Налоги в игорном бизнесе: опыт стран-соседей Украины

Большинство чиновников и просто обывателей воспринимают игорный бизнес как золотое дно из которого государство может бездонно черпать ресурсы в виде налогов. В то же время игорный бизнес - это коммерческое предприятие, сутью деятельности которого является извлечение прибыли. Собственник в данном случае нуждается точно в такой же защите своих инвестиций и справедливых налогах, как и инвестор в любой другой сфере. Слишком высокая налоговая нагрузка в этом бизнесе, как и любом другом, подобна топору дурака, который убивает курицу, способную нести золотые яйца.

В ночь на 17 мая 2009 года в Днепропетровске на 1-м этаже 5-этажного жилого дома в зале игровых автоматов "Метро Джекпот" возник пожар, в результате которого 9 человек погибли. Эта трагедия стала отправной точкой всех дальнейших этапов реформирования игорного бизнеса в Украине. Тогда, по инициативе правительства, Верховная Рада Украины приняла политическое решения запретить игорный бизнес, убив и загнав в тень, одну из перспективных отраслей экономики в стране.

Последние 10 лет игорный бизнес находится в тени, и те налоги, которые он может гипотетически платить, не доходят до государства либо выводятся из страны, либо оседают в карманах отдельных чиновников. Легализация игорного бизнеса как раз и призвана побороть ту лицемерную позицию государства, когда с одной стороны провозглашается запрет работы азартных игр в стране, а с другой стимулируется работа целой сферы вне правового поля регулирования.

Многие эксперты говорят об определенной "особенности регулированяе" игорного бизнеса на постсоветском пространстве, поэтому, дабы не впадать в полемику мы решили взять за основу опыт наших наиближайших географических соседей: Польша, Беларусь, Российская Федерация, Казахстан, Латвия и Литва.

Лицензирование

Так уж сложилось исторически, что вопрос лицензирования в Украине является довольно сложным и спекулятивным. Ведь, как показывает практика, лицензию очень сложно получить и, если у тебя есть покровители в высших кабинетах власти, то невозможно потерять.

В то же время, при решении вопроса о выдаче лицензий за занятия определенным видом игорного бизнеса Парламент должен четко понимать, что невозможно сделать "дорогую лицензию", и при этом обложить саму деятельность организатора игорного бизнеса высокими налогами. Ведь действует простая арифметика, если «в тени» работать выгодней чем "по белому", то доходы от ее деятельности до бюджета не дойдут.

В странах ближнего зарубежья лицензии выдаются как на все виды деятельности сразу, так и отдельно. Например, в Литве и Казахстане достаточно получить общую лицензию на проведение азартных игр, в то время как в Польше, Беларуси и Латвии необходимо получить лицензию на проведение азартных игр "офлайн" и отдельную лицензию на проведение азартных игр "онлайн".

В тоже время в странах с развитыми традициями местного самоуправления, существует практика выдачи "местных лицензий". Польское и латвийское законодательство предусматривает разрешение местной администрации для каждого игорного помещения. В Германии размер платы за лицензию в игорном зале устанавливает администрация земли, в которой этот зал открывается.

Если исходить из положений законопроекта №2285-д и альтернативному к нему №2285-10 в Украине предлагается ввести целых 11 видов лицензий:

лицензия на организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, лицензия на организацию и проведение азартных игр казино через сеть Интернет; лицензия на организацию и проведение букмекерской деятельности; лицензия на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; лицензия на выпуск и проведение лотерей; лицензия на организацию и проведение азартных игр в покер в сети Интернет; лицензия на игорный стол и / или на игровой стол с кольцом рулетки; лицензия на букмекерские пункты; лицензия на игорный автомат; лицензия по предоставлению услуг в сфере азартных игр инвестиционная лицензия.

Как мы видим, без внимания остается "покер" и онлайн-казино, что противоречит европейской практике и здравой логике, ведь это отдельные виды деятельности, к тому же, в Украине они достаточно хорошо развиты и не принятие факта их существования лишь оставит их в тени.

Также вызывает интерес "инвестиционная лицензия", которая, по сути, является бесплатной, но выдается лишь для 5-звездочных гостиниц.

В этой связи следует отметить, что бесплатная лицензия однозначно лучше, чем слишком дорогая. Государству надо максимально избегать "слишком жестких" (в плане размещения игорных заведений) или "излишне дорогих" лицензий, а также воздержатся от соблазна со временем ужесточить относительно либеральные правила, так это всегда имеет только негативный эффект.

Ужесточение требований к лицензированию является одной из основных причин значительного изменения числа компаний, осуществляющих игорный бизнес и оттока капитала из страны. На графике ниже показана динамика количества активных лицензий на ведение азартных игр в Литве, Латвии, Беларуси, Польше и Казахстане.

График 1. Динамика количества активных лицензий на азартные игры, 2003-2017 гг. Левая ось X - Литва и Латвия, правая ось X - Польша, Беларусь и Казахстан.

Хотя данные по ряду стран были недоступны до 2009 года, график ясно показывает, что после 2009 года анализируемые страны характеризуются уменьшением количества активных лицензий. Ужесточение лицензионных требований является одной из наиболее важных причин этого. Так, Литва, Латвия и Польша приняли поправки к лицензионному законодательству, направленные на борьбу с отмыванием денег и участие в управлении компаниями лиц, ранее подозреваемых или обвиняемых в финансовых преступлениях. Кроме того, Польша значительно ограничила возможности компаний, зарегистрированных за пределами Европейского Союза. В Беларуси, в свою очередь, были ужесточены требования к управленческому опыту лиц, занимающихся управлением игорной компанией.

Поэтому украинским законодателям и исполнительной власти следует учесть то обстоятельство, что легализация игорного бизнеса необходимо в первую очередь Украине, в противном случае инвестор "проголосует ногами" и элементарно пойдет открывать бизнес в иной юрисдикции.

Относительно платы за лицензии, то в Беларуси общая лицензия на занятие игорным бизнесом составляет – 3,1 млн долларов.

В Российской Федерации – лицензия фактически бесплатная (сбор в размере 4 000 рублей), однако к организатору азартных игр применяются дополнительные требования к капиталу, так стоимость основных активов должна составлять не менее 600 млн рублей (9,8 млн долларов) для казино и 1 млрд рублей (16,2 млн долларов) для тотализатора или букмекерской деятельности.

В Латвийской Республике различают несколько разновидностей игорных лицензий. Стоимость их получения зависит от вида игр, которые проводятся в заведении, и типа площадки. За общее разрешение, дающее право проводить все виды легальных азартных игр (в том числе кости, бинго, тотализатор, рулетку, карточные игры и так далее), бизнесмены платят 427 000 евро. Лицензия на открытие игорного зала или помещения для бинго стоит 4 270 евро, на организацию работы тотализаторов и прием ставок – 42 690 евро.

В Эстонии лицензионный сбор также варьируется в зависимости от вида игорного бизнеса. За лицензию на открытие игорного зала с вас возьмут 3 200 евро, за открытие казино - 47 940 евро.

В Казахстане в зависимости от вида игорной деятельности стоимость лицензий составляет:

казино – 26 500 долларов/год

зал игровых автоматов - 26 500 долларов/год

букмекерская контора – 4 411 долларов/год

тотализатор - 4 411 долларов/год

В Польше лицензия на казино, бинго и места проведения ставок действует 6 лет. Покерные турниры – 3 месяца, а раффлз, промо-лотереи и аудио- теле- лотереи – 2 года. Плата за лицензию для наземных заведений варьируется в следующих размерах:

казино – примерно 290 000 евро;

зал бинго – 50 000 евро;

разрешение на место проведения ставок – 18 000 евро;

раффлз лотерея и бинго – 900 евро.

покерные турниры – 900 евро.

Как мы видим, у наших соседей стоимость лицензии не является заоблачной.

Для примера, в Украине согласно законопроекта №2285-д лицензия для казино будет стоить до 120 000 МЗП (23,6 млн долларов) в Киеве и до 60 000 МЗП (11,8 млн долларов) в остальной Украине и выдаваться на 5 лет. Как мы видим, это в десятки раз больше чем даже в Польше. И такая тенденция идет по всем иным видам игорного бизнеса. За занятие букмекерской деятельностью лицензия будет стоить 120 000 МЗП (23,6 млн долларов)/за 5ь лет и отдельная плата за каждый пункт – в размере 80 МЗП (15,7 тыс. долларов). За право открыть игорные залы – 750 МЗП (147,6 тыс. долларов) и отдельно за каждый игровой автомат – 6 МЗП (1 180 долларов).

Можно смело утверждать, что с такими стоимостями лицензий на занятие игорным бизнесом инвестор в Украину не придет. Так как сопоставимым по затратности запуска игорного бизнеса может быть лишь Беларусь и Россия. Но в России это больше связано с целями, которые ставит перед собой правительство и особенностями функционирования специальных игорных зон.

Как в случае с Казахстаном, так и Российской Федерации, власти используют игорный бизнес с целью выкачки "черного нала" из региона и переведения его в налоги и прибыль для государства, а если они при этом еще и являются успешными в плане бизнеса, то это воспринимается как побочный позитивный эффект реализации основной цели. Однако этот тип системы чреват тем, что игроки, перед которыми стоит выбор лететь за 2000 км в Сочи или же за 500 км в Варшаву и Берлин – всегда выберут иностранную юрисдикцию.

Поэтому власти Украины следует помнить, что если у украинцев, например, жителей Львова, возникнет желание посетить казино, то до Кракова им намного ближе, чем до Киева. Тем более, что в Польше нет налога на выигрыш. Поэтому при легализации игорного бизнеса мы должны сделать условия, как для организаторов азартных игр, так и игроков, однозначно не хуже, чем в Польше.

Налогообложение

Сейчас в застенках парламента идет довольно жесткая дискуссия относительно того какое же должно быть налогообложение? Стандартное как налог на прибыль предприятия? Или налог на валовую прибыль GGR? Однако они опять же ведутся без учета фактора под названием "интерес инвестора". Мало разрешить в Украине игорный бизнес – необходимо создать условия, при которых бизнес захочет здесь работать. А поэтому предложение отдельных политиков облагать до 50% прибыли игорных заведений не выдерживает критики.

В разных странах мира есть один объединяющий факт. Налогообложение стимулирует развитие бизнеса внутри страны, а не его эмиграцию за его пределы. А уже форма, в которой достигается этот результат, в каждой стране индивидуальна.

Например, в Латвии, России, Беларуси и Казахстане оффлайн-азартные игры облагаются налогом на «игровую единицу» как фиксированная сумма. В Беларуси, например, действуют следующие ставки:

3 500 долларов/год – на игровой стол;

120 долларов/год – на игровой автомат;

1 200 долларов/год – на кассу тотализатора;

800 долларов/год – на кассу букмекерской конторы.

В Латвии, в то же время, существует смешанная система налогообложения для букмекерских контор, которая облагается налогом на доходы, а в Беларуси действует смешанная система налогообложения для азартных игр в целом, поскольку помимо налога на игровую единицу, доход от игровых помещений также облагается к налогом GGR в размере 4%. В Казахстане с "игровой единиц" может взиматься дополнительный фиксированный налог, если доход от игровой единицы превышает определенную величину.

Следует отметить, что если сравнивать с тем, что предлагают украинские законодатели в проекте №2285-д, то налоговая нагрузка на игорный бизнес в Белоруссии намного выгодней для инвестора чем то, что предлагаю в Украине.

Налогообложение в Литве, в свою очередь, является смешанным: если бинго и букмекерские услуги облагаются налогом в размере 15% от суммы дохода, налог на другие виды азартных игр взимается с "игровой единицы", и те же правила налогообложения применяются к азартным играм в онлайн-режиме.

Польша является исключением среди всех анализируемых стран. Хотя налог в Польше уплачивается в процентах, налоговая база - это не разница между суммой ставок и суммой выплат по выигрышам (GGR), а сумма ставок как таковых.

А что же в Украине? Автор доработанного законопроекта по легализации игрового бизнеса №2285-д Марусяк Олег зарегистрировал отдельный законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс №2713. И в нем он предлагает помимо налога на прибыль (18%) организаторам азартных игр платить налог с дохода, в размере 10%.

Такая инициатива делает Украину наименее привлекательной страной для инвестирования в игорный бизнес.

Очевидно, в Украине наиболее приемлемой формой налогообложения является уплата GGR дифференцировано в зависимости от вида игровой деятельности, которую совершает оператор. Для привлечения инвесторов ставка GGR должна быть ниже, чем у наших западных и восточных соседей. Так для казино, онлайн-казино, залов игровых автоматов, покера – приемлемой будет ставка в размере 12-13%, для букмекеров 5-7%, лотереи (в их классическом понимании, а не то что мы видим сейчас) – 22%. Допускаем, что эти ставки являются отчасти ниже среднеевропейских, однако не следует забывать, что в любом бизнесе при его начинании разумное государство всегда создает преференции.

Даже поверхностный анализ ситуации в сопредельных странах говорит, что при той модели, которую народные депутаты считают базовой для дальнейшего обсуждения, инвесторы сюда не придут. Более того остается вопрос, а выйдут ли из тени уже действующие операторы. Ведь платить за лицензии сумасшедшие деньги никто не захочет, по одной простой причине. В тени быть дешевле.