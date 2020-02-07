Легализация игорного рынка может быть сорвана вопреки усилиям Зеленского

Несмотря на желание Президента Владимира Зеленского урегулировать наиболее острые вопросы, такие как рынок земли и игорный бизнес, Верховная Рада Украины так и не приступила к рассмотрению, во втором чтении проекта Закона Украины о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр № 2285-д. Более того, профильный Комитет Парламента до сих пор не утвердил текст ко второму чтению, что говорит об определенном торможении процесса. С чем это может быть связано?

Причины имеют связь с той кулуарной борьбой, которая развернулась вокруг законопроекта в кабинетах правительственного квартала. Операторы азартных игр, которые долгое время находились в тени, уже так отвыкли от работы "в белую", что вполне последовательно пытаются, вопреки пожеланиям Президента Украины, сорвать легализацию игорного бизнеса.

К сожалению, то остервенелое сопротивление европейским стандартам организации игры, которое сейчас демонстрируют некоторые игроки рынка, которые пользовались положением монополиста, говорит о том, что не все пока готовы выполнять прямые указания Зеленского. А это довольно плохой симптом, ведь избиратель на парламентских выборах фактически доверил ему судьбу страны и ждет от него решительных действий. Рейтинг Президента Украины позволяет без большой оглядки привлекать к ответственности тех, кто саботирует его решения.

Не так давно Президент Украины говорил инвесторам о новом украинском Лас-Вегасе, но он должен понимать, что без борьбы с теневиками, которые сейчас всецело саботируют процесс вывода азартных игр из тени, не будет ни Лас-Вегаса, ни даже Сочи.

Но даже если уйти от полемики, кто занимается блокировкой нормальной работы над законопроектом № 2285-д, то следует отметить, что даже в той редакции, которая, казалось бы, является компромиссной и доработанной -- достаточно вещей за которые его не просто надо, а следует критиковать.

И критиковать следует из тех целей, которые перед законом ставились, а именно: вывести рынок из тени, привлечь иностранного инвестора, а также защитить клиента игорного заведения от злоупотреблений со стороны организатора азартных игр.

Удалось ли всего этого достичь при голосовании законопроекта в первом чтении и при его последующей доработке в профильном Комитете? Ответ пока не утешительный.

Почему так произошло? Это и не понимание специфики работы игорного бизнеса со стороны тех, кто разрабатывает и дорабатывает законопроекты, и отсутствие стратегического мышления у депутатов, которое застлано желанием выслужиться не особо вдаваясь в детали.

Казалось бы, если не понимаешь, как работает игорный бизнес - спроси. Привлеки максимальное количество экспертов отрасли. Услышь их позицию, спорь и сформируй для себя картину. Так поступают в цивилизованных странах. В Украине же Кабинет Министров Украины, услышав пожелания Президента, не стал себя утруждать дополнительными консультациями и подал в Парламент законопроект, взяв за основу наработки предшественников. Такой подход оказался сильно оторван от реальности, а значит его пришлось дорабатывать в авральном порядке: в этом процессе снова не были проведены широкие обсуждения на тему баланса интересов бизнеса, государства и общества в процессе легализации игорного бизнеса. В итоге, нынешний вид законопроекта №2285-д – это пример того, как нельзя работать над документами, которые решают судьбу целой отрасли.

Кроме прочего, Кабинет министров Украины допустил упущение в части баланса правового обеспечения легализации игорного бизнеса. Ведь если выводить из тени целый сектор экономики, то необходимо сразу указывать, на каких условиях это будет сделано. Прежде всего, необходимо решить вопрос налоговой нагрузки на бизнес, а также стоимости лицензий. Кабмин этим вопросом не озадачился, и уже народным избранникам пришлось инициировать вопрос внесения изменений в действующий Налоговый кодекс чтобы, как-то упорядочить ситуацию, которая на данный момент выглядит неутешительно: законопроект 2285-д устанавливает непомерно высокую стоимость лицензий, в то время как Налоговый кодекс отдельно кладет на бизнес пакет налогов, не учитывающий стоимость лицензий. Может быть или одно, или другое, но никак не вместе.

Сейчас зарегистрировано четыре законопроекта (№ 2713 и альтернативные к нему), которые должны ответить на главный вопрос – будет ли фискальная политика благоприятной для инвестора, и приемлема для тех организаторов игры, которые собираются выходить из тени. Иначе рынок попросту не будет иметь достаточного стимула для работы в рамках закона, а социальные программы не получат финансирования из пустого бюджета.

Изменения в налоговый кодекс неизбежны, ведь по состоянию на сегодняшний день законодатель предлагает организатору азартной игры оплатить общий налог на прибыль 18%, а затем заплатить за лицензию:

для букмекеров - 22,7 млн.долл.

для казино - до 22,7 млн.долл.

для лотерей - от 14.4 млн.долл.

для игровых залов, то есть бывших "лотерейных залов" - 140 тыс. долл.

К этому, согласно нормам действующего налогового кодекса, необходимо будет уплатить специальный налог на валовой доход (GGR):

для игровых залов - 10%;

для букмекерских пунктов и казино - 18%;

для лотерей - 28%;

Такая непосильная фискальная нагрузка вряд ли будет стимулировать инвестора прийти на украинский рынок, а украинских предпринимателей выйти из тени.

Как уже было сказано в стенах Парламента на рассмотрении находится четыре законопроекта, которые урегулировать вопрос налогообложения игорного бизнеса. Основной проект (№ 2713, н.д. Марусяк) предлагает для всех видов азартных игр установить фиксированный налог с прибыли на уровне 10%. Альтернативный (№ 2713-1 (н.д. Наталуха) предлагает более дифференцированный подход налогообложения прибыли:

букмекерская деятельность - ставка 7,5%,

онлайн-казино, казино, игровые залы - 12,5%

лотереи - 22%

Альтернативный (№2713-2 (н.д. Дубинский) предлагает для всех видов азартных игр установить фиксированный налог с прибыли на уровне 25%.

Альтернативный (№2713-3 н.д.Дубнов) предлагает упростить налог на валовый доход организатора азартных игр и фактически облагать их деятельность лишь налогом на прибыль.

Как видим, есть инициативы, которые как ухудшают положения организаторов азартных игр, так и улучшают.

Радует, что все народные избранники сходятся в мысли, что выигрыш не следует облагать налогом, дабы не ухудшать права игрока.

Огорчает же то, что пока Парламент хотя бы на уровне первого чтения не определится, какая модель будет принята за основу, до тех пор инвестор даже не начнет смотреть в сторону Украины. И если не думать об исправлении ситуации уже сейчас, то даже если законопроект № 2285-д будет проголосован и подписан Президентом, то не принесет в себе никакого позитива для рынка, так как элементарно не будет работать.

Однако, и народные депутаты Украины и Кабинет министров Украины должны помнить, что от прогнозируемых О.Гончаруком девяти миллиардах гривен поступлений от игорного бизнеса, четыре уже заложили в специальный фонд Государственного бюджета Украины на 2020 год. Из спецфонда эти деньги должны пойти на медицину и образование. Недополучение этих денег станет огромным риском для благосостояния украинского общества и может грозить гуманитарной катастрофой.

Следует отметить, что за истекшую неделю, народные депутаты так и не продвинулись с места в вопросе нивелирования рисков монополизации рынка, а также равного отношения ко всем участникам игорного бизнеса.

Также непонятно, откуда у законодателей такая любовь к отелям, что там предполагают размещать не только казино, но и букмекерские пункты, хотя это нонсенс.

Обязать размещать букмекерские пункты исключительно в пяти-, четырех-, и трехзвездочных отелях – это значит убить оффлайн букмекеров.

Дополнительно, законопроект предполагает, что за каждый букмекерский пункт организатор игры должен платить.

Не совсем понятен пункт, почему за рассмотрение документов уполномоченным органом: платеж не должен быть выше 1% от стоимости лицензии. То есть, например, чтобы подать заявление на получение лицензии для размещения казино в Киеве в отелях с номерным фондом от 150 до 200 номеров, только за рассмотрение данного заявления, без гарантии получения лицензии необходимо будет заплатить более 5,6 млн. Грн., только за то, что просто рассмотрят заявление.

Представители Кабмина, предлагая довольно высокую фискальную нагрузку для игорного бизнеса, забывают ответить себе на вопрос, а что же должно последних заставить выйти из тени, показать, что у них есть довольно большой оборот, и высокая прибыль? Только справедливые условия ведения бизнеса, и защита со стороны правоохранителей в борьбе с теми, кто из тени все же не вышел. Но пока эффективность правоохранительной системы оставляет желать лучшего. Ведь полиция может сколько угодно рапортовать о закрытии очередного подпольного казино или игорного зала, но уже в течение недели они могут возобновить свою работу под другим названием или в другом помещении.

Поэтому эффективная борьба с "теневиками" невозможна, как в силу технического превосходства операторов над правоохранителями, так и в силу большой коррумпированности правоохранительных органов. И единственным способом побороть коррупцию в игорной сфере будет ввести его в легальные взвешенные рамки.

Прежде всего, налоги должны быть умеренны, ведь только экономическая выгода движет бизнесменом.

Также низкие налоги необходимы для прихода в Украину инвестора, который благодаря навязыванию местным операторам борьбу за клиента, будет способствовать улучшению сервиса и организации игры в целом.

До конца не урегулированным остается вопрос защиты социально уязвимой категории населения. В законопроекте №2285-д методы борьбы более декларативны чем реальны, и без довольно жестких мер и штрафов в отношении игорных заведений, которые допустили к игре таких людей, риски негативных социальных последствий возрастут.

Следует четко понимать, что игорный бизнес есть в большинстве стран мир, и негативные последствия от его ведения блокируются благодаря деньгам в бюджет и эффективной защите людей больных лудоманией.

Подводя итог вышесказанному, можно довольно смело утверждать, что без существенной доработки законопроекта до второго чтения и без изменений в Налоговый кодекс, будет очень проблематично вывести игорный бизнес из тени и привлечь иностранных инвесторов в Украину.