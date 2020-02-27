Парламент снова рискует завести в тупик легализацию игорного бизнеса

Владимир Зеленский пришел к власти на волне абсолютного неверия избирателей к представителям старой элиты и ожидания системных изменений в стране после того, как к власти придут новые лица.

Надо отдать должное, первые три месяца Президент успешно реализовывал эти ожидания. Были проведены перевыборы. К власти пришли новые лица. Уровень поддержки был на столько высоким, что партии Слуга народа удалось создать монобольшинство в Парламенте и сформировать свое правительство без оглядки на "хотелки" других политических сил. Зеленский сумел получить поддержку хоть и малочисленного, но креативного среднего класса, без поддержки которого любые реформы не возможны.

Провозгласив либертарианство основной идеологиейпартии "Слуга народа" Президент и его команда дали надежду на упрощение ведения бизнеса в стране, детенизацию доходов, открытие рынка земли и легализациюигорного бизнеса. Подтвердились эти надежды непосредственными озвученными Владимиром Зеленскимнамерениями сдвинуть с мертвой точки эти вопросы. Ведь по сути это отрасли, в которых крутятся десятки и сотни миллиардов гривен, но львиная часть этих сумм находитисявне рынка.

Необходимость легализовать игорный бизнес назрела на следующий день после его запрета. Решение о запрете 2009 года хотя и основывалось на определенномсоциальном запросе на больший контроль за сферой – но предполагало лишь временный запрет до тех пор, пока законодатели найдут более оптимальную форму для работы сферы. Но с тех пор вопрос было удобнее откладывать в долгий ящик. Сейчас уже не так важно кто провоцировал ситуацию, когда приносящая миллионы долларов в бюджет отрасль вынуждена была уйти в тень, но важно понять, как сделать так, чтобы бизнес снова захотел работать не под прикрытием силовиков, а честно платя налоги и наполняя доходную часть бюджета.

В данный момент бюджет остро нуждается в средствах на покрытие инициатив Кабинета Министров Украины и латания дыр, которые возникают по причине стагнации экономики, увеличения количества безработных и старения нации. В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено, что доход от легализации азартных игр составит 4,4 млрд.грн., 3 млрд.грн, от продажи лицензий и 1,4 млрд.грн от уплаты налогов с деятельности. Эти доходы должны пойти в специальный фонд, из которого будут направлены на нужды медицины и образования.

Однако, пока надеждам О.Гончарука не суждено сбыться по причине того, что законопроект, который должен легализовать азартные игры, до сих пор не принят. И следует отметить, что не в последнюю очередь из-за неудовлетворительной подготовки законопроекта № 2285 Кабинетом министров Украины. Следует напомнить, что был плохо подготовлен не только с юридической точки зрения, но и в содержательном плане. Причиной этому послужило полное отсутствие диалога с бизнесом при его подготовке и отсутствие компетентности у специалистов профильных ведомств. Непонятно, по какой причине, но вопреки положениям Регламента Верховной Рады Украины,законопроект не содержал экономических расчетов прибыли в бюджет, который должен был привнести с собой. В расчетах путались и сами чиновники, которые назначеныответственными за его принятие. Так, Премьер-министр Украины уверял, что легализация игорного бизнеса даст бюджету более 3 млрд.грн. Министр финансов Украины О.Маркарова говорила о сумме 4 млрд.грн. Отдельные политики из фракции Слуга народа говорили о доходе для бюджета до 10 млрд.грн.

Такой разнобой мнений возник именно потому, что чиновники не понимали объема рынка и модели налогообложения, которую следует применить, для легализации отрасли. При доработке правительственного законопроекта, народные избранники все же пришли к мысли, что та модель налогообложения, которая есть в Украине, может поставить наш рынок в довольно непривлекательное положение по сравнению с другими европейскими странами.

Что имеется в ввиду? Если бы игорный бизнес легализовали уже завтра, то в нем бы присутствовало пять видов налогов и платежей. Четыре в отношении организатора азартной игры, и один – касательно игрока.

Виды деятельности Лицензия на право занятия деятельностью. Срок действия лицензии – 5 лет. Лицензия за право использования«игорного места». Срок деятельности лицензии – 1 год. Казино: Вне зависимости от города размещения: Киев: За каждый игорный стол – 17 000$ Размещенное в отеле «5 звезд» с количеством номеров от 150 до 200 23 000 000$ За каждый игорный стол с рулеткой – 34 000$ Размещенное в отеле «5 звезд» с количеством номеров свыше 200 11 500 000$ В иных городах: Размещенное в отеле «5 звезд» с количеством номеров от 100 до 150 11 500 000$ Размещенное в отеле «5 звезд» с количеством номеров свыше 150 5 800 000$ Букмекерская деятельность 23 000 000$ За каждый букмекерский пункт – 15 500$ Распостранение лотерей 14 700 000$ Игорные залы 145 000$ За каждый игровой автомат – 1150 $ Покер в сети Интернет 96 400$ Азартные игры в сети Интернет (онлайн казино) 2 400 000$

Согласно нормам проекта Закона №2285-д и действующим положениям налогового кодекса Украины организатор азартных игр обязан уплатить:

1) Лицензионный сбор за право организации и проведения азартной игры;

2) Лицензионный сбор за "игорное место";

3) Налог на прибыль – 18%

4) Налог на валовый доход (валовым доходом считается разница между суммой ставок и суммой выигрыша, GGR):

для игровых залов - 10%;

для букмекерских пунктов и казино - 18%;

для лотерей - 28%;

Игрок же обязан включить в сумму своего дохода выигрыш в игорном заведении и уплатить налог в размере 18%.

Также к организатору азартной игры выдвигаетсядополнительные требования:

1) Уставной капитал в размере не менее 1,2 млн.долл.

2) Банковская гарантия на момент начала деятельности:

Для лотерей – 19,2 млн.долл. Для букмекерской деятельности – 1,4 млн.долл. Для казино – 1,4 млн.долл. Для игорных залов устанавливается Регулятором

Если сравнивать эти требования с требованиями к аналогичным видам деятельности в странах Европы и США, то такой фискальной нагрузки не встречается нигде. Самая дорогая лицензия на открытие казино в цивилизованном мире зафиксирована в штате ПенсильванияСША и стоит 10 млн.долл., т.е. в два раза меньше чем предполагают в Украине. Кстати, в Пенсильвании, после введения данной нормы в 2018 году, не открылось ни одного нового казино.

То же касается и налоговой нагрузки. Исходя из Европейского опыта, стимулирующей налоговой нагрузкой при "недорогих" лицензиях считается GGR до 10%совместно с уплатой налога на прибыль до 20%. Такаяналоговая нагрузка применяется в Черногории, Финляндии, Хорватии, Испании, штате Невада США. Все, что выше,считается нагрузкой, которая не стимулирует рынок к развитию.

Уже при доработке законопроекта 2285 народные депутаты Украины пришли к выводу, что легализировать отрасль без изменений в Налоговый кодекс Украины не получится. Вернее, им пришлось ответить себе на вопрос, что они хотят: попытаться безмерно наполнить бюджет, или все же вывести рынок и тени. А детенизация не возможна без снижения налоговой нагрузки до разумной.

Однако уже зарегистрировано четыре законопроекта, которые предлагают внести изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения валовой прибыли (GGR):

Виды азартных игр З\п №2713 (н.д.МарусякО.) З\п №2713-1 З\п №2713-2 З\п №2713-3 (н.д. НатадухаД.) (Дубинский А.) (Дубнов А.) Игровые залы 10% 12,50% 25% упразднить Букмекерская деятельность 10% 7,50% 25% упразднить казино 10% 12,50% 25% упразднить лотереи 10% 22% 25% упразднить

Наиболее жестким из всех зарегистрированных законопроектов является законопроект Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", так как он предлагает взвинтить ставки налогов для всех видов игорного бизнеса до состояния, когда ни один предприниматель не захочет их платить. Этот законопроект, не дифференцируя виды деятельности, предлагает одинаково заклеймить всех оператаров индустрии как персон "нон-грата" на территории рыночных отношений в стране. Это законопроект-политическая декларация – "Не вылазьте на свет", говорит игорному бизнесу Александр Дубинский своим предложением.

Наиболее же мягким для отрасли можно назвать законопроект №2713-3, который предлагает отменить налог на валовой доход. Данная инициатива продиктована понимаем того, что при сверхмерной налоговой нагрузке предприниматель просто не будет платить налоги, а инвестор не придёт в страну, где налоговая нагрузка в разы больше чем в европейских странах, но в отличие от европейских стран, нет нормальных судов и правоохранительной системы. То есть тех вещей без которых инвестиционный климат может считается нормальным априори.

У инициативы отменить налог GGR есть и вторая сторона медали. Его невозможно посчитать без эффективной системы онлайн мониторинга. В Украине же, согласно проекту закона 2285-д, принятого в первом чтении, онлайн мониторинг будет введен лишь через полтора года после принятия закона о легализации игорного бизнеса. Соответственно, чтобы спрогнозировать какая ставка по GGR будет считается справедливой в Украине потребуется год-два после этого, так как сначала полгода будут устранять ошибки в системе, потом за год необходимо будет понять соотношение ставок и выигрышей, т.е. сколько реально денег остается у игорного заведения, потом разработать соответствующие изменения в Налоговый кодекс и, как всегда, с неимоверными сложностями эти изменения принять. По наиболее оптимистичнымпрогнозам налог на валовый игровой доход может быть введен не ранее чем через три-четыре года после запуска процесса легализации.

Сейчас Парламент вошел в долгую стадию рассмотрения правок к законопроекту "о рынке земли". По большому счету эта патовая ситуация, в которой ни одна политическая сила не хочет уступать, вызвана нежеланием качественно проработать детали еще до внесения законопроекта в Парламент и не понимаем того, что вопрос наполнения бюджета и детенизации отношений нельзя решить без ущерба для казны. Напротив: сначала надо выводить отношения из тени, способствовать их развитию, а потом усиливать налоговое давление.

Поэтому имея живой пример перед глазами, депутаты из профильного Комитета, могут избежать повторения ошибок своих коллег и подготовить запуск отрасли именно с точки зрения детенизации, защиты интересов игрока и инвестора. И именно этот подход позволит им получить те миллиарды гривен, которые уже заложены в бюджете, как доход от легализации азартных игр.