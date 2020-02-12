Списанные в 2015 году $3,8 млрд внешнего госдолга придется возвращать - первый транш $42 млн

Учитывая, что по итогу 2019 года рост ВВП в Украине может превысить 3%, то уже с 2021 года правительству придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году $3,8 млрд госдолга. Учитывая, что по предварительным данным рост ВВП составляет 3,2%, первый транш может потянуть на $42 млн. Эту сумму придется выплатить 31 мая 2021 года. Если бы экономика росла сильнее, то сумма дополнительных выплат по госдолгу была бы больше. Увеличение долговой нагрузки можно было постепенно сокращать с 2016 года минимум двумя путями: таргетированием ВВП и выкупом долговых бумаг, но никто этого не делал. Сейчас, учитывая амбициозные планы премьера Алексея Гончарука увеличить рост ВВП на 40% за 5 лет каким-то образом реструктуризировать выплаты на более выгодных условиях для страны вряд ли удастся.

Темпы роста ВВП по итогу 2019 года, возможно, будут ниже ожидаемого результата в 3,3%, однак все-таки превысят 3%.

А это означает, что уже с 2021 года Украине придется проводить дополнительные выплаты по внешнему долгу - фактически, погашать списанные в 2015 году $3,8 млрд. Тогда в условиях критической нехватки средств на выплату долгов в период 2015-2023 г.г. Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации $19,3 млрд и списании 20% этой суммы ($3,8 млрд).

Выплата остальной суммы была перенесена на 2019-2027 годы с увеличением купона с 7.22% до 7,75%. В качестве компенсации списанной суммы Украина выпустила новые бумаги (инструмент возобновления стоимости, — Value Recovery Instrument, VRI или варранты) на период в 2021 по 2040 год без номинальной стоимости, но привязанные к росту ВВП. При росте в пределах от 3% до 4% кредитору надо выплачивать 15% от суммы, превышающей 3%. Если рост более 4%, то к выплате добавляются 40% от суммы, превышающей 4%, но в период 2021-2025 годов размер общей выплаты не может превышать 1%ВВП.

По информации Українських Новин, рост экономики по предварительным подсчетам составит 3,2%. Разница не очень большая, и к тому же, эта цифра может немного измениться в марте, когда Госстат даст уточненные данные по ВВП.

Практически такая же ситуация была и годом раньше. В феврале 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман озвучил рост ВВП за 2018 год в 3,2%, а в марте Госстат увеличил показатель на 0,1% - до 3,3%. Но на этот раз информация от источников агентства в финансово-экономическом блоке правительства разнится. Один из собеседников говорит, что рост все-таки будет в размере 3,3%, другой - что до 3% можно и не дотянуть, поскольку оценка негативного влияния на экономику от падения промпроизводства в четвертом квартале (7,7%) может увеличиться. Последнее слово за Госстатом, и скажет он его в конце марта.

Почему за 2019 год надо платить в 2021 году, и сколько.

Данные по ВВП за год Госcтат публикует в марте следующего года. Выплаты по внешним долгам предусмотрены в госбюджете, который утверждается до наступления бюджетного года. Следовательно, суммы выплат по VRI по итогу 2019 года можно окончательно посчитать после марта 2020 года и внести в бюджет 2021 года.

По предварительным расчетам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concord Capital Александра Паращия при росте ВВП в 2019 году в 3,3% по варрантам придется выплатить кредиторам 1.56 млрд грн. Эта первая выплата, согласно условиям реструктуризации, должна быть проведена 31 мая 2021 года. Если рост ВВП будет 3,2%, то сумма выплат сократится на треть - до 1,04 млрд грн ($41,6 млн. по нынешнему курсу). То есть, каждые 0,1% роста ВВП в пределах 3-4% будут увеличивать размер внешних выплат по долгам на 0,52 млрд грн или по нынешнему курсу - на $21 млн. То есть, если бы рост экономики в 2019 году достиг 4%, то дополнительные выплаты составляли бы при грубом подсчете $210 млн.

По итогу 2020 года, если прогноз роста в 3,7% оправдается, сумма выплат в 2022 году ориентировочно будет в пределах 3,5-4 млрд грн. Если амбициозные планы премьера Гончарука по росту ВВП на 40% за 5 лет начнут реализовываться, хотя пока оснований для этого нет, то выплаты по варрантам могут увеличиться в разы, но не превысят $1,6 млрд (1% ВВП по грубому подсчету исходя из действующих макропрогнозов и ожидаемого курса).

Как сократить размер выплат по VRI?

Для сокращения размеров выплат по VRI теоретически было и есть два способа, причем их можно было использовать буквально с 2016 года. Суть первого в том, что сразу после реструктуризации необходимо было таргетировать не инфляцию в стране, а рост ВВП и добиваться всеми силами как можно больших темпов роста экономики, чтоб с 2019 года учитывая создавшуюся хорошую базу сравнения удерживать его в пределах 3-4%. Но этого сделать не получилось, причем, нет подтверждения, что для этого что-то предпринималось. Кроме того, Национальный банк своими действиями по снижению инфляции фактически тормозил рост экономики. Это признают в Совете НБУ. Член Совета нацбанка Виталий Шапран недавно заявил:"Годовая инфляция 3,3% это с одной стороны хорошо - низкая инфляция. Но, с другой стороны это означает, что НБУ поддерживал в прошлом завышенный уровень процентной ставки, что определенным образом тормозило экономический рост".

Второй вариант - сразу после реструктуризации правительству нужно было пытаться выкупить выпущенные бумаги, но этого тоже не делали. По словам бывшего министра финансов Украины Натальи Яресько, при которой и была проведена реструктуризация, бумаги не выкупали из-за отсутствия средств. "Правительству надо было после реструктуризации понемногу выкупать бумаги", - заявила Яресько Українським новинам еще в сентябре 2019 года на форуме YES. Отвечая на вопрос, почему правительство это не делало сразу, она заявила, что вскоре после реструктуризации ушла с поста министра (апрель 2016 года), да и денег для этого тогда не было.

Сейчас в принципе правительство тоже может вести работу по выкупу бумаг, но подтверждения того, что это происходит, нет. К тому же, после заявлений Гончарука об амбициозных планах по увеличению роста ВВП в ближайшие годы, выкупить бумаги или каким-то образом реструктуризировать выплаты на более выгодных условиях вряд ли удастся.