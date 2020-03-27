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  • Победить пандемию и запустить экономику: легализация игорного бизнеса не теряет актуальности!
27 марта 2020, пятница, 13:46 786
Публикации 2020-03-27T13:46:36+02:00
Українські Новини
Победить пандемию и запустить экономику: легализация игорного бизнеса не теряет актуальности!

Победить пандемию и запустить экономику: легализация игорного бизнеса не теряет актуальности!

Петр Стуженко
Игорный бизнес (иллюстрация). Фото из открытых источников
Игорный бизнес (иллюстрация). Фото из открытых источников

Властям пришлось пойти на довольно непопулярные меры карантина. Закрыты учебные заведения, университеты, школы. В населенных пунктах максимально ограничено передвижение граждан. Закрыто метро. Собственникам бизнеса настоятельно рекомендуют прекратить деятельность на время борьбы с пандемией. Многие компании действительно закрываются, ведь население перешло на режим жесткой экономии и покупают только самое необходимое, стараясь отложить определенную сумму на период болезни. И украинцев нельзя упрекнуть за такую бережливость. Ведь правительство абсолютно провалило подготовку к борьбе с пандемией.

С декабря прошлого года все мировые СМИ говорили о новой опасной болезни против, которой еще не изобрели лекарство. Сотни врачей и иммунологов предупреждали Алексея Гончарука о том, что необходимо готовится к пандемии в Украине, но он показал ту же компетентность, что и в других вопросах: просто пустил все на самотек. И по состоянию на сегодня, гражданин Украины лишен возможности купить элементарные средства защиты от вирусов – маску и антисептик.

Предыдущий Кабинет Министров Украины оставил нашу медицину не просто в том полуразваленном состоянии, в котором она была при предыдущей власти, а еще и лишил средств для борьбы с пандемией. Ведь местные бюджеты недополучили 70% субвенций на медицину, а это около 1,6 млрд гривен, что в пересчете на более доступные цифры - 3 млрд масок или 1 600 аппаратов искусственного дыхания, по не спекулятивной цене.

В защиту Гончарука можно отметить, что эти же 1,6 млрд гривен планировалось выделить из средств, полученных от легализации игорного бизнеса, но вот загвоздка: Кабмин сделал категорически недостаточно для того, чтобы законопроект был принят. И претензии тут как в низком качестве подготовленного законопроекта, так и в полном нежелании говорить с бизнесом и слышать его.

Сейчас Украина понемногу скатывается в экономический и политический кризис. Конечно, это с нашей страной не впервые, но хотелось бы реже. Для того, чтобы не просто выжить во время кризиса, но и оседлать волну восстановления европейской экономики, новому составу Кабмина и Верховной Раде Украины необходимо уже сейчас создавать антикризисную программу.

Международные эксперты и финансовые институции сходятся во мнении, что рост экономики Украины будут стимулировать следующие системные факторы: открытие рынка земли, сокращение коррупции, легализация отраслей, находящихся под запретом (или ограничениями), такие как игорная индустрия, и стимулирование потребления.

Для разработки такой программы нет необходимости сидеть в кабинетах и подвергаться риску заразится коронавирусом. Вполне достаточно на дистанционной основе проводить ежедневные и секторальные совещания на всех уровнях с целью выработки единой модели выхода из кризиса и подготовки необходимых законопроектов. "Антикризисные законопроекты" должны голосоваться парламентом в 1-й день снятия карантина или до него, лишь бы хватило голосов у "монобольшинства". А "Слугам" придется постараться, потому что именно на них лежат репутационные риски за деятельность предыдущего правительства и за экономический кризис, соучастниками которого они хоть и не добровольно, но стали.

Именно на законодательной власти сейчас лежит ответственность за то, насколько быстро кризис будет преодолен, а экономика выйдет на докризисные показатели. И относиться легкомысленно к этому никак нельзя. Ведь украинцы, наученные примером Гончарука, уже вряд ли позволят "архитекторам кризиса" сбежать в Португалию.

Поэтому первым делом депутаты должны проголосовать антикризисные законопроекты и важно, чтоб они смогли обеспечить бюджет "быстрыми деньгами". А такой эффект сейчас может обеспечить лишь открытие рынка земли и легализация игорного бизнеса. И если в ситуации с рынком земли придется ждать, пока он запустится, то игорный бизнес только за счет продажи лицензий сможет дать стране более 4 млрд гривен, которые сейчас жизненно необходимы нашей стране.

Кроме того, выход игорного рынка из тени даст иностранным инвесторам сигнал о том, что Украина взяла курс на борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а значит продемонстрирует и намерение работать с бизнесом, который готов платить налоги.

Привлечение иностранных инвестиций, в свою очередь, приведет к притоку валюты в страну, укреплению курса гривны и укреплению финансовой стабильности, которая сейчас необходима украинскому бизнесу. Ведь не один предприниматель не может нормально работать в условиях, когда курс национальной валюты скачет в течение полугода на 30%, причем как в сторону укрепления, так и ослабления по отношению к иностранным валютам.

Также финансовая стабильность необходима банковскому сектору, который не может кредитовать, пока граждане не несут в него деньги. А украинцы понесут в банки деньги только тогда, когда поймут, что эти сбережения не прогорят с очередным "банкопадом".

В экономике все взаимосвязано. Поэтому, если мы хотим, чтоб она заработала, то уже сейчас необходимо давать сигнал инвесторам, о том, что государство выйдет из кризиса свободным от коррупционных спаек и готовым к цивилизованным условиям ведения бизнеса.

Но мало просто принять закон, который бы легализировал игорный бизнес необходимо, чтоб условия работы в соответствии с законом были, во-первых, выгоднее, чем работа в условиях вне закона, а во-вторых, более привлекательными для работы в Украине чем, у соседей в Беларуси, Польше, Румынии. В противном случае и наш бизнес из тени не выйдет, и инвестор не придет. Ведь в условиях дырявой судебной системы и не всегда адекватных контролирующих органов, только низкая фискальная нагрузка может заинтересовать инвесторов.

По состоянию на сегодня бизнесу в сфере гемблинга предлагается уплатить следующие платежи:

1. лицензионный сбор за право организации и проведения азартной игры;

2. лицензионный сбор за "игорное место";

Виды деятельности

Лицензия на право занятия деятельностью. Срок действия лицензии – 5 лет.

Лицензия за право использования "игорного места". Срок деятельности лицензии – 1 год.

Казино:

Киев:

Размещенное в отеле "5 звезд" с количеством номеров от 150 до 200

Размещенное в отеле "5 звезд" с количеством номеров свыше 200

В иных городах:

Размещенное в отеле "5 звезд" с количеством номеров от 100 до 150

Размещенное в отеле "5 звезд" с количеством номеров свыше 150

 

 

 

($20 200 000)

 

($10 100 000)

 

 

($10 100 000)

 

 

($5 050 000)

Вне зависимости от города размещения:

За каждый игорный стол – $29 500

За каждый игорный стол с рулеткой – $59 000

Букмекерская деятельность

 

($20 200 000)

 

За каждый букмекерский пункт – $15 500 ($13 500)

Распостранение лотерей

($12 800 000)

 

Игорные залы

 ($125 000)

За каждый игровой автомат –  ($1000)

Покер в сети Интернет

($421 500)

 

Азартные игры в сети Интернет (онлайн-казино)

$2 400 000

$2 100 000

 

3. Налог на прибыль – 18%

4. Налог на валовый доход (валовым доходом считается разница между суммой ставок и суммой выигрыша) - GGR:

  • для игровых залов - 10%;
  • для букмекерских пунктов и казино - 18%;
  • для лотерей - 28%;

Если сравнивать эти требования с требованиями к аналогичным видам деятельности в странах Европы и США, то такой фискальной нагрузки не встречается нигде. Самая дорогая лицензия на открытие казино в цивилизованном мире зафиксирована в штате Пенсильвания США и стоит 10 млн долларов, т.е. в 2 раза меньше чем предполагают в Украине.

То же касается и налоговой нагрузки. Исходя из другого западного опыта, стимулирующей налоговой нагрузкой при "недорогих" лицензиях считается GGR до 10% совместно с уплатой налога на прибыль до 20%. Такая налоговая нагрузка применяется в Черногории, Финляндии, Хорватии, Испании, штате Невада (США). Все, что выше считается нагрузкой, которая не стимулирует рынок к развитию.

Наиболее же подходящим для Украины сейчас является отмена налога на валовый доход – GGR. Ведь если этого не сделать, то фискальная нагрузка будет сверхмерной, а при такой ситуации, предприниматель не будет платить налоги, и инвестор не придет.

У инициативы отменить налог GGR есть и вторая сторона медали. Валовый игровой доход невозможно посчитать без эффективной системы онлайн мониторинга. В Украине же, согласно проекту закона №2285-д, принятого в первом чтении, онлайн-мониторинг будет введен лишь через 1,5 года после принятия закона о легализации игорного бизнеса. Соответственно, вычет разницы ставок и выигрышей игроков отдается на откуп собственникам игорных заведений, т.е. предложат предпринимателям самим устанавливать какой размер налогов будет ими уплачен. А это и недополученные в бюджет деньги, и коррупционные риски. Поэтому до введения системы онлайн-мониторинга от идеи налогообложения GGR лучше отказаться.

Однако не стоит забывать, что паузой в работе парламента захотят воспользоваться "теневики" - те, кто уже более 10 лет подпольно работает в сфере азартных игр и создает ту самую коррупционную составляющую, когда зарабатывают лишь чиновники и нечистоплотные бизнесмена, а все риски в том числе социальные несет государство и общество.

Для того, чтобы продолжать работать в тени, они сейчас вкладывают миллионы в трансляцию "фейков" о борьбе за "моральный облик молодежи" и бабушках, которые "проиграли все сбережения "однорукому бандиту". Хотя, на самом деле, проект закона №2285-д и ограничивает вход людей, не достигших 21 года и создает механизмы для защиты людей, которые не могут справится с игровой зависимостью.

Пока нет закона, у "бабушек и студентов" нет защиты от "теневиков", которые спокойно работают под видом лотерей на каждом перекрестке. Поэтому очень важно не обращать внимание на фейки и двигаться к легализации игорного бизнеса и защиты игрока от произвола "теневиков".

Тоже касается и всевозможных "социологий", которые нам рассказывают, о том, что украинцы не хотят легализации. На самом деле, люди не хотят видеть у себя под окнами ту клоаку, которую генерирую "лотерейные залы". А кто и сколько проиграет в казино, им неинтересно. У украинцев сейчас свои проблемы и единственное, что их сейчас интересует, это чтобы у государства появились деньги на медицину, и если для этого надо, чтобы чиновники перестали зарабатывать на теневом секторе, ну значит так тому и быть.

Украина стоит перед чуть ли не тяжелейшим испытанием в своей современной истории. Победить пандемию и запустить экономику, такого действительно в нашем государстве еще не было. Это и вызов, и шанс. И только от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и "монобольшинства" парламента зависит сможет ли Украина не просто справится с этими проблемами, но и выйти из кризиса сильным и успешным государством.

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