Буславец сможет руководить Минэнерго по решению Кабмина

Ожидается, что уже на одном изближайших заседаний Кабинета министров Ольга Бусловец может быть назначена и.о. министра энергетики. Для назначения ее министром в Верховной Раде голосов не набирается. Нет поддержки и у другого кандидата – Олега Семинского. Фактически, Буславец можетбыть назначена и.о. министра по такому же алгоритму, как в 2016 году и.о министра здравообхранения была назначена Ульяна Супрун.

Ни за одного из двух кандидатов на пост министра энергетики и защиты окружающей среды, которые входят в shortlist голосов в Верховной раде собрать не удается. Ольгу Буславец не хотят поддерживать, поскольку депутаты во фракции Слуга народа считают, что она тесно связана с компанией ДТЭК Рината Ахметова.

Олега Семинского – члена фракции СН и заместителя главы комитета по вопросам энергетики в своей же фракции считают недостаточно подготовленным с профессиональной точки зрения для того, чтоб занять пост министра. Но искать новых кандидатов, похоже, не собираются.

По информации Українських Новин, на сегодняшний день активно прорабатывается вопрос назначения руководителя министерства энергетики без участия парламента – решением правительства. Такой вариант фактически подтвердил на днях и глава фракции СН Давид Арахамия. "Есть две стратегии: первая — определиться с кандидатом и проголосовать, и вторая — назначить временно исполняющего обязанности, дать людям поработать, чтобы не продолжать эту традицию, когда люди поработали, вся Рада их взяла, а потом вся Рада через несколько недель или месяцев от них избавилась", - заявил он.

По информации агентства, на одно изближайшихзаседанийправительстваисполняющимобязанностиминистраэнергетики планируется назначить Ольгу Буслаец. Вероятность такого варианта обсуждалась еще в начале апреля, однако тогда еще была надежда собратьголоса в Раде для назначения министра.

Каким образом это можно будет сделать?

И.о. министра решением Кабмина может бать назначен один из действующих заместителей, а Буславец не является замом. Значит, для начала надобудет назначить ее просто заместителем министра, а потом и.о министра.

Но замы назначаються Кабмином по предложению министра – это определено ст. 9 Закона о центральних органах исполнительной власти.

Министра энергетики на сегодняшний день нет – есть временныйи.о. первый зам. министра Виталий Шубин. Подобная ситуация возникала в 2016 году при назначении Ульяны Супрун. Тогда ее кандидатуру для назначения заместителем министра премьеру Владимиру Гройсману предлагал вр.и.о. министра Виктор Шафранский. Затем Супрун была назначена и.о. Попытки оспорить такое решение правительства успехом не увенчались – суды признали законность решения Кабмина. По сути выходит, что вр.и.о. министра может предлагать зама, поскольку таким образом он исполняет одну изобязанностей министра - предлагать кандидатуру зама.

Второй вопрос, согласится ли Шубин на такой шаг. По информации агентства, есть очень большая вероятность, что он откажется. Что тогда? Тогда Кабмин может назначит другого ври.о. министраиз числа действующих замов, который согласится предложить кандидатуру Буславец на должность замминистра, а затем без проблем ее смогу назначить и.о. министра. При таком раскладе у Шубина шансов остаться заместителем министра, тем болем первым, не так уж много.