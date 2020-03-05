Налоговый кнут для игорного бизнеса

Конец февраля и начало марта прошли в Украине под звездой надвигающегося кризиса и необходимости принятия срочных мер. Мир охватила паника от эпидемии коронавируса и замедления темпов развития Китая и мировых экономик, а Украина же лишь продолжила негативные тенденции, которые начали активно проявляется еще в конце 2019 года. Кризис диалога между Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой, недополучение средств в доходную часть бюджета и провал реформ, на успех которых делал ставку Офис Президента.

Черная кошка между Алексеем Гончаруком и народными депутатами Украины пробежала еще в начале его каденции, когда он сделал заседания Кабмина закрытыми, чем вызвал недоумение даже у тех, кто его привели к власти. Затем ситуация только ухудшалась. Отдельные депутаты Рады стали обращать внимание на полную некомпетентность правительства, а правительство же в свою очередь заказывало за тысячи долларов презентации, сделанные в Powerpoint, в которых было много красивых вещей, но ни слова правды. А правда была довольно банальна. Страна скатывалась в экономический кризис, останавливались производства, доходная часть бюджета с приходом Кабмина Гончарука перестала выполнятся на должном уровне и в декабре Государственная служба статистики Украины (Госстат) фиксировала недополучения в размере 74 млрд гривен.

Когда Гончарук в обход парламента сам стал снижать планы по доходной части бюджета и денег от "Газпрома", общий размер дыры в бюджете составил 35 млрд гривен. За январь и февраль Государственный бюджет Украины недополучил 18 млрд гривен. И тут даже не экономистам стало понятно, что страна на пороге катастрофы. Не прибавляло оптимизма и то, что в январе промышленное производство сократилось на 5,1%, а до транспортных перевозки на 20,7%.

Президент Зеленский простил бы Гончаруку личные оскорбления в свой адрес, если бы тот был эффективен хотя бы в чем-то. Но последней каплей стало, то что Кабмин "завалил" 2 базовые реформы, о которых Президент Украины говорил еще в начале своего правления и о необходимости воплощения, которых Президент не раз лично напоминал премьер-министру. Речь идет о рынке земли и легализации игорного бизнеса. Удачная реализация этих реформ смогла бы помочь не только перезапустить экономику, которую Гончарук так бездарно уничтожает, а также создать новые рабочие места, которые жизненно важны для Украины в условиях стагнации экономики Европы.

Но управлять государством – это не в массовке сидеть, и отставка является логичным финалом правительства Гончарука.

Но отставка одних и приход других не решает всех тех проблем, которые Гончарук создал. И главная проблема все же экономическая. Необходим перезапуск экономики, а он без запуска рынка земли и легализации игорного бизнеса невозможен. Это те две сферы, куда, несмотря на большие риски, готовы приходить инвесторы, как внутренние, так и зарубежные.

И этот перезапуск также не возможен без взаимодействия Кабмин - бизнес - Президент. Потому что именно Президент Украины остается тем авторитетом, который может в нужный момент консолидировать "монобольшинство" и заставить его работать в турборежиме.

Но перед началом этого турборежима надо четко расставить приоритеты. Он запускается для галочки или все же с целью запуска экономики и создания нормального бизнес-климата в Украине? Если второе, то надо еще раз изучить вопрос, услышать предпринимателей, внести коррективы в конечную модель легализации и после этого двигаться.

Оставим вопрос рынка земли "земельным экспертам" коих сейчас развелось безмерное и сконцентрируемся на вопросе легализации игорного бизнеса.

Ситуация, которая сейчас сложилась в сфере игорного бизнеса довольно парадоксальна. С одной стороны, как уже говорилось, Владимир Зеленский не раз заявлял о необходимости выхода из тени игорного бизнеса. С другой стороны, Кабмин Гончарука подготовил законопроект №2285, который был настолько ужасен, что пришлось его исправлять и впоследствии голосовать пусть не за идеальный, но все же доработанный законопроект.

Опять же из-за непрофессионализма Гончарука при разработке профильного законопроекта Кабмин "забыл" посчитать сколько денег принесет легализация, а также "забыл" подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

К чему эта забывчивость привела? Во-первых, никто толком не может сказать сколько денег должна принести с собой легализация. В Госбюджете указаны цифра в 3 млрд гривен как доход от продажи лицензий и 1,4 млрд гривен – прочие налоги, но эти цифры больше взяты с потолка, чем имеют под собой финансовое обоснование. Ведь, если просто предположить, что законопроект №2285-д буде принят без изменений в Налоговый кодекс Украины, то есть большие сомнения, что игорный бизнес заработает.

Ведь согласно редакции законопроекта, принятого в 1-м чтении, а также действующих положений Налогового кодекса Украины, организатор игорного бизнеса, обязан уплатить:

лицензионный сбор за право организации и проведения азартной игры; лицензионный сбор за "игорное место"; налог на прибыль – 18% налог на валовый доход (валовым доходом считается разница между суммой ставок и суммой выигрыша, GGR):

для игровых залов - 10%;

для букмекерских пунктов и казино - 18%;

для лотерей - 28%.

Фактически налоговая нагрузка съедает 90% всей прибыли, что никак не назовешь благоприятными инвестиционными условиями.

Игорный бизнес – это в первую очередь бизнес. А бизнес заинтересован инвестировать и зарабатывать. В противном случае он просто не приходит на рынок. Заниматься мизантропством в стране, где чиновники ездят на Bentley вряд ли кому-то захочется.

Народные депутаты, которые в отличие от многих министров уже бывшего Кабмина понимают, что такое бизнес подготовили ряд законопроектов, с изменениями в Налоговый кодекс. И если Александр Дубинский в законопроекте №2713-2 предлагает, наоборот увеличить налоговую нагрузку для игорного бизнеса увеличив ставку налога на валовой доход (GGR) до 25%, то другие депутаты предлагают налоговую нагрузку уменьшить. Народный депутат Олег Марусяк в законопроекте №2713 предлагает снизить ставку налога на валовую прибыль до 10%, а народный депутат Дмитрий Наталуха в законопроекте №2713-1 предлагает также снизить, но подойти к этому более дифференцировано исходя из прибыльности каждого вида бизнеса, и установить ставку GGR для игорных залов и казино – 12,5%, для букмекерской деятельности – 7,5%, для лотерей – 22%.

Однако наиболее приемлемой для бизнеса сейчас является законопроект №2713-3 народного депутата Артем Дубнова, который предлагает элементарно ликвидировать налог на валовый доход, и тем самым сократить и налоговую нагрузку на бизнес и сократить расходы на администрирование налога, который невозможно посчитать, без системы онлайн-мониторинга, и соответственно убрать коррупционные риски которые возникают всегда, когда фискалы берутся считать налог, который посчитать невозможно.

Почему налог на валовый доход невозможно посчитать? Потому что валовой доход - это разница между суммой ставок и суммой выигрыша. При миллионах транзакций, эту разницу может установить только система-онлайн мониторинга, которую планируют запустить не раннее, чем через 1,5 года после принятие законопроекта №2285-д. Соответственно, понять сколько все же зарабатывают операторы азартных игр и подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины можно будет через минимум через 4 года после даты легализации азартных игр.

Поэтому сейчас, чтобы игорный бизнес все же вышел из тени и начал работать на благо государственного бюджета необходимо создать условия при которых бизнесу будет по закону работать более выгодно чем в тени. А для этого нужна не заоблачная налоговая нагрузка, более того, пока отрасль будет только вставать на ноги эта нагрузка должна быть предельно низкой.

Народные депутаты должны понимать, что Президент Украины ставил перед ними и Кабмином задачу легализировать игорный бизнес, помочь выйти ему из тени и привлечь иностранные инвестиции, а ту цель, которую они пока ставят перед собой – наполнение бюджета и рост налоговой нагрузки – прямо противоречит заявленным намерениям.

Не может выход из тени сопровождается ростом налоговой нагрузки – это нонсенс. Однако не следует забывать, что страна находится в настолько тяжелом экономическом положении, что сейчас на счету каждая гривна. Поэтому наиболее приемлемой для отрасли сейчас является путь "дорогих" лицензий, а они действительно беспрецедентно дорогие, и поэтому умеренной должна быть налоговая нагрузка в виде общей ставки на прибыль. Только такая модель может быть рабочей в современной Украине.

Перед новым Кабинетом Министров стоит одна простая задача. Создать условия, при которых бизнес захочет платить не в карман чиновнику, а в бюджет. У Гончарука не получилось, и он за это был отправлен в отставку. Будем надеется, что у нового премьер-министра получится. И это не вопрос симпатий или антипатий, это вопрос жизненной необходимости для страны.