегда будет кем-то заполняться, а для медиа важно слышать всех. Главное, чтобы их молчание не было заполнено какими-то манипуляциями.

Если за такое "чудо" депутаты согласятся голосовать, то такие инициативы не приемлемы нигде, за исключением отсталых стран, где нет правового государства и слабая государственность. Но если в Украине хотят создать отрасль, которая станет генерировать доходы в бюджет и создание легальных рабочих мест, а не проблемы, то нужно опираться на опыт стран ЕС и США, а не, образно говоря, Зимбабве.

В Европе и США, есть достаточно большой опыт развития игорной отрасли изучив, который можно понять, какие шаги совершать можно, а какие не следует. И первое правило, которое является аксиомой в Западном мире - это защита добросовестной конкуренции, так как только она способна двигать экономику к развитию и прогрессу и давать возможность государству наполнять бюджет для реализации своих функций. Если конкуренция не защищена, то государство обычно бедное.

Если перенести эту аксиому на вопрос легализации игорного бизнеса, то Украина должна забыть о практике существования монополистов в виде "лотерей", а также жестко пресекать любые попытки подмены понятий или же монополизации рынка. Лотереи – это лотереи, а не игровые автоматы. Букмекерская деятельность – это ставки на события. Казино – это игорные столы и рулетка. И эти виды деятельности не должны имитировать друг друга и подменять, и в мире они существуют, как равные участники игорного рынка.

Европейский и американский опыт показывает, что если каждый будет заниматься своим делом и не пытаться подмять под себя конкурентов и весь рынок, то хватит денег не только для уплаты всех налогов, но и на благотворительность и спонсорство, без которого профессиональный спорт в современном мире не смог бы существовать.

Возьмем для примера мирового лидера букмекерской деятельности bwin, который начинал свою деятельность в 1997 году в Вене, и сейчас имеет оборот ставок в размере $5 млрд с доходом в $500 млн.

Bwin является официальным спонсором более десяти спортивных лиг, и более двадцати профессиональных клубов. Без этих спонсорских контрактов любой вид профессионального спорта превратился бы в полулюбительский, ведь если нет денег, то спортсмен должен подрабатывать в убыток спортивным достижениям.

Как бы кому не хотелось, но Месси и Роналдо, не смогли бы появиться в эпоху, где не было ставок на спорт. Ведь в эпоху, когда труд спортсмена не оплачивается на должном уровне, то и посвящать себя спорту не у всех будет желание. Спортивный менеджмент сейчас невозможно представить без доходов от букмекеров, будь то bwin, William Hill, Bet365 и многие другие. Именно они наряду с телетрансляциями становятся основными источниками доходов клубов, задвигая на задний план доход от продажи билетов и клубной атрибутики.

Именно благодаря деньгам от букмекеров клубы могут содержать спортшколы и академии, которые не просто растят чемпионов, а дают каждому ребенку шанс стать этим чемпионом.

Мир меняется и если, не начать идти с ним в ногу, то очень легко можно отстать настолько, что больше никогда не сможешь догнать.

Однако не стоит забывать, что букмекерство и игорный бизнес – это не только спонсорством единым. С начала пандемии COVID-19 букмекеры выделили уже около пятидесяти миллионов долларов на борьбу с последствиями вируса.

Например, Совет по ставкам и азартным играм (BGC), представляющий интересы букмекеров в Великобритании, направил в благотворительные фонды Национальной службы здравоохранения NHS Charities Together более €2,9 млн (£2,6 млн) прибыли, полученной от ставок на виртуальные лошадиные скачки с препятствиями Grand National.

Также букмекеры ежегодно выделяют 1% от прибыли в пользу организации GambleAware, которая занимается борьбой с игровой зависимостью.

И это помимо налогов, которые ежемесячно платятся в казну государств и местных бюджетов, и на которые отчасти содержится медицина, спорт, культура. Без постоянных и немалых платежей со стороны букмекеров и других участников игорного бизнеса вряд ли бы странам ЕС удавалось поддерживать свою медицину на должном уровне.

В мире игорный бизнес существует свободно от монополии лотерей, у каждого оператора азартных игр есть свои возможности для развития. Руководству известных мировых компаний bwin или 888, тяжело себе представить, что по каким-то причинам их лицензия должна зависеть от лотерей, или же, что какие-то лотереи будут имитировать их деятельность. Такие компании понимают философию конкурентности и заслуженно ее выигрывают на рынке, они даже не думают, что через какого-то главу профильного комитета парламента пролоббировать себе монополию, ведь это разрушает дух игры и философию гемблинга.

В свете вышеизложенного и политикам, и журналистам, и тем же социологам в Украине нужно намного внимательней относится к проблематике азартных игр и стараться подходить к этому вопросу профессионально, а не манипулятивно. В Украине делают какие-то выводы именитые социологические группы или аналитические центры, которые даже половины сущности западного игорного бизнеса не понимают. Ведь, когда социологи во время своих опросов ставят игорный бизнес в один перечень с проституцией и марихуаной, то возникает вопрос, это заведомая манипуляция, или все же не все еще поняли, что игорный бизнес по своей сути все же ближе не к проституции, а к рынку земли и приватизации Одесского припортового завода?

Хотя даже, если учесть последние социологические данные и принять за правду, что половина украинцев против легализации игорного бизнеса, то получается, что вторая половина "за". Поэтому в этом вопросе, следует стараться избегать манипуляций и ставить правильные вопросы, которые способствуют установлению истины, и дают ответ на вопрос почему люди за или против той или иной инициативы.

Украинцы должны понять, что пока игорный бизнес находится в тени, он не приносит прибыли ни государству, ни обществу, только легализовав его можно ощутить позитивные последствия. И то если эта легализация будет проходить в рамках европейского вектора развития рынка, которые предусматривает отсутствие монополий и равные условия игры для всех. В таком случае Украину ждет и запланированные 4,2 млрд.грн в бюджет, и новые рабочие места, и благотворительность со стороны бизнеса. Если же этого всего не произойдет, то Украина продолжит жить в мире лицемерия, где на каждом углу игорные залы, но при этом игорного бизнеса в стране нет.