Карантин может стать ширмой для сдачи игорного рынка лотереям

Пандемия COVID-19 сконцентрировала на себе почти все внимание общественности и СМИ. Украина еще никогда не сталкивалась с такой ситуацией и такими трудностями. Ведь болезнь нельзя локализовать в одном месте. В связи с этим страна ушла на карантин. И этой ситуацией сразу воспользовалось 2 типа людей – спекулянты и политики. Одни начали втридорога продавать гражданам самодельные маски ужасного качества, а другие занялись пиаром на болезни и борьбе с ней. Самые же ушлые занялись мухлежом с поправками к законопроектам: закон о легализации азартных игр рискует не только оставить за лотерейными операторами статус монополии, но и создать катастрофические риски для благополучия людей, младше 21 года.

Согласно нашим инсайдам, часть народных депутатов провели манипуляцию с таблицей правок ко второму чтению, в результате чего сама легализация игорного бизнеса оказалась под угрозой, а статус "лотерейщиков" как привилегированной касты монополистов только усиливается.

Если коротко, то суть самих правок сводится к тому, чтобы вывести из под действия законопроекта "о легализации" лотерейный бизнес, оставив последним возможность, как и ранее работать в рамках Закона Украины "О государственных лотереях в Украине". Чем это чревато? Во-первых, убивается сама идея равных условий участников бизнеса на рынке. Ведь тогда рынок делится на две категории – "лотереи" и остальные. При этом лотереи которые будут работать по старому закону в отличие от остальных участников рынка имеют следующие привилегии:

1. Не обязаны защищать интересы игрока.

Согласно законопроекта №2285-д. К игре может быть допущен игрок, который уже достиг 21 года, игорное заведение обязано осуществить идентификацию игрока. Игрок, может быть допущен к игре лишь на сертифицированных игровом оборудовании. За допуск к игре человека, не достигшего 21-летнего возраста, к игорным заведениям может быть применена материальная ответственность в виде компенсации ущерба игрока в 10-кратном размере от суммы проигрыша.

2. Не обязаны соблюдать запрет на допуск к игре людей, страдающих игорной зависимостью.

Согласно законопроекта №2285-д Организаторы азартных игр обязаны не допускать к игре человека страдающего игорной зависимостью, в случае допуска, обязані компенсировать суму проигрыша в десятикратном размере. Организаторы азартных игр обязаны проводить инструктажи о не допуске таких лиц к игре.

В игровых залах размещаются информационные материалы по вопросам игровой зависимости и ответственной игры, которые, в частности, должны включать информацию об ограничении возраста игрока, о шансах на выигрыш, принципы ответственной игры и о местах, где можно получить помощь в случае игорной зависимости.

3. Не подпадают общие условия лицензирования и сертификации оборудования.

Согласно законопроекта №2285-д, деятельность без приобретения лицензии и с использованием сертифицированного оборудования запрещена. Стоимость лицензии и порядок ее выдачи должны быть закреплены в законе. Если лотереи вывести из-под действия законопроекта, то вопрос размера стоимости лицензии и порядок уплаты будет решать Министерство финансов Украины. Даже, если забыть о том, что в нормальных странах ко всем участникам рынка должны быть применены общий порядок регулирования, то следует помнить о следующем. Министерство финансов Украины не могло прописать лицензионные условия и провести перелицензирование лотерей предыдущие пять лет. мало того, что бюджет недополучил миллиарды гривен, так то же министерство не смогло организовать реализацию решения Совета национальной безопасности и обороны о запрете деятельности в Украине российских лотерей "М.С.Л." и "Патриот". Т.е. вопрос лицензирования лотерей предлагают решать тем, кто эти самые лотереи не мог перелицензировать предыдущие 5 лет. Парадоксально, но факт.

Все и не только эти ограничения отдельные законодатели предлагают с лотерей снять. Тем самым создав 2 группы организаторов игорного бизнеса. Одни, должны будут платить налоги, покупать лицензии, сертифицировать оборудование, работать в строгих ограничительных рамках, следить за соблюдением прав игрока и быть ответственными за защиту людей имеющих игровую зависимость, и лотереи, которые всего этого делать не должны.

Хотелось бы напомнить "слугам лотерей", что именно та система, которую они сейчас отстаивают и привела к тому, что люди проигрывали целые состояния, потому что не могли остановится, или потому что игровой автомат, который почему то в Украине считают "лотереей" имел минимальный процент выдачи. Кстати законопроект №2285-д четко устанавливает, что игровой автомат обязан выдавать в виде выигрыша 90% от полученного.

Чем продиктована инициатива депутатов кроме как сохранить ту нечеловеческую модель рынка азартных игр, когда игорных зал на каждой установке, а права игрока абсолютно не защищены иначе, как лоббизмом в пользу "теневиков" объяснить нельзя. Ведь только им выгодна та система которая есть сейчас и именно они боятся легализации игорного бизнеса. Ведь тогда придется "играть по правилам", а они этого не умеют. Обманывать людей - умеют, вовлекать 18-летних в азартные игры - умеют, платить за крышу – умеют, покупать депутатов и целых министров – умеют, а играть по цивилизованным правилам, которые в первую очередь наполняют бюджет и защищают игрока – не умеют и не хотят!

По сути, народные депутаты, которые сейчас пытаются уничтожить легализацию игорного бизнеса, показали себя не слугами народа, а "слугами лотерей". Именно им они служат осваивая деньги, полученные фактически преступным путем.

Ведь пытаясь вывести лотереи из-под действия законопроект №2285-д депутаты решили максимально сузить выгоды от легализации игорного бизнеса и сохранить монополию "лотерей". В очередной раз наплевав на ожидания Офиса Президента Украины, который хочет создать конкурентный, понятный западному инвестору, игорный рынок.

Сейчас еще есть надежда на то, что и Офис Президента и Давид Арахамия смогут противостоять этому процессу, в противном случае Украину ждет еще десятилетия подпольных азартных игр, черного нала и крышевания. Украинцы должны понять, что нет противостояния между Офисом Президента и отдельными народными депутатами. Есть противостояния идей. С одной стороны, Офис Президента, который настаивает на западной системе регулирования рынка с одинаковыми правилами для всех независимо от форм собственности - и лобби на различных уровнях власти, с другой стороны, это "теневики", которые нанимают депутатов с целью отстоять "черный сектор экономики" и не дать в бюджет ни копейки.

Ведь сейчас речь идет не только о лотереях. Решается вопрос о том, будет ли уничтожена монополия "теневиков", которые 10 лет наживались на Украине. Ведь как 10 лет назад, так и сейчас, лотерея - это вывеска под которой скрывается довольно обширная азартная деятельность. В лотерейных залах можно увидеть все: игорные автоматы, которые маскируют под VLT (видеолотерейные терминалы); букмекерский пункт, который под вывеской лотереи ТОТО принимает ставки на результат спортивных событий; а в некоторых, особо привилегированных "лотерейных залах", можно встретить даже рулетку и покер. И хотя офлайн рулетка встречается довольно редко, игра в карты наоборот, ведь как объясняют "лотерейщики" в карты не играют, карту "разыгрывают". Увы, больше всего это похоже на то, что разыгрывают вас с нами. Ведь без какого-либо государственного регулирования, уплаты налогов и защиты интересов игрока "лотерейный бизнес" цветет и процветает в нашей стране.

Отдельного внимания заслуживают права игроков. Согласно правкам, которые планируется внедрить, к играм в лотереи будут допускаться граждане с 18 лет, в то время как для других азартных игр установлен возраст допуска - с 21 года.

В данном случае законодатели предлагают различать понятия "азартных игр" (опасных) и "массовых игр" (неопасных). По такой логике предлагается считать, что лотерея – это массовая игра, к которой должны быть допущены все - и бабушки, и студенты, и даже школьники 18 лет. А если игра массовая, то зачем специальные правила защиты игрока? Учитывая, что под лотерею можно замаскировать любой вид азартных игр, играть будут все, включая школьников. Игроки с 18 лет не будут защищены, а трата денег на игры в лотерею приведут к наркомании, алкоголизму, проституции еще несформировавшегося молодого населения.

Закон, к которому апеллируют "лотерейщики" и их слуги, "О государственных лотереях в Украине" по сути лишь создает легальную вывеску для нелегальной и полулегальной деятельности всяких "космолотов" и "патриотов". Именно под вывеской этого закона, как грибы после дождя расплодились "лотерейные залы" по всей стране.

Тот вид игорного бизнеса, который сейчас так рьяно защищают "слуги лотерей" – это даже не Дикий Запад, это полный беспредел, который покрывается властями. Годами лотереи грабили бабушек и студентов, и никто не мог с ними справиться. Поэтому если лотереи вывести в отдельный закон, оставить им старые правила и оставить возраст с 18 лет... то государство Украина совершит социальную катастрофу, оставив страну не только без иностранных инвестиций в игорный бизнес, но и не предложив защиту школьникам и студентам.