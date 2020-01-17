"Мы готовы взуть Байдена". Разговор Луценко с посланцем Джулиани. Мат, пьянство, заговор, – Страна

Вчера Конгресс США опубликовал переписку бизнесмена Льва Парнаса и ряда украинских политиков. Українські Новини публикуют анализ "Страны" общения Луценко и Парнаса, которое интересно не только содержанием, но и формой.

Парнас - доверенное лицо адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Который курирует в Белом доме чувствительные для президента темы - в частности, украинскую проблематику.

Именно перед Джулиани, по всей видимости, ставилась задача навести мосты с новой администрацией Владимира Зеленского и убедить его сыграть против американских демократов, начав расследование в отношении их кандидата в президенты - Джо Байдена.

Байден и его сын Хантер имели коммерческие интересы в Украине, в бытность Джо вице-президентом США времен Барака Обамы.

На эти темы Парнас общался не только с новой украинской властью, но и со старой - например, с генпрокурором Юрием Луценко. Который активно сливал американцам компромат на посольство США в Украине и курируемых им борцов с коррупцией (что стало причиной отстранения посла Мари Йованович).

А также намекал, что может вновь поднять дело против Байденов.

8 марта в Риме и интервью Порошенко

Переписка Парнаса и Луценко состоит из 651 сообщения.

Плотное общение двух мужчин начинается примерно в конце февраля 2019 года. Они постоянно договариваются о встречах и вместе ужинают.

В Киеве они встречаются в ресторане "Сим-Сим" на Окружной, "Шах плов" и других местах. Парнас любит восточную кухню, Луценко - тоже, но иногда предпочитает пивные рестораны. Часто встречаются в киевских отелях - Хилтон, 11 Mirrors.

По переписке сразу ясно, что генпрокурор общается с Парнасом с отмашки Порошенко. "Жду вводную от президента", - пишет Луценко перед одной из встреч.

В начале марта, судя по перепискам, начинает накаляться конфликт между людьми Порошенко и посольством. Сообщения Луценко становятся тревожнее. Он говорит, что оппоненты начали открытую войну против антикоррупционного спецпрокурора Назара Холодницкого, лояльного Банковой, а также людей Порошенко в Верховном суде.

Парнас озабочен другим. Через Луценко он "пробивает" интервью Порошенко для лояльных к Трампу журналистов - 8 марта предлагает дать его также генпрокурору. Тот отговаривается, что в Риме и "не знает, где взять Скайп". Тогда Парнас рекомендует установить его на телефон.

То есть на 8 марта генпрокурор летал в Рим - видимо, отмечать Международный женский день.

По ответам Луценко Парнасу видно, что целью интервью было вытянуть из Порошенко какие-то заявления по Байдену. Однако генпрокурор отмел эти просьбы и сказал, что во время предвыборной кампании президент это комментировать не будет.

То есть подходы по Байдену Джулиани искал еще к бывшему президенту, но тот не решился открыто переходить на сторону республиканцев, доверив это дело своему куму Луценко.

"Мы готовы взуть вашего конкурента"

В десятых числах марта генпрокурор начал собираться в США. У Парнаса он требует обеспечить ему официальное приглашение от местного генпрокурора.

Одновременно представитель Джулиани передает Луценко предложение об интервью от издания The Hill, где впоследствии выйдет сенсационный компромат на Мари Йованович - что она диктовала Украине, кого нельзя уголовно преследовать.

Йованович - ставленник еще администрации Обамы, и именно при ней из Украины произошла утечка компромата на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. За что в Белом доме на госпожу после серьезный зуб.

И Луценко, видимо, согласился помочь его вырвать.

Но уже 13 марта Луценко с раздражением пишет, что официального приглашения от американского коллеги-прокурора в США он не получил. И говорит, что и Порошенко не смог добиться аналогичной встречи в Вашингтоне - видимо, с Дональдом Трампом.

"Извини. Но все это просто зае@ло. Я не получил визита. Мой Первый не получил ни х...ра.

Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы - все. Вы - потом. Это не честно", - пишет генпрокурор.

"Страна" уже рассказывала, что накануне выборов Порошенко старался всеми силами заручиться поддержкой Трампа и продемонстрировать ее личной встречей с хозяином Белого дома. Но тот так и не дал ему аудиенции.

Сообщения Луценко подтверждают информацию, которую публиковало наше издание. И дополняют деталями: Порошенко пытался обменять поддержку Трампа на обещание "взуть" Байдена.

Отметим, что такая постановка вопроса для генпрокурора - это прямое нарушение закона. Он по сути обещает открыть уголовное дело по политическим мотивам.

Как Луценко перешел рубикон

14 марта Луценко, видимо, уже пообщался с американским журналистом Джоном Соломоном, которого порекомендовл Парнас. "Думаю, что интервью бомба", - делится впечатлениями генпрокурор.

После этого в общении повисает почти недельная пауза - Парнас пишет, Луценко не отвечает. И начинает говорить только 20 марта - после выхода его интервью The Hill, в котором он разоблачает Йованович, обвиняя посла в давлении на украинские власти.

Причем итог этой атаки, как становится ясно из переписок, генпрокурора не особенно устраивает. На него обрушился Госдепартамент США, который защитил посла в Украине.

Луценко выглядит сокрушенным:

Параллельно генпрокурор с удвоенной силой начинает требовать официально пригласить его США. "Если меня не пригласят в ближайшее время с официальным визитом - я не отобьюсь от ваших и наших", - говорит он.

Парнас обещает не дать его в обиду.

Но генпрокурор не верит, что его защитят. "Меня взувают заявлением Госдепа том, что я вру. Спрашивается: на...й мне эти приключения? Особенно за 10 дней до выборов?".

"...енная помощь Украине", - резюмирует Луценко.

Парнас пытается его успокоить "хорошими новостями", но Луценко срывается на крик: "Госдеп заявляет, что я лгу!!! Я е...л такие результаты".

На следующий день - 22 марта - Луценко сообщает Парнасу, что вице-президент Майкл Пенс сделал выговор Петру Порошенко, а Госдеп - послу Украины в США.

Генпрокурора можно понять: видимо, его разгромное интервью по Йованович должно было, по мнению Киева, вызвать ее мгновенный отзыв из Украины. Но этого не произошло. А тем временем на Луценко полетели "шишки" из Госдепа и всей официальной вертикали дипломатической власти США.

Поэтому генпрокуроор в переписке заметно нервничает и раз за разом требует убрать Мари Йованович из Украины, называя ее "послицей" и "дурой".

Битва компроматов

Через несколько дней Луценко начинает забрасывать Парнаса компроматом на посольство США.

Он присылает человеку Джулиани копию письма Йованович президенту Порошенко, где она якобы требует от него ликвидировать отдел "К" СБУ и передать его функции подконтрольному американцам НАБУ.

Второе - это письмо куратора Украины в Госдепе Джорджа Кента, который требует от БПП и "Народного фронта" утвердить рекомендуемого США аудитора НАБУ Роберта Сторча.

Также он передает Парнасу документы "слива из НАБУ в посольство" по делу Байдена и "Буризмы".

А вот более интересных бумаг Луценко Парнасу не показывает. Говоря, что у него есть платежка фирме сына Байдена из Украины, генпрокурор пишет: "Передам через нового посла".

29 марта Луценко пишет, что посол слила финансируемым США журналистам компромат на окружение Порошенко. "Следующий - по мне", - пишет он.

Речь идет о выпуске программы "Схемы" о нардепе Игоре Кононенко и его аферах в энергетике, который вышел именно в этот день.

После первого тура

В начале апреля, после первого тура выборов, когда стало понятно, что Порошенко их проиграет - Луценко продолжает просить официального приглашения в США.

Но его так и не последовало - видимо, потому, что в Белом доме увидели предварительный проигрыш Порошенко и решили входить в контакт уже с новой командой.

Генпрокурор же просил пригласить его хотя бы на ранчо.

В начале мая наконец США отзывают из Украины Мари Йованович. "И полгода не прошло!", - восклицает Луценко. Еще бы: к тому времени Порошенко уже проиграл выборы. Но генпрокурор все равно доволен: "Хороший подарок ко дню святого Юрия".

14 мая у Луценко и Парнаса происходит что-то важное. Бизнесмен пишет генпрокурору: "Как успокоишься, набери меня". "Я спокоен как х...й после акта", - выдает фразу Луценко.

Видимо, речь идет о заявлении Луценко, сделанном 14 мая. Генпрокурор сказал, что готов предоставить многомиллионные платежки в отношении сына Байдена.

"Теперь мы уже изъяли всю документацию и видим все суммы платежей этим и другим лицам. Компания "Burisma" платила физическим лицам, например господину Квасневскому, так и юридическим лицам, которые связаны с сыном господина Байдена, которого зовут Хантер Байден. Я могу сказать, что это миллионные платежи. Не могу сообщить ни дат, ни платежки, но они есть у нас в распоряжении. Мы наконец их получили в установленном законом порядке в этом году", - сказал на брифинге генпрокурор.

Видимо, после этого заявления он был "спокоен как х...й после акта".

Правда, уже в 20-х числах мая Луценко обреченно пишет: "Настроение говно. Страна на краю пропасти".

Эксперт по виски

Летом общение Парнаса с Луценко не прекращалось. Они встречались и созванивались, не говоря о чем-то существенно новом. Было видно, что фокус интересов Парнаса сместился на Зе-команду.

Одновременно в июне бизнесмен встречается с неким Игорем и спрашивает у Луценко, какой виски им заказать. Тот рекомендует японскую элитную марку "Хибики".

Также Луценко интересуется, как называется машина, на которой Парнас катал его в Вашингтоне. Это люксовый внедорожник Cadillac Escalade за 75 тысяч долларов.

Тем не менее даже в июле Луценко не оставляет надежд поехать с официальным визитом в США. И выговаривает Парнасу, что тот его до сих пор не организовал.

Осенью Луценко констатирует, что "они" (демократы) - сделали, что хотели. Так он прокомментировал назначение Виктора Трепака - застрельщика "дела Манафорта" - в Генпрокуратуру.

"Еще не вечер", - ободряет Парнас. "У нас вечер", - мрачно шутит Луценко, который уже не генпрокурор.

И, к слову, он оказался прав - ориентированные на Демпартию США украинские деятели (так называемые "соросята") действительно заняли командные высоты в системе власти при Зеленском. И пока ничто не указывает на ослабление их влияния.