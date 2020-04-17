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17 апреля 2020, пятница, 15:31 589
Публикации 2020-04-17T15:31:42+03:00
Українські Новини
Карантин может стать ширмой для сдачи игорного рынка лотереям

Карантин может стать ширмой для сдачи игорного рынка лотереям

Петр Стуженко
Лотерея (иллюстрация). Фото из открытых источников
Лотерея (иллюстрация). Фото из открытых источников

Пандемия COVID-19 сконцентрировала на себе почти все внимание общественности и СМИ. Украина еще никогда не сталкивалась с такой ситуацией и такими трудностями. Ведь болезнь нельзя локализовать в одном месте. В связи с этим страна ушла на карантин. И этой ситуацией сразу воспользовалось 2 типа людей – спекулянты и политики. Одни начали втридорога продавать гражданам самодельные маски ужасного качества, а другие занялись пиаром на болезни и борьбе с ней. Самые же ушлые занялись мухлежом с поправками к законопроектам: закон о легализации азартных игр рискует не только оставить за лотерейными операторами статус монополии, но и создать катастрофические риски для благополучия людей, младше 21 года.

Согласно нашим инсайдам, часть народных депутатов провели манипуляцию с таблицей правок ко второму чтению, в результате чего сама легализация игорного бизнеса оказалась под угрозой, а статус "лотерейщиков" как привилегированной касты монополистов только усиливается.

Если коротко, то суть самих правок сводится к тому, чтобы вывести из под действия законопроекта "о легализации" лотерейный бизнес, оставив последним возможность, как и ранее работать в рамках Закона Украины "О государственных лотереях в Украине". Чем это чревато? Во-первых, убивается сама идея равных условий участников бизнеса на рынке. Ведь тогда рынок делится на две категории – "лотереи" и остальные. При этом лотереи которые будут работать по старому закону в отличие от остальных участников рынка имеют следующие привилегии:

1. Не обязаны защищать интересы игрока.

Согласно законопроекта №2285-д. К игре может быть допущен игрок, который уже достиг 21 года, игорное заведение обязано осуществить идентификацию игрока. Игрок, может быть допущен к игре лишь на сертифицированных игровом оборудовании. За допуск к игре человека, не достигшего 21-летнего возраста, к игорным заведениям может быть применена материальная ответственность в виде компенсации ущерба игрока в 10-кратном размере от суммы проигрыша.

2. Не обязаны соблюдать запрет на допуск к игре людей, страдающих игорной зависимостью.

Согласно законопроекта №2285-д Организаторы азартных игр обязаны не допускать к игре человека страдающего игорной зависимостью, в случае допуска, обязані компенсировать суму проигрыша в десятикратном размере. Организаторы азартных игр обязаны проводить инструктажи о не допуске таких лиц к игре.

В игровых залах размещаются информационные материалы по вопросам игровой зависимости и ответственной игры, которые, в частности, должны включать информацию об ограничении возраста игрока, о шансах на выигрыш, принципы ответственной игры и о местах, где можно получить помощь в случае игорной зависимости.

3. Не подпадают общие условия лицензирования и сертификации оборудования.

Согласно законопроекта №2285-д, деятельность без приобретения лицензии и с использованием сертифицированного оборудования запрещена.  Стоимость лицензии и порядок ее выдачи должны быть закреплены в законе. Если лотереи вывести из-под действия законопроекта, то вопрос размера стоимости лицензии и порядок уплаты будет решать Министерство финансов Украины. Даже, если забыть о том, что в нормальных странах ко всем участникам рынка должны быть применены общий порядок регулирования, то следует помнить о следующем. Министерство финансов Украины не могло прописать лицензионные условия и провести перелицензирование лотерей предыдущие пять лет. мало того, что бюджет недополучил миллиарды гривен, так то же министерство не смогло организовать реализацию решения Совета национальной безопасности и обороны о запрете деятельности в Украине российских лотерей "М.С.Л." и "Патриот". Т.е. вопрос лицензирования лотерей предлагают решать тем, кто эти самые лотереи не мог перелицензировать предыдущие 5 лет. Парадоксально, но факт.

Все и не только эти ограничения отдельные законодатели предлагают с лотерей снять. Тем самым создав 2 группы организаторов игорного бизнеса. Одни, должны будут платить налоги, покупать лицензии, сертифицировать оборудование, работать в строгих ограничительных рамках, следить за соблюдением прав игрока и быть ответственными за защиту людей имеющих игровую зависимость, и лотереи, которые всего этого делать не должны.

Хотелось бы напомнить "слугам лотерей", что именно та система, которую они сейчас отстаивают и привела к тому, что люди проигрывали целые состояния, потому что не могли остановится, или потому что игровой автомат, который почему то в Украине считают "лотереей" имел минимальный процент выдачи. Кстати законопроект №2285-д четко устанавливает, что игровой автомат обязан выдавать в виде выигрыша 90% от полученного.

Чем продиктована инициатива депутатов кроме как сохранить ту нечеловеческую модель рынка азартных игр, когда игорных зал на каждой установке, а права игрока абсолютно не защищены иначе, как лоббизмом в пользу "теневиков" объяснить нельзя. Ведь только им выгодна та система которая есть сейчас и именно они боятся легализации игорного бизнеса. Ведь тогда придется "играть по правилам", а они этого не умеют. Обманывать людей - умеют, вовлекать 18-летних в азартные игры - умеют, платить за крышу – умеют, покупать депутатов и целых министров – умеют, а играть по цивилизованным правилам, которые в первую очередь наполняют бюджет и защищают игрока – не умеют и не хотят!

По сути, народные депутаты, которые сейчас пытаются уничтожить легализацию игорного бизнеса, показали себя не слугами народа, а "слугами лотерей". Именно им они служат осваивая деньги, полученные фактически преступным путем.

Ведь пытаясь вывести лотереи из-под действия законопроект №2285-д депутаты решили максимально сузить выгоды от легализации игорного бизнеса и сохранить монополию "лотерей". В очередной раз наплевав на ожидания Офиса Президента Украины, который хочет создать конкурентный, понятный западному инвестору, игорный рынок.

Сейчас еще есть надежда на то, что и Офис Президента и Давид Арахамия смогут противостоять этому процессу, в противном случае Украину ждет еще десятилетия подпольных азартных игр, черного нала и крышевания. Украинцы должны понять, что нет противостояния между Офисом Президента и отдельными народными депутатами. Есть противостояния идей. С одной стороны, Офис Президента, который настаивает на западной системе регулирования рынка с одинаковыми правилами для всех независимо от форм собственности - и лобби на различных уровнях власти, с другой стороны, это "теневики", которые нанимают депутатов с целью отстоять "черный сектор экономики" и не дать в бюджет ни копейки.

Ведь сейчас речь идет не только о лотереях. Решается вопрос о том, будет ли уничтожена монополия "теневиков", которые 10 лет наживались на Украине. Ведь как 10 лет назад, так и сейчас, лотерея - это вывеска под которой скрывается довольно обширная азартная деятельность. В лотерейных залах можно увидеть все: игорные автоматы, которые маскируют под VLT (видеолотерейные терминалы); букмекерский пункт, который под вывеской лотереи ТОТО принимает ставки на результат спортивных событий; а в некоторых, особо привилегированных "лотерейных залах", можно встретить даже рулетку и покер. И хотя офлайн рулетка встречается довольно редко, игра в карты наоборот, ведь как объясняют "лотерейщики" в карты не играют, карту "разыгрывают". Увы, больше всего это похоже на то, что разыгрывают вас с нами.  Ведь без какого-либо государственного регулирования, уплаты налогов и защиты интересов игрока "лотерейный бизнес" цветет и процветает в нашей стране.

Отдельного внимания заслуживают права игроков. Согласно правкам, которые планируется внедрить, к играм в лотереи будут допускаться граждане с 18 лет, в то время как для других азартных игр установлен возраст допуска - с 21 года.

В данном случае законодатели предлагают различать понятия "азартных игр" (опасных) и "массовых игр" (неопасных). По такой логике предлагается считать, что лотерея – это массовая игра, к которой должны быть допущены все - и бабушки, и студенты, и даже школьники 18 лет. А если игра массовая, то зачем специальные правила защиты игрока? Учитывая, что под лотерею можно замаскировать любой вид азартных игр,  играть будут все, включая школьников. Игроки с 18 лет не будут защищены, а трата денег на игры в лотерею приведут к наркомании, алкоголизму, проституции еще несформировавшегося молодого населения.

Закон, к которому апеллируют "лотерейщики" и их слуги, "О государственных лотереях в Украине" по сути лишь создает легальную вывеску для нелегальной и полулегальной деятельности всяких "космолотов" и "патриотов". Именно под вывеской этого закона, как грибы после дождя расплодились "лотерейные залы" по всей стране.

Тот вид игорного бизнеса, который сейчас так рьяно защищают "слуги лотерей" – это даже не Дикий Запад, это полный беспредел, который покрывается властями. Годами лотереи грабили бабушек и студентов, и никто не мог с ними справиться. Поэтому если лотереи вывести в отдельный закон, оставить им старые правила и оставить возраст с 18 лет... то государство Украина совершит социальную катастрофу, оставив страну не только без иностранных инвестиций в игорный бизнес, но и не предложив защиту школьникам и студентам.

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