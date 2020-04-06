Легализация игорного бизнеса даст быстрые деньги в бюджет

Пандемия COVID-19 стала тяжелейшим испытанием для Украины с момента начала военной агрессии Российской Федерации. Можно сказать, даже большим испытанием. Ведь сейчас ситуация в стране намного сложнее. Во-первых, с 2014 года экономика фактически не развивалась, пытаясь догнать довоенный уровень, а, во-вторых, бизнес просто остановился из-за введения карантина. Если же бизнес остановился, то и налоги платить некому. Государственный сектор только потребляет, "бюджетники" и "социалка" поглощают ту часть бюджета, которая осталась от госсектора экономики, а бизнес пытается уйти в тень, чтобы хоть как-то выжить.

Денег в бюджете не хватает катастрофически. Украинские облигации внутреннего госзайма, которые были панацеей в ликвидации бюджетных дыр в 2019 году, уже не могут выполнить этой функции. Во вторник Министерство финансов Украины проинформировало о фактическом провале размещения украинских облигаций. Они элементарно никому не нужны во время кризиса.

И если украинцам казалось катастрофой, что за январь промышленность сократилась на 8,4%,то в марте этот показатель составил уже -21,1%. Если прибавить сюда падение промышленного производства в феврале на 1,5%, то получится что с начала года промышленность упала на 31%. Недополучения в государственную казну исчисляются уже десятками миллиардов гривен. Кабинет министров Украины готовит секвестр бюджета и предложит всем гражданам, как в 2014 году, снова затянуть пояса потуже и ждать у моря погоды.

В условиях огромных финансовых дыр в бюджете страны Владимир Зеленский был вынужден настоять на внеочередном заседании Парламента и голосовании законопроектов, которые необходимы для получения кредита от МВФ. Несмотря на все внутриполитические разногласия и дрязги, народные избранники смогли объединится и проголосовать "рынок земли" и "антиколомойский закон".

Но тем, кто начинает радоваться, что наконец то рынок земли в Украине будет запущен, мы бы рекомендовали не торопится. Во-первых, рынок земли начинает действовать лишь в 2021 году, а, во-вторых, к этому времени все может десять раз поменяется и запуск рынка снова будет перенесен. Поэтому сам факт принятия закона конечно же позитивный, но "быстрых денег" и инвестиций пока не принесет.

Та же ситуация касается и привлечения средств от "большой приватизации", на которые возлагались большие надежды. Но и им в этом году не суждено сбыться. В понедельник, председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил о нецелесообразности проводить приватизацию до окончания пандемии.

Что же делать? В условиях тотальной остановки экономики, Кабинет Министров Украины должен уже сейчас думать, как украинскую экономику перезапускать. Ориентировочно в мае-июне 2020 года карантин закончится, и правительству придется снова заниматься заимствованиями из-за рубежа, чтобы хоть как-то простимулировать бизнес, например, дешевыми кредитами.

Но вместе с этим Денис Шмыгаль может попробовать сделать то, что до него не делал никто: попытаться сократить теневой сектор экономики не прибегая к репрессиям.

По подсчетам разных экономистов в Украине теневой сектор экономики составляет от 30% до 50%. Только вдумайтесь в эти цифры - 50% бюджета страны находится в тени. Если теневому сектору дать возможность нормально работать в легальных рамках закона, то про кредиты от МВФ и ситуативное давление «западных партнеров» можно сократить.

Но для этого нужна политическая воля руководства и готовность не сворачивать с избранного пути, не обращая внимания на критику со стороны тех, кто десятилетиями работал в теневом секторе и плодил коррупцию.

Придумывать велосипед не надо, достаточно начать с игорного бизнеса, который, около одиннадцати лет пребывает в тени. Тем более, политическая воля есть. Владимир Зеленский еще в сентябре заявил о необходимости легализовать игорный бизнес и дать возможность отрасли работать открыто и легально платить налоги, которые должны перераспределяться на медицину, культуру, спорт. Особенно это важно в части денег на медицину, которая сейчас находится в плачевном состоянии, и куда необходимо вливать минимум до десяти миллиардов гривен, чтобы дать возможность врачам и медперсоналу спокойно работать, а больных обеспечить экспресс-тестами и лекарствами.

Согласно проекту государственного бюджета на 2020 год, только от продажи лицензий на право заниматься игорным бизнесом Украина планировала получить до 4,2 млрд гривен. Это именно те "быстрые деньги", которые могут прийти в бюджет за месяц и быть направлены на борьбу с эпидемией.

Политическая воля есть не только у Президента, но и у депутатов. Согласно инсайдам внутри фракции "Слуга народа", ни у кого нет сомнений, что законопроект по легализации проголосуют. Более того, голосовать согласны не только депутаты из "монобольшинства", но и их коллеги из других фракций и депутатских групп.

Ситуация в экономике такая, что идеологическое противостояние необходимо выносить за стены парламента, иначе стране может угрожать дефолт, который ударит по каждому вне зависимости от идеологической ориентации и рода занятий.

Ведь даже по довольно оптимистичным прогнозам Кабинета Министров Украины, ВВП упадет минимум на пять процентов. Это еще не дефолт, но довольно сложная ситуация, которая может быть ухудшена в любой момент коронавирусом и его распространением в Украине. Поэтому промедление с легализацией игорного бизнеса – это уже не просто глупость, а преступление.

В понедельник Верховная Рада Украины уже продемонстрировала, что, когда необходимо, они готовы собираться и голосовать, пусть и не за популярные решения, но за решения, который помогут государству в борьбе с экономическим кризисом. Дмитрий Разумков, спикер парламента, неоднократно заявлял, что депутаты готовы проводить столько внеочередных заседаний, сколько будет нужно.

Законопроект о легализации игорного бизнеса, вместе с изменениям в государственный бюджет и антикризисными законопроектами, должен стать приоритетом в работе парламента.

Изменения в госбюджет можно объединить с легализацией и тем самым дать возможность получить государству запланированные 4,2 млрд гривен. Сейчас уже не стоит вопрос: легализовать игорный бизнес или нет. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет. Когда иностранные инвесторы увидят готовность нашего государства, работать над детенизацией экономики и борьбой с теневыми доходами наших чиновников?

Если это не случится, то Украина рискует оказаться в довольно щекотливой ситуацией, в которой мы уже однажды были. Имеется в ввиду ситуация с санкциями против России, ужесточения которых мы постоянно требовали от всего мира, а сами продолжали торговать с агрессором и не вводить санкции даже против тех компаний, против которых ограничения были установлены ЕС и США.

И когда Украина будет вести с донорами переговоры о финансовой помощи для поддержки украинской медицины и для борьбы с коронавирусом, нам довольно резонно могут указать, что мы сами недостаточно сделали для этой борьбы. Ведь посудите сами, в бюджете заложено 4,2 млрд.грн. на медицину, культуру и спорт, которые должны были прийти от легализации азартных игр в специальный фонд, а парламент так и не нашел консенсуса, чтобы принять справедливый закон и эти деньги получить. Просто примите закон - и получите деньги. Выполните свои обязательства перед своими же избирателями.

Игорный бизнес необходимо быстрее выводить из тени еще и по той причине, что государство должно начать говорить с отраслью на официальном уровне. Ведь пока нет отрасти, нет и представителей в этой отрасли, а если нет представителей, то просто не с кем говорить по вопросам сотрудничества в гуманитарных сферах.

Во многих государствах доходы от игорного бизнеса составляют значительную часть в расходах на гуманитарный сектор, и тем самым помогают государству вкладывать в базовый актив населения – здоровье и развитие. В Украине такая практика отсутствует.

Если бы правительство Гончарука не спустило на тормозах этот важнейший вопрос, то уже сегодня медицина была бы отчасти профинансирована, расходы на украинское кино не сокращали, а спорт бы, возможно, не пребывал в том бедственном положении в котором он сейчас находится. Да и представителей игорной отрасли можно было бы привлечь к сотрудничеству в борьбе с пандемией. Но пока этого не сделано, государство не может вести диалог с теми, кого официально нет, несмотря на тысячи "лотерей" и "аттракционов" по всей стране.

Будем откровенны, положение Украины с каждым днем ухудшается. Промедление в вопросах детенизации экономики и поиска "быстрых денег" - это политическое самоубийство. Алексей Гончарук этого в свое время не понял, и мы больше никогда не услышим об этом политике. У Дениса Шмыгаля пока еще есть шанс не повторить путь своего предшественника.