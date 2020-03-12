План для игорного бизнеса от Шмыгаля: какой он?

Новый Кабинет Министров Украины был создан в определенной спешке, и спешка эта была вызвана катастрофической ситуацией в экономике и неспособностью Алексея Гончарука решить те проблемы, которые он же и создал.

В такой ситуации казалось, что с первого дня своих полномочий, новый Кабмин обречен работать в турборежиме. Профильные совещания должны происходить чуть ли не ежечасно, а проекты законов разрабатываться днем и ночью. Ведь проблем от предшественников огромное множество. Это и провал наполнения доходной части бюджета, и сокращение производства и замедление роста валовой внутренний продукт (ВВП) на фоне провала реформ. Далеко не радужная картина усугубляется еще и картиной надвигающегося мирового финансового кризиса. Поэтому, Денис Шмыгаль с первой минуты на должности должен был генерировать решения сложнейших задач, которые достались ему от предшественников.

Но ничего этого мы не видим. Кроме плана по борьбе с коронавирусом каких-либо активных действий общество не увидело. Более того, до сих пор Денис Шмыгаль не ответил на главный вопрос. Каким образом Украина собирается бороться с дырами в бюджете и надвигающимся финансовым кризисом? Каким образом до логического завершения будут доведены реформы, которые санкционировал лично Президент Украины Владимир Зеленский, и которые предыдущее правительство так и не смогло воплотить в жизнь. Речь идет о запуске рынка земли и легализация игорного бизнеса.

В данный момент оба эти вопроса "зависли" в парламенте, но если рынок земли, согласно заявлению советника Кабмина по экономическим вопросам Алексея Мушака до конца марта все же будет проголосован, то что будет с легализацией игорного бизнеса, пока не ясно.

Новые премьер-министр совместно с министром финансов обязаны предать этому вопросу второе дыхание. Для этого много не надо. Просто изучить опыт предшественников и сделать наоборот. То есть провести встречи со всеми участниками рынка азартных игр, экспертным сообществом, депутатами и работниками профильного парламентского комитета и выработать единую концепцию развития игорного бизнеса в Украине, которая бы действительно дала возможность развиваться и генерировать доходы, а не кормить "теневую" крышу.

Деньги от легализации игорного бизнеса могут стать той волшебной палочкой, которая решит проблемы недофинансирования медицины, но для этого Кабмин должен занять активную позиции и стать лоббистом азартных игр в хорошем понимании этого слова.

Чтобы наконец то прекратились манипуляции в средствах массовой информации относительно рынка игорного бизнеса, надо элементарно перестать отмалчиваться и хотя бы на уровне заявлений дать четкий сигнал всем, что рынку быть и Кабмин готов всячески способствовать этому вопросу.

Ведь каждый день молчания профильного комитета Рады и представителей Кабмина лишь усиливают скепсис граждан. Информационное поле не будучи занято визией будущего рынка наполняется слухами, домыслами и заказной "джинсой", оплаченной из карманов тех, кто прикрываясь историями про бедных бабушек проигрывающих пенсию, на самом деле просто хотят сохранить свои игорные залы под вывесками аттракционов и лотерей.

Новый премьер-министр должен стать модератором в диалоге предпринимателей и фискалов, и своим авторитетом ускорить процесс выведения рынка из тени. В конце концов, это требование Президента Украины, единственного человека во власти, рейтинг которого продолжает быть выше, чем у любого другого политика в стране.

Но судя по всему Денис Шмыгаль или не понимает всей важности этого вопроса для страны или считает, что народные избранники сами разберутся. Однако, если учесть, что скоро пойдет уже третий месяц от момента принятия в первом чтении проекта Закона про государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д), а какой-то целостной картины о том каким же будет процесс запуска игорного бизнеса нет, то возникают законные опасение, а разберутся ли. И не превратится ли легализация игорного бизнеса в политизированную эпопею на подобии рынка земли.

Что же касается самого законопроекта №2285-д, то его необходимо дорабатывать на основании как поданных правок, так и видения нового министра финансов Украины. Уже сейчас назрела необходимость создания нескольких рабочих подгрупп в профильном комитете парламента, чтобы те в свою очередь смогли подготовить блоки правок по налоговой и фискальной нагрузке, терминологии, особенностях регулирования различных видов азартных игр, полномочия регулятора, переходной период и защита людей от игромании и ответственность операторов азартных игр. Следовательно, это 5-6 рабочих подгрупп минимум. И после завершения их работы последует долгий процесс политических согласований между монобольшинством и иными фракциями и депутатскими группами. На это уйдет не менее месяца в лучшем случае.

Время пока есть, ведь вряд ли депутаты после рассмотрения рынка земли сразу возьмутся за не менее сложный вопрос легализации игорного бизнеса. Но в начале июня, если Украина хочет получить запланированные в бюджете деньги, законопроект №2285-д необходимо вносить в зал.

Напомним, что в государственном бюджете Украины на 2020 год поступления от азартных игр запланированы на уровне 3 млрд гривен от продажи лицензий и 1,1 млрд гривен от деятельности игорных заведений в виде налогов.

И эти деньги должны пойти на поддержку медицины, спорта и культуру. По большому счету, если бы правительство Гончарука не завалило выполнения поручения Президента, то уже сегодня игорный бизнес бы генерировал миллиарды гривен, которые можно было бы направлять на борьбу с коронавирусом и иными заболеваниями. Но работа завалена и новому премьер-министру остается ломать голову над тем, откуда брать деньги и под какие проценты.

Денис Шмыгаль должен понять то, что так и не понял Алексей Гончарук. Постоянное клянченье денег у наших "западных партнеров" никак не влияет на развитие украинской экономики. Украина не может больше жить в долг. Мы должны научиться зарабатывать без ростовщических кредитов Запада. А для этого необходимо создавать нормальный бизнес-климат и всячески поощрять выход экономики из тени и легализация игорного бизнеса это отчетливый сигнал инвесторам, который дает понять, что Украина отказывается от лицемерного "крышевания" бизнеса силовиками и предлагает всем спокойно работать и платить налоги "в белую".

Как уже было сказано, игорный бизнес готов генерировать в бюджет Украины миллиарды гривен. Но для этого его надо элементарно запустить. Уже никто не говорит о том, надо побороть коррупцию или сделать суды честными. Это все не делается за месяц, но за месяц можно создать легальную основу для деятельности операторов азартных игр.

В противном случае правительство Шмыгаля рискует установить новый негативный рекорд в украинской политике. Ведь довольно сложно поступать так, как поступали предшественники, и не повторить его судьбы.

Парламент, проголосовав за нового премьер-министра, дал определенный карт-бланш на поддержку его решений. Фактически, народные избранники ждут от него активных действий и инициатив, которые они готовы поддержать. Не воспользоваться таким шансом не просто глупо, но и преступно. Ведь сейчас Украина находится не в том состоянии, чтобы медлить и тратить время на разглагольствования и интервью на ток-щоу. Нужны быстрые и эффективные решения. Если их не будет, то не будет и такого политика как Денис Шмыгаль.

Сейчас инициатива на стороне правительства, и только от них зависит придут ли быстры деньги от рынка земли и игорного бизнеса или же Украина продолжит скатываться в финансовую пропасть. И если у Алексея Гончарука при назначении на должность было полгода, то у Дениса Шмыгаля такой роскоши нет. Он или в ближайшее время сможет найти деньги через легализации игорного бизнеса, или повторит судьбу предшественника. Все просто, и выбор за ним.