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  • В Минобразования затруднились назвать цифру "лишних" педагогов. В одном Киеве – нехватка 604 учителей
03 декабря 2019, вторник, 06:29 4 Документ
Публикации 2019-12-03T06:29:01+02:00
Українські Новини
В Минобразования затруднились назвать цифру "лишних" педагогов. В одном Киеве – нехватка 604 учителей

В Минобразования затруднились назвать цифру "лишних" педагогов. В одном Киеве – нехватка 604 учителей

Александр Хорольский, Денис Иванеско

После того, как новый Министр образования Анна Новосад публично заявила, что в Украине больше учителей, чем нужно, Українські Новини решили поинтересоваться, так сколько у нас в стране сейчас действительно "лишних" педагогов. Заодно – взглянуть на цифры, которыми оперировала во время своего публичного выступления министр.

Мы направили в Министерство образования запрос, в котором поинтересовались, сколько учителей сейчас работают в общеобразовательных школах Украины. И каковой является нехватка либо превышение количества учителей над необходимым по каждому из регионов. Аналогичный запрос был направлен в КГГА с просьбой предоставить цифры по общеобразовательным заведениям Киева.

В Министерстве нет данных о "переборе/нехватке" учителей

По линии Министерства образования в редакцию пришло сразу два ответа. В обоих утверждалось, что актуальных цифр о том, сколько "лишних" учителей в Украине, либо какова их нехватка, в Министерстве попросту нет.

При этом, обнаружилась разница и в подсчетах самого количества преподавателей в учебных заведениях среднего образования. Два подразделения Министерства назвали две разных цифры. Расхождения составили порядка 4 тысяч человек!

Так, государственное научное заведение "Институт образовательной аналитики" лаконично сообщил, что на 5 сентября 2019 года в общеобразовательных учебных заведениях Украины работали 437 878 преподавателей.

При этом, затруднились назвать цифру дефицита либо профицита преподавателей в украинских школах. "Сбор и учет информации о дефиците (профиците) преподавателей в заведениях среднего образования формами статистической отчетности не предусмотрен", - говорится в ответе.

Директорат дошкольного и школьного образования предоставил статистику по количеству преподавателей в учебных заведениях среднего образования по каждому из отдельных регионов. По состоянию на то же 5 сентября 2019 года.

Правда, при сложении всех колонок документа получилось, что на 5 сентября 2019 года в общеобразовательных учебных заведениях Украины работали 441 708 преподавателей. Или почти на 4 тысячи преподавателей больше, чем в статистике Института образовательной аналитики. Такое расхождение в учете украинских педагогов в двух подразделениях профильного министерства, в принципе, уже может вызвать вопросы, что и как это ведомство считает. А если шире – на основании каких расчетов тогда формируются все ведомственные программы и расчеты?

Не смогли в Директорате предоставить и цифру дефицита/профицита педагогов, правда, уже по другой причине. Как поясняется в ответе, областные администрации и КГГА подают такие цифры в министерство, но в середине ноября. И в декабре производится обработка этой информации.

То есть, цифры об избытке либо недостатке учителей в Минобразования таки будут, но только к концу года. Откуда же тогда брала цифры министр, когда делала свое громкое заявление?!

В киевских школах учителей не хватает

Если в Минобразования "баланс" учителей отсутствует, то в столице провести точный подсчет проще простого. КГГА разослала запрос по райадминистрациям, и все исправно ответили. Таким образом, Українським Новинам удалось получить актуальную статистику по всем районам Киева.

Если вкратце, недобор учителей наблюдается во всех районах Киева. Сегодня в государственных и частных общеобразовательных школах города трудятся 23 090 учителей. Еще 604 места остаются вакантными.

В среднем цифра недостачи учителей колеблется от 1% (Святошинский и Голосеевский районы) до 4-5% (Днепровский и Соломенский районы).

Больше всего педагогов трудится в школах Дарницкого района – 3071 человек. При этом, еще 51 рабочее место остается вакантным.

Самое малое количество учителей – 1420 человек – в школах Печерского района. Но и здесь не находят чем заполнить 42 вакантных места.

Самая большая нехватка учителей в Шевченковском (71 человек), Деснянском (76 человек) и Днепровском (97 человек) районах.

Ну а самый большой недобор учителей – в Соломенском районе. Тут на 2164 преподавателей приходится 110 вакантных мест. При этом, по Соломенскому району четко видны и наиболее дефицитные учительские профессии. В районе не хватает 7 практических психологов, 12 учителей информатики, а также 20 воспитателей групп продленного дня, 15 педагогов-организаторов и 11 ассистентов учителя.

В целом же, общая нехватка учителей по всем районам Киева составляет чуть меньше 3%.

Откуда тогда может взяться "перебор" учителей в целом по Украине? Сомнительно предполагать, что учителя не хотят идти работать только в столичные школы. А в провинции, особенно в отдаленных поселках и селах, от них просто нет отбою.

Надеемся, что уже в ближайшее время министр найдет таки возможность популярно пояснить, "слишком много" от чего насчитывается в Украине учителей, какие цифры при этом подсчете использовались и как должна выглядеть "оптимизация" учительского состава в украинских школах.

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