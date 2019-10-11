Байден замедленного действия: "взрыв" американского скандала и последствия для Украины

Представители Республиканской и Демократической партий продолжают разыгрывать "украинскую карту" накануне избирательной кампании 2020 года. В качестве ключевых претендентов на пост президента США выдвигаются Дональд Трамп и Джо Байден. Генератором компроматов для обоих выступают украинские правоохранительные и антикоррупционные органы

Поле боя – Украина

Серьезной составляющей преследований Дональда Трампа стала "Украинская карта". Накануне выборов 2016 представители Демократической партии через подконтрольное НАБУ обнародовали "амбарную книгу" Партии Регионов. Таким образом, политическим оппонентам Дональда Трампа удалось выбить из кампании руководителя штаба оппонента Пола Манафорта, а также скомпрометировать самого кандидата.

По иронии, наиболее вероятным его оппонентом выступает Джо Байден, который причастен к другому украинскому скандалу, произошедшему уже в 2016 году. Тогда стало известно, что его сын Хантер получал доходы от добычи газа компании Burisma Николая Злочевского в Украине. Не исключено, что последний факт может свидетельстввовать об использовании Джо Байденом своего служебного положения в предыдущей администрации Барака Обамы для целей собственного обогащения.

Таким образом, Украина - это источник и инструмент Дональда Трампа для эффективного противодействия Джо Байдену.

В свою очередь, Джо Байден, понимая, что в Украине остаются серьезные компрометирующие его сведения, заинтересован заблокировать утечку информации или полностью дискредитировать ее источники. Для этих целей кандидату от демократов необходимо выстроить максимально конструктивный и доверительный диалог с новой властью в Украине и ее конфидентом.

Ключевой интерес Дональда Трампа в это же время - дискредитировать Джо Байдена, о чем он говорил в резонансном телефонном разговоре с Зеленским, а также дискредитировать сведения НАБУ по Полу Манафорту. Расследуя неэффективную работу НАБУ, Дональд Трамп параллельно компрометирует Джо Байдена и его команду. Окружение Дональда Трамп в таких условиях вынуждено осуществить максимальную консолидацию для недопущения чрезмерного усиления влияния демократов в Украине, а также параллельно - собрать максимальное количество компрометирующих сведений о деятельности предыдущей демократической команды в Украине. Прежде всего, речь идет об антикоррупционных ведомствах, созданных в Украине при кураторстве Демократической партии - НАБУ-САП.

Демократический лагерь в Украине

Создание НАБУ лоббировалось из США. Демократический лагерь во главе с Нуланд-Пайеттом-Йованович-Кентом при поддержке Джорджа Сороса продвигали повестку непримиримой борьбы с коррупцией в высшем эшелоне власти. Ситуация после Майдана создала благоприятные условия для реализации этого проекта. Для поддержки работы НАБУ во враждебной клептократической среде была создана разветвленная сеть поддержки органа, включающей как ряд антикоррупционных ГО (ГПК, Виталий Шабунин), так и имплантацию в украинский политический процесс топовых личностей, вроде Михаила Саакашвили, который известен тесными контактами с демократами. Особая роль отводилась также в группе молодых депутатов "еврооптимистов" во главе с Сергеем Лещенко.

Посольство США практически во всех случаях занимало публичную позицию в поддержку НАБУ и Артема Сытника. Отметим, что Мари Йованович и ее команда никак не отреагировали на причастность НАБУ в обнародованном Денисом Бигусом расследовании по Укроборонпрому, кроме резких публичных призывов уволить Холодницкого.

На стороне Байдена в подготовке к кампании 2020 выступает и Сорос. Согласно имеющимся данным, соратник Джорджа Сороса в Украине Томаш Фиала входит в системный глубокий конфликт с Андреем Богданом и Игорем Коломойским. Уже сегодня известно, что Томаш Фиала пытается привлечь свои контакты в Демократической партии для ослабления Коломойского и Богдана в Украине.

22 июня 2019 была проведена встреча Ивана Баканова и Джорджа Кента. СБУ вполне могла бы начать работу против САП. Вспомним также тот факт, что Джордж Кент имеет личную мотивацию играть против Юрия Луценко и Назара Холодницкого, поскольку именно Луценко обнародовал документ за подписью Кента, в котором последний требовал от ГПУ прекратить расследование хищения $4 млн. Американской правительственной помощи.

Республиканское лобби

Антикоррупционный дуэт НАБУ-САП создавался с учетом того, что реальный результат ими может быть достигнут только в эффективном сотрудничестве. Однако, Назар Холодницкий достаточно быстро продемонстрировал, что не готов выполнять исключительную волю американских кураторов НАБУ. На этом основании в публичной плоскости возникло несколько громких скандалов между НАБУ-САП и их руководством. Кульминационным событием стало то, что Назар Холодницкий стал подробно осведомлен о событиях вокруг обнародования "амбарной книги". Имея доступ к материалам, он полноценно понимал, что происходит вмешательство в предвыборный процесс в США с применением НАБУ.

Показательно, что в "черной бухгалтерии" Партии Регионов фигурировал Грег Крейг, который предоставлял юридические услуги администрации Барака Обамы. Операция по обнародованию деталей должна была с помощью Сергея Лещенко скомпрометировать Пола Манафорта, однако исключить возможность упоминание Грега Крейга.

Впрочем, Назар Холодницкий, будучи вовлеченным в серьезное внутреннее противостояние между украинскими силовиками, включавшее прослушивание его кабинета в сотрудничестве НАБУ и ГПУ, вынужден был пойти на сближение с руководством ГПУ. Так в ведомстве Юрия Луценко оказались показания Назара Холодницкого относительно деталей вмешательства Карен Гринавей и Артема Сытника в выборы в США.

На сторону Холодницкого в этом противостоянии стал и министр внутренних дел Арсен Аваков. Последний после ситуации с "рюкзаками", которую провело НАБУ, в результате которой был задержан его сын, озвучил намерение отомстить Артему Сытнику и его структуре. В пользу этой версии играет факт тесных личных отношений министра с Назаром Холодницким, которого связывают "со сливом дела рюкзаков".

Сам Юрий Луценко в начале года обвинил Посольство США времен Обамы во вмешательстве в его расследования дел о коррупции, отметив, что посол США давала ему список "неприкасаемых", а также в том, что посол США отказалась сотрудничать в расследовании возможного незаконного присвоения американской помощи в Украине.

В подтверждение своего утверждения Луценко оказывал письмо представителя США по делу о присвоении средств.

А в августе этого года, во время интервью для Радио НВ Юрий Луценко отметил, что в "амбарной книге" отсутствуют подписи Пола Манафорта, что является реверансом в сторону Дональда Трампа, однако там присутствуют подписи Евгения Геллера, который является близким бизнес-партнером Игоря Коломойского. Следовательно, открываются новые вопросы к непосредственным организаторам слива книги в лице Йованович- Кент- Гринавей - почему в сливе 2016 отсутствуют компрометирующие Игоря Коломойского сведения? Юрий Луценко дает понять Республиканском крылу о потенциальном наличии скрытых связей Игоря Коломойского и демократического крыла.

В свою очередь, команда Дональда Трампа демонстрирует категорическое неприятие Игоря Коломойского и Андрея Богдана, видя именно в них наиболее вероятных коммуникаторов с лагерем демократов. Следовательно, проводятся активные мероприятия по противодействию усиления влияния Игоря Коломойского в Украине - происходят утечки об "очередной активизации ФБР" в расследовании его американских дел, информационное поле взрывается от информации о $ 470 млрд, отмытых с помощью Кипрского Приватбанка и вложенных в американские активы.

Коломойского не видите? А он есть ...

Обосновывается идея, что Игорь Коломойский заинтересован в поиске конструктивных и доверительных отношений с Джо Байденом и демократическим крылом. Он имеет органическое неприятие у Республиканском крыле и окружении Дональда Трампа. Курт Волкер в день инаугурации Зеленского прямым текстом заявил, что американские сторона против назначения человека Коломойского - Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Против Коломойского ведется расследование ФБР, а также в штате Делавэр рассматривается судебный иск Приватбанка об отмывании Игорем Коломойским $470 млрд. Поскольку Байден более 30 лет был сенатором от Делавэра, а его старший сын (умер в 2015) некоторое время работал прокурором штата, можно ожидать, что Игорь Коломойский ищет способы с помощью Байдена саботировать расследование или блокировать его. Кстати, IT-платформа Приватбанка Corezoid, которая по сути является ключом к банку, зарегистрированная в уже упомянутом штате Делавэр. Отдельного детальной внимания заслуживает анализ приобретения Игорем Коломойским недвижимости в США, поскольку он неоднократно заявлял, что этот бизнес является совместным, в нем есть партнеры, о которых практически ничего не известно.

Задачей Игоря Коломойского очевидно является максимальное ограждение Владимира Зеленского от любых контактов с Республиканским крылом, так как это может помешать его личному каналу с Джо Байденом, поскольку связи с республиканским крылом для него закрыты. Как известно, в день инаугурации Курт Волкер лично говорил Владимиру Зеленскому о невозможности назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента. А в сентябре, во время визита Зеленского в США Андрей Богдан сопровождал его в поездке, но на встречу с Дональдом Трапом приглашен не был.

Сегодня мы, по сути, наблюдаем конкуренцию демократов и республиканцев за внимание Владимира Зеленского. Конкуренции, которая приобрела нездоровое содержание из-за действий украинских антикоррупционных и правоохранительных органов, которые, получается, за деньги украинских налогоплательщиков служили политическим интересам другой страны…