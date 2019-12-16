Земля в два клика. Правительство запустило геопортал "Открытая земля"

За 20 лет из госсобственности Украины куда-то исчезло около 700 тыс га земли – это два Израиля. И это не единственный пример "черной магии" с сельхозугодьями, которая работала под прикрытием земельного моратория. По оценкам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, теневой оборот земли достигает 10 млрд грн.

Сам по себе мораторий решает проблему лишь частично: государству потребуется четкий механизм контроля за земельным рынком. Один из инструментов такого контроля недавно заработал в тестовом режиме – это геопортал "Открытая земля" .

Взгляд из космоса

"Проект сочетает в себе использование спутниковых данных и искусственного интеллекта. Если есть проблемный вопрос, не нужно посылать инспекторов. Мы смотрим из космоса, где что растет, проверяем, что зарегистрировано. А если действительно что-то не так – едем, проверяем", - так объясняет Милованов суть геопортала.

Спутниковую карту всех посевов в Украине разработало Минэкономики вместе с Госгеокадастром и Всемирным банком. Она призвана помочь провести долгожданный учет сельхозземель и перейти к цивилизованному рынку.

Технически это работает так. Спутник фотографирует землю. В определенное время года по этим снимкам можно сразу сказать, что растет на том или ином участке. Одну и ту же территорию снимают в разные месяцы, изображения привязывают к географическим координатам и времени. Полученные данные анализируют с помощью искусственного интеллекта, различных алгоритмов и, конечно же, профессиональных аграриев. Таким образом и создается актуальная карта посевов.

Геопортал mаp.geopоrtаlua.cоm уже открыт, в нем есть разные функциональные возможности, но пока система работает в тестовом режиме. Портал будет меняться и дополняться. Со временем он получит лучший движок и функционал.

"С помощью портала можно будет осуществлять прозрачный мониторинг земель, смотреть статистику выращивания культур, а значит, и строить необходимую инфраструктуру, формировать конкурентную среду, исключать коррупционные схемы и строить цивилизованный рынок земли", - заверяет Милованов.

Глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский предполагает, что со временем к геопорталу "подтянут" реестры, в том числе фискальные.

Секретные подсолнухи

Первичный сбор данных показал, что больше всего незарегистрированной земли в Одесской, Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областях.

"По самым скромным оценкам речь идет о 10-12 млн га земли, находящихся "в тени". Это земли, где по документам и по статистике ничего не выращивается. Или если выращивается, то очень мало", - пояснил уполномоченный Президента по вопросам земли Роман Лещенко.

Например, портал "Открытая земля" выявил нарушения в Киевской области. В Белоцерковском районе, по данным геокадастра, есть необрабатываемый участок в 70 га. Но как показали съемки со спутника, на самом деле это поле подсолнухов.

"В кадастре этого участка нет. Но он обрабатывается. Договор об аренде через аукцион не заключен. То есть громада не получает потенциально 5 тыс грн с каждого га", - поясняет заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

За такое нарушение предусмотрен незначительный административный штраф – от 340 до 1700 грн. А вот за причиненный ущерб придется заплатить гораздо больше – от 1 до 2 тыс грн за каждый гектар неучтенной земли.

Когда система будет работать в масштабах всей страны – штрафов будет в разы больше, уверяют разработчики геопортала.

В одной точке

Кабмин намерен пойти еще дальше и создать единый государственный портал, который объединит большие массивы основных геопространственных данных. Верховная Рада уже приняла за основу соответствующий законопроект 2370.

Информация всех кадастров будет оцифрована, объединена в 3D-карту Украины и передана в открытый бесплатный доступ. Этот портал будет администрировать отдельное госпредприятие.

Ко второму чтению депутаты собираются предусмотреть законодательные предохранители, чтобы открытость портала не навредила национальной безопасности страны.