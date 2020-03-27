Победить пандемию и запустить экономику: легализация игорного бизнеса не теряет актуальности!

Властям пришлось пойти на довольно непопулярные меры карантина. Закрыты учебные заведения, университеты, школы. В населенных пунктах максимально ограничено передвижение граждан. Закрыто метро. Собственникам бизнеса настоятельно рекомендуют прекратить деятельность на время борьбы с пандемией. Многие компании действительно закрываются, ведь население перешло на режим жесткой экономии и покупают только самое необходимое, стараясь отложить определенную сумму на период болезни. И украинцев нельзя упрекнуть за такую бережливость. Ведь правительство абсолютно провалило подготовку к борьбе с пандемией.

С декабря прошлого года все мировые СМИ говорили о новой опасной болезни против, которой еще не изобрели лекарство. Сотни врачей и иммунологов предупреждали Алексея Гончарука о том, что необходимо готовится к пандемии в Украине, но он показал ту же компетентность, что и в других вопросах: просто пустил все на самотек. И по состоянию на сегодня, гражданин Украины лишен возможности купить элементарные средства защиты от вирусов – маску и антисептик.

Предыдущий Кабинет Министров Украины оставил нашу медицину не просто в том полуразваленном состоянии, в котором она была при предыдущей власти, а еще и лишил средств для борьбы с пандемией. Ведь местные бюджеты недополучили 70% субвенций на медицину, а это около 1,6 млрд гривен, что в пересчете на более доступные цифры - 3 млрд масок или 1 600 аппаратов искусственного дыхания, по не спекулятивной цене.

В защиту Гончарука можно отметить, что эти же 1,6 млрд гривен планировалось выделить из средств, полученных от легализации игорного бизнеса, но вот загвоздка: Кабмин сделал категорически недостаточно для того, чтобы законопроект был принят. И претензии тут как в низком качестве подготовленного законопроекта, так и в полном нежелании говорить с бизнесом и слышать его.

Сейчас Украина понемногу скатывается в экономический и политический кризис. Конечно, это с нашей страной не впервые, но хотелось бы реже. Для того, чтобы не просто выжить во время кризиса, но и оседлать волну восстановления европейской экономики, новому составу Кабмина и Верховной Раде Украины необходимо уже сейчас создавать антикризисную программу.

Международные эксперты и финансовые институции сходятся во мнении, что рост экономики Украины будут стимулировать следующие системные факторы: открытие рынка земли, сокращение коррупции, легализация отраслей, находящихся под запретом (или ограничениями), такие как игорная индустрия, и стимулирование потребления.

Для разработки такой программы нет необходимости сидеть в кабинетах и подвергаться риску заразится коронавирусом. Вполне достаточно на дистанционной основе проводить ежедневные и секторальные совещания на всех уровнях с целью выработки единой модели выхода из кризиса и подготовки необходимых законопроектов. "Антикризисные законопроекты" должны голосоваться парламентом в 1-й день снятия карантина или до него, лишь бы хватило голосов у "монобольшинства". А "Слугам" придется постараться, потому что именно на них лежат репутационные риски за деятельность предыдущего правительства и за экономический кризис, соучастниками которого они хоть и не добровольно, но стали.

Именно на законодательной власти сейчас лежит ответственность за то, насколько быстро кризис будет преодолен, а экономика выйдет на докризисные показатели. И относиться легкомысленно к этому никак нельзя. Ведь украинцы, наученные примером Гончарука, уже вряд ли позволят "архитекторам кризиса" сбежать в Португалию.

Поэтому первым делом депутаты должны проголосовать антикризисные законопроекты и важно, чтоб они смогли обеспечить бюджет "быстрыми деньгами". А такой эффект сейчас может обеспечить лишь открытие рынка земли и легализация игорного бизнеса. И если в ситуации с рынком земли придется ждать, пока он запустится, то игорный бизнес только за счет продажи лицензий сможет дать стране более 4 млрд гривен, которые сейчас жизненно необходимы нашей стране.

Кроме того, выход игорного рынка из тени даст иностранным инвесторам сигнал о том, что Украина взяла курс на борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а значит продемонстрирует и намерение работать с бизнесом, который готов платить налоги.

Привлечение иностранных инвестиций, в свою очередь, приведет к притоку валюты в страну, укреплению курса гривны и укреплению финансовой стабильности, которая сейчас необходима украинскому бизнесу. Ведь не один предприниматель не может нормально работать в условиях, когда курс национальной валюты скачет в течение полугода на 30%, причем как в сторону укрепления, так и ослабления по отношению к иностранным валютам.

Также финансовая стабильность необходима банковскому сектору, который не может кредитовать, пока граждане не несут в него деньги. А украинцы понесут в банки деньги только тогда, когда поймут, что эти сбережения не прогорят с очередным "банкопадом".

В экономике все взаимосвязано. Поэтому, если мы хотим, чтоб она заработала, то уже сейчас необходимо давать сигнал инвесторам, о том, что государство выйдет из кризиса свободным от коррупционных спаек и готовым к цивилизованным условиям ведения бизнеса.

Но мало просто принять закон, который бы легализировал игорный бизнес необходимо, чтоб условия работы в соответствии с законом были, во-первых, выгоднее, чем работа в условиях вне закона, а во-вторых, более привлекательными для работы в Украине чем, у соседей в Беларуси, Польше, Румынии. В противном случае и наш бизнес из тени не выйдет, и инвестор не придет. Ведь в условиях дырявой судебной системы и не всегда адекватных контролирующих органов, только низкая фискальная нагрузка может заинтересовать инвесторов.

По состоянию на сегодня бизнесу в сфере гемблинга предлагается уплатить следующие платежи:

1. лицензионный сбор за право организации и проведения азартной игры;

2. лицензионный сбор за "игорное место";

Виды деятельности Лицензия на право занятия деятельностью. Срок действия лицензии – 5 лет. Лицензия за право использования "игорного места". Срок деятельности лицензии – 1 год. Казино: Киев: Размещенное в отеле "5 звезд" с количеством номеров от 150 до 200 Размещенное в отеле "5 звезд" с количеством номеров свыше 200 В иных городах: Размещенное в отеле "5 звезд" с количеством номеров от 100 до 150 Размещенное в отеле "5 звезд" с количеством номеров свыше 150 ($20 200 000) ($10 100 000) ($10 100 000) ($5 050 000) Вне зависимости от города размещения: За каждый игорный стол – $29 500 За каждый игорный стол с рулеткой – $59 000 Букмекерская деятельность ($20 200 000) За каждый букмекерский пункт – $15 500 ($13 500) Распостранение лотерей ($12 800 000) Игорные залы ($125 000) За каждый игровой автомат – ($1000) Покер в сети Интернет ($421 500) Азартные игры в сети Интернет (онлайн-казино) $2 400 000 $2 100 000

3. Налог на прибыль – 18%

4. Налог на валовый доход (валовым доходом считается разница между суммой ставок и суммой выигрыша) - GGR:

для игровых залов - 10%;

для букмекерских пунктов и казино - 18%;

для лотерей - 28%;

Если сравнивать эти требования с требованиями к аналогичным видам деятельности в странах Европы и США, то такой фискальной нагрузки не встречается нигде. Самая дорогая лицензия на открытие казино в цивилизованном мире зафиксирована в штате Пенсильвания США и стоит 10 млн долларов, т.е. в 2 раза меньше чем предполагают в Украине.

То же касается и налоговой нагрузки. Исходя из другого западного опыта, стимулирующей налоговой нагрузкой при "недорогих" лицензиях считается GGR до 10% совместно с уплатой налога на прибыль до 20%. Такая налоговая нагрузка применяется в Черногории, Финляндии, Хорватии, Испании, штате Невада (США). Все, что выше считается нагрузкой, которая не стимулирует рынок к развитию.

Наиболее же подходящим для Украины сейчас является отмена налога на валовый доход – GGR. Ведь если этого не сделать, то фискальная нагрузка будет сверхмерной, а при такой ситуации, предприниматель не будет платить налоги, и инвестор не придет.

У инициативы отменить налог GGR есть и вторая сторона медали. Валовый игровой доход невозможно посчитать без эффективной системы онлайн мониторинга. В Украине же, согласно проекту закона №2285-д, принятого в первом чтении, онлайн-мониторинг будет введен лишь через 1,5 года после принятия закона о легализации игорного бизнеса. Соответственно, вычет разницы ставок и выигрышей игроков отдается на откуп собственникам игорных заведений, т.е. предложат предпринимателям самим устанавливать какой размер налогов будет ими уплачен. А это и недополученные в бюджет деньги, и коррупционные риски. Поэтому до введения системы онлайн-мониторинга от идеи налогообложения GGR лучше отказаться.

Однако не стоит забывать, что паузой в работе парламента захотят воспользоваться "теневики" - те, кто уже более 10 лет подпольно работает в сфере азартных игр и создает ту самую коррупционную составляющую, когда зарабатывают лишь чиновники и нечистоплотные бизнесмена, а все риски в том числе социальные несет государство и общество.

Для того, чтобы продолжать работать в тени, они сейчас вкладывают миллионы в трансляцию "фейков" о борьбе за "моральный облик молодежи" и бабушках, которые "проиграли все сбережения "однорукому бандиту". Хотя, на самом деле, проект закона №2285-д и ограничивает вход людей, не достигших 21 года и создает механизмы для защиты людей, которые не могут справится с игровой зависимостью.

Пока нет закона, у "бабушек и студентов" нет защиты от "теневиков", которые спокойно работают под видом лотерей на каждом перекрестке. Поэтому очень важно не обращать внимание на фейки и двигаться к легализации игорного бизнеса и защиты игрока от произвола "теневиков".

Тоже касается и всевозможных "социологий", которые нам рассказывают, о том, что украинцы не хотят легализации. На самом деле, люди не хотят видеть у себя под окнами ту клоаку, которую генерирую "лотерейные залы". А кто и сколько проиграет в казино, им неинтересно. У украинцев сейчас свои проблемы и единственное, что их сейчас интересует, это чтобы у государства появились деньги на медицину, и если для этого надо, чтобы чиновники перестали зарабатывать на теневом секторе, ну значит так тому и быть.

Украина стоит перед чуть ли не тяжелейшим испытанием в своей современной истории. Победить пандемию и запустить экономику, такого действительно в нашем государстве еще не было. Это и вызов, и шанс. И только от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и "монобольшинства" парламента зависит сможет ли Украина не просто справится с этими проблемами, но и выйти из кризиса сильным и успешным государством.