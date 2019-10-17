Зе-распродажа: к чему приведет бездумная политика в отношении стратегических предприятий

Топорная зачистка менеджмента госпредприятий Харьковщины со стороны министерства Милованова, может дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в одном из ключевых регионов страны.

Согласно последним социологическим данным, рейтинги новой власти поползли вниз. Уже 10% украинцев разочаровались в политике ничегонеделания и шараханья в вопросах земли, тарифов, приватизации, медицины, налогообложения ФОПов…

Очень способствовала падению популярности и политика Кабмина из серии "взять - и все поделить". Достаточно вспомнить анонсированную премьером Гончаруком большую распродажу страны. И речь идет не только об открытии рынка земли и допуску к ней иностранных покупателей в ущерб украинским фермерам и аграриям. Всего за месяц правительство посеяло панику в среде крупного бизнеса, заявив о необходимости продать порты, элеваторы, дороги, госбанки, почту и даже… атомные станции. Не говоря уж о стратегических предприятиях, которые все эти годы оставались в списках неприкасаемых - как последний резерв государства.

Однако, пока толпы инвесторов на границе с Украиной не наблюдается: скупать руины украинской экономики никто не хочет. Наоборот, хотят присосаться к отраслям, которые еще могут приносить прибыль (как это было с семьями высокопоставленных представителей США, например, Байденов) и "доить" их, либо же освободить украинскую территорию от остатков промышленности и завести на освободившееся место западных гигантов, которые и будут получать всю прибыль. Вполне логично, что уровень одобрения действий правительства снизился с 17% до 10% всего за месяц - это подтверждают исследования КМИС. И это не предел. Однако, куда опасней падения рейтингов ситуация экономическо-социального распутья, которая может спровоцировать бунты и взрывы такой силы, что они разнесут всю страну.

Что дальше? - социальный взрыв?

Как пример, можно привести ситуацию со скандальным законопроектом главы налогового комитета ВР, предполагающим повышение ренты на триста процентов для горно-обогатительных комбинатов. В Кривом Роге, например, когда Зеленский выступал на пресс-марафоне, 900 криворожан вышли с плакатами "Не будет ГОКов - не будет города", поскольку документ, нацеленный на передел металлургического рынка, грозит угробить одну из главных валютодобывающих отраслей, и уничтожить градообразующие предприятия.

Надо сказать, что выбранный сегодня правительством курс является катастрофой для большинства крупных промышленных регионов. Именно они первыми попадут под удар, поскольку в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях сосредоточено достаточное количество государственных объектов, на которых работают сотни тысяч украинцев. Куда пойдут люди, которые вчера работали на вполне стабильных, казалось бы, заводах? Ответ очевиден - выйдут на митинги, станут перекрывать дороги, пикетировать государственные администрации. Здесь возможны акции протеста, сравнимые разве что с шахтерскими походами 90-х.

Речь идет о значительном количестве людей, которые пострадают от вредоносных действий правительства: например, в структуре "Турбоатома" работает более 5 тыс человек, на "Электротяжмаше" трудится почти столько же. А прибавьте сюда еще почти 10.000 работников Изюмского приборостроительного завода. А ведь у всех у них есть семьи и дети. Так что без средств к существованию останутся от 60 до 70 тысяч человек - серьезный протестный потенциал. А ведь есть не только внутренние риски, но и внешние, разрушающие имидж страны в глазах потенциального инвестора.

Давайте вспомним, что совсем недавно творилось в Запорожье, в свете продажи китайцам "Мотор-Сич": Украина оказалась не просто участником международного скандала. Всплыли схемы взяток в 100 миллионов Антимонопольному комитету в виде "китайского гранта", возникли споры относительно реальной оценки стоимости "вкусных" украинских активов, выяснилась перспективность украинских инженерных технологий за рубежом. На таком "взрывоопасном" фоне Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершает процесс согласования перечня из 800 государственных компаний, которые планируют приватизировать в дальнейшем. Причем, многие из них входят в систему ВПК- и это в воюющей-то стране! Об этом сообщил сам министр развития экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя принятый Верховной Радой закон об отмене перечня объектов государственной собственности, запрещенных для приватизации.

"Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию для привлечения инвестиций и экономического роста", — написал чиновник.

Вот только экономисты сомневаются, что полученные от распродажи стратегических заводов средства сильно помогут поднять экономику: все будет проедено. Так, эксперт Павел Мельник выразил сомнение в том, что даже при условии успешной приватизации промпредприятий экономика Украины получит толчок к развитию. "Придут деньги за завод, которые тут же потратят на социалку, и это все. У нас же не умеют нормально реинвестировать", - отметил он.

Кроме того, зачистки в отношении менеджмента ключевых предприятий Харьковщины со стороны Министерства Милованова и подконтрольных ему структур, создают риск дестабилизации социально-экономической ситуации в городе. Так, на днях распоряжением гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса был уволен директор госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" Алексей Бабич. Что будет дальше - можно только догадываться. Возможно, военный завод продадут иностранным инвесторам, или просто найдут способы разорить, а может, обанкротить КБ: тогда вооружение можно будет не производить, а закупать. Как те же "Джавелины", например, имеющие вполне годные отечественные аналоги. Под аналогичным давлением правительственных чиновников находятся и "Турбоатом", и "Электротяжмаш".

Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся

Нет сомнений, что подобное "обращение" центральной власти со стратегическими предприятиями области раскачает и без того не самую стабильную ситуацию в областном центре, где уже кипят предвыборные страсти, а также идут "подковерные" процессы передела. Сегодня в Харькове "зависла" проблема назначения губернатора: кандидатура Алексея Кучера на должность главы ХОГА в последний момент была отклонена. Смена решения была вызвана каким-то СМС, которое получил премьер-министр Алексей Гончарук. Так что, пока регион остается безголовым - за влияние на Харьковщину борется сразу несколько кланов, в том числе, и клан главы МВД, который лоббировал Кучера. Кто выиграет, учитывая, что команда президента теряет очки?... А ведь перезагрузка власти на местах, особенно в городах-миллионниках, является для "команды Зе" ключевой задачей. После президентских и парламентских выборов, смены руководства большинства правоохранительных структур, армии, расформирования ЦИКа, едва ли не последним оплотом самостоятельности остаются органы местной власти. Успешная местная власть автоматически становится центром политического влияния. А если она еще и подкреплена экономической стабильностью региона, то становится препятствием на пути к единовластию команды Зеленского, которая и так уже терпит поражения на этом пути: президента атакуют как порохоботы, так и "соросята", откусывая от его популярности солидные куски.

Как мы отмечали выше, социологи фиксируют падение популярности президентской команды: это связано с шатаниями в вопросах установления мира на востоке, заигрыванием с радикалами, отсутствии четкого экономического плана для страны. Юго-восток, который и так дал очень большой аванс Зеленскому на выборах, теперь отходит от "зеленой эйфории" и оглядывается по сторонам, привечая Тимошенко и Бойко - их рейтинги популярности подросли за последний месяц. А это значит, что слабеют в области позиции "Слуг народа". И заявленные Зе-командой реформы в сфере экономики, тарифной политики, поддержки отечественного производителя из-за дестабилизации во втором по значимости городе Украины, окажутся под угрозой. А уж цепная реакция не заставит себя ждать: огонь недовольства политикой новой власти будет поддерживаться и раздуваться оппонентами Зеленского, и рано или поздно, но протестный пожар перекинется и на соседние регионы.