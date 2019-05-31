"Может, кто-то не заметил, что крыша ушла?" Депутаты занялись кадровыми чистками в Госбюро расследований

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Громкий кадровый скандал в Госбюро расследований может перерасти в еще более громкое уголовное производство против его руководителя.

Народный депутат Антон Геращенко обратился с заявлениями в САП и ГПУ с просьбой проверить: есть ли в действиях директора этого ведомства состав преступления. И хотя сам Роман Труба считает необоснованными обвинения в свой адрес, ситуация продолжает накаляться, а люди, попавшие под увольнение, готовят судебные иски.

"Свои" и "чужие"

За недолгое время своей работы ГБР уже успело отметиться не одним скандалом. Последний из них совпал со слушаниями, которые проводились Комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, где директор и два его зама должны были отчитаться о результатах работы, обозначить проблемы, а главное – обсудить вопросы, связанные с соблюдением прав человека. Тем более, что у многих адвокатов, которые там присутствовали, было что сказать по этому поводу. Но кадровый скандал изменил повестку дня.

Под увольнение в Госбюро расследований попали сразу четыре руководителя структурных подразделений. В частности, в соцсетях были обнародованы приказы об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туру, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности ГБР Василия Титарчука. Формальной причиной стало то, что они якобы не прошли испытательный срок.

Вслед за этим последовало резонансное заявление Владимира Тимошко, который, обратившись к СМИ, назвал увольнение незаконным и безосновательным. "Нет никакого, хоть немного логического обоснования, кроме "Я так хочу" со стороны директора ГБР", - написал он.

Владимир Тимошко – человек, которого многие знают по его предыдущей работе в правоохранительных органах. Он полтора года отслужил в зоне АТО, где был старшим следственной группы, которая расследовала действия незаконных вооруженных формирований (Гиркин, Безлер, Моторолла, он же Павлов, Здрылюк, Кононов и многие другие), работал начальником следственных управлений ГУ НП в Харьковской и Полтавской областях.

"В последние полгода я занимался тем, что умею лучше другого и лучше многих других, – создавал территориальное управление ГБР, а потом организовывал его работу, причем делал это практически с нуля, – сказал он в комментарии "Цензор. НЕТ". – За эти полгода из центрального аппарата ГБР не было ни единого нормативного акта, никто не приезжал с целью помочь методически. Но мы с этим справились – за полгода наше территориальное управление стало одним из лучших в стране по организации расследования, о чем указывает статистика: количество реализаций, количество сообщений о подозрении, количество задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины, количество направленных в суд обвинительных актов".

По словам Владимира Тимошко, у директора ГБР Романа Трубы каких-либо претензий ни к нему, ни к коллективу управления не было. "Он нас только благодарил за хорошо проделанную работу. А 13 мая к нам в Полтаву вдруг приехала проверка из центрального аппарата", – говорит Тимошко. Поверяли, отмечает он, все: документацию, работу, но так и не нашли, к чему придраться всерьез. "Разве что, – поясняет Владимир Тимошко, – отметили, что есть небольшой провал в кадровом секторе – какие-то личные дела оказались не прошиты, где-то были не все нужные подписи. Это – единственная претензия, которая была у проверяющих. Хотя старались найти только негатив. Задача для них оказалась крайне сложной. А 21 мая я был вызван к директору, который заявил, что в моем теруправлении – провал в работе. Спрашиваю: что нами нарушено? Тогда же, на электронную почту ТУ было направлено письмо за подписью директора ГБР, в котором указывалось, что я не справился с работой на протяжении испытательного срока. Данное письмо мной было получено 23 мая, то есть за 6 дней до окончания испытательного срока, что является нарушением законодательства. При этом письмо могли отдать мне в руки, когда я находился в центральном аппарате, но не сделали этого. В качестве единственной причины, по которой я, по его мнению, не справился, указано о якобы зафиксированных грубых нарушениях в кадровой работе. Но что такое грубые нарушения кадровой работы? Это, например, незаконное принятие на работу или незаконное увольнение. А то, что удалось отыскать проверяющим, это нарушение ведения делопроизводства. То есть, назвали белое черным и наоборот. 24 мая 2019 года Роман Труба прислал указание о необходимости учесть рекомендации проверки до 22 июля 2019 года, но при этом 28 мая 2019 года подписал приказ о моем увольнении, что вообще не укладывается ни в рамки логики, ни закона".

Как пояснил Владимир Тимошко, приказ о его увольнении появился уже тогда, когда он был на больничном. "Болею с пятницы, 24 мая, а приказ издан 28-ым мая. "Поэтому приказа с подписью директора не видел, – говорит он, – но знаю, что в нем написано: уволить на следующий день после выхода на работу с больничного. Однако директоров территориальных управлений назначают и увольняют по представлению конкурсной комиссии. Об этом написано в законе о ГБР. Так что приказ составлен безграмотно чисто юридически и оспорить его в суде труда не составит".

Так же директор должен был согласовывать такие кадровые решения со своими заместителями, однако проигнорировал это, утверждает Тимошко и добавляет: "Более того, есть решение Окружного административного суда города Киева, согласно которому Роман Михайлович не может принимать такого рода решения без согласования, так что он не только закон нарушил, но и не подчинился судебному решению".

Владимир Тимошко также сообщил "Цензор.НЕТ", что на самом деле не понимает, почему директор ГБР так поступил: никаких личных конфликтов с Трубой у него не было, можно много чего предполагать, но только сам директор может ответить на эти вопросы.

Александр Туру, которого тоже уволил Роман Труба, говорит, что о своем увольнении вообще узнал из СМИ. Как пояснил он "Цензор.НЕТ", с приказом об увольнении его никто не ознакомил и предупреждение, которое по закону должно быть вручено не позднее, чем за 7 дней до конца испытательного срока, тоже никто не вручал. Поэтому объяснений, почему директор ГБР так поступил, у него нет. "Получается, что людей разделили на своих и чужих, и я просто не попал под категорию "своих". Все, иных причин я не вижу, – отмечает Александр Туру. – Мы не допустили ни одного нарушения в ходе расследования, и 95% работы центрального аппарата делало именно второе управление, которым я руководил. Скажу больше: за полгода моей работы директор ни разу не заслушивал мой отчет про работу".

Как и его уволенные коллеги, Александр Туру планирует судиться за восстановление в должности. "У директора ГБР еще есть возможность как бы отмотать пленку назад и исправить свои ошибки, приняв законное решение об отмене приказа, – считает он. – Но если этого сделано не будет, будем восстанавливать справедливость через суд".

Александр Туру отметил, что при издании приказов, которыми из ГБР были уволены 4 человека, было допущено множество нарушений. "Во-первых, людям не показали ни одного документа, которым бы подтверждался неудовлетворительный результат прохождения испытательного срока уволенных сотрудников ГБР их непосредственными руководителями, в подчинении которых они находились. Не было и представления конкурсной комиссии, о чем сегодня говорят практически все. Кроме того, в ГБР нет установленных критериев оценки профессионального уровня, по которому можно оценивать работу сотрудников ГБР, – перечисляет Александр Туру все юридические позиции, которые позволяют ему говорить о том, что приказ об увольнении является незаконным. – Но это далеко не полный перечень нарушений, к которым прибег директор ГБР, чтобы уволить неугодных ему людей".

Ситуация усугубляется тем, что управление, которое возглавлял Туру является одним из ключевых, поскольку расследует преступления, совершенные правоохранителями. По информации, озвученной директором ГБР во время комитетских слушаний, на данный момент расследуется около 12 тысяч производств. И на первом месте стоят как раз дела, где фигурируют представители правоохранительных органов.

Около 1200 обвинительных актов, направленных в суд, и более 120 обвинительных приговоров – так о работе отчитывался глава Государственного бюро расследований Роман Труба. Он акцентировал внимание на том, что полноценно орган заработал лишь 5 месяцев назад. Его следователи должны бороться с преступлениями правоохранителей, судей и чиновников высоких рангов. Правда, во время комитетских слушаний стало известно, что до сих пор не назначен руководитель управления, которое расследует коррупционные преступления ТОП-чиновников. Хотя внешняя конкурсная комиссия определила победителя еще в прошлом году, но его кандидатуру директор не утвердил, а новый конкурс он пока не инициировал. Таким образом, полноценный начальник есть только в управлении, расследующем военные преступления.

При этом, по словам первого заместителя главы ГБР Ольги Варченко, в центральном аппарате остаются вакантными многие из руководящих должностей во всех трех управлениях. Среди них – должности заместителей начальников управлений, начальников отделов и их заместителей. "Мы обратились к директору ГБР с этой проблемой, чтобы в ближайшее время все-таки был объявлен конкурс. Потому что прошло полтора года, а у нас нет полного штата руководителей", - сообщила она.

В целом, по словам директора ГБР Романа Трубы, штат этого правоохранительного органа укомплектован только на 44%. Он объяснил это несколькими причинами. Во-первых, тем, что внешняя конкурсная комиссия не может ежедневно заниматься этими вопросами. Во-вторых, в самом бюро работает сейчас только одна внутренняя конкурсная комиссия, это замедляет процесс.

Глава внешней конкурсной комиссии Роман Майданник в свою очередь уточнил, что начать конкурсные процедуры по 142 вакансиям руководителей разного уровня невозможно без квалификационных требований, а они от бюро в комиссию до сих пор не поступили. А также еще раз напомнил, что увольнения, как и назначения, осуществляются только по представлению комиссии, а такие представления комиссией не рассматривались вообще.

Что касается последних увольнений, то еще до начала слушаний появилось официальное заявление Романа Трубы, в котором говорилось, что "это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу".

Труба подчеркнул, что испытательный срок, который не прошли уволенные люди, это нормальная практика как в государственных органах, так и в частных компаниях. "Никто не приходит в ГБР работать пожизненно: с кем-то мы продолжаем работать, с кем-то прощаемся и желаем дальнейших успехов", - подчеркнул директор ГБР. Эту же мысль он озвучил во время комитетских слушаний, еще раз повторив, что испытательный срок – это "не ноу-хау и не норма закона, которая действует только в бюро, поэтому при назначении руководителей структурных подразделений либо при назначении любого другого сотрудника мной как директором был установлен испытательный срок – шесть месяцев".

На такое заявление очень резко отреагировал глава комитета Андрей Кожемякин, который является одним из авторов закона о ГБР.

"Где в этом законе есть такая норма? Назовите мне статью закона", – обратился он к Роману Трубе. Но тот в ответ сослался на закон о госслужбе.

Процедуру увольнения директора обещают изменить

Члены профильного комитета ВР, представители экспертного сообщества, внешней конкурсной комиссии, адвокаты, которые присутствовали на слушаниях, прямо заявляли, что произошедшее – это не что иное, как нарушение закона.

Как сказал в комментарии "Цензор.НЕТ" основатель организации StateWatch юрист Александр Леменов, который входил в одну из конкурсных комиссий по отбору сотрудников бюро, увольнения незаконны, при этом было нарушено сразу две нормы действующего Закона "О Государственном бюро расследований".

"Прежде всего, увольнение с должности, согласно пункту 9 части 1 статьи 12 в привязке к части 2 статьи 12 Закона "О Государственном бюро расследований", должно осуществляться по согласованию с заместителями и по представлению внешней конкурсной комиссии (статья 13 этого же закона), – поясняет Александр Леменов. – Подчеркиваю и то, что все уволенные легко восстановятся через суд, потому что процедура увольнения четко выписана".

По мнению эксперта, можно частично апеллировать к моменту представления внешней конкурсной комиссии – якобы это не логично. "Но дело в том, – отмечает юрист, – что норма законодательного акта выписана именно так, и никаких инициированных изменений от директора, если он это хотел, предварительно не вспоминается. Поэтому ситуация, с точки зрения юридических аспектов, слишком однозначна: увольнения незаконны.

За этими увольнениями, на мой взгляд, стоит исключительная борьба за влияние в ГБР. Директор напрямую пытается подчинить себе тех, кто находится, по его мнению, по другую сторону баррикад, т.е., "дружит" с Варченко и Буряком. Подобная бессмысленная борьба двух сторон, о которой я упоминал неоднократно, может закончиться только одним: увольнением всех троих руководителей Госбюро расследований и повторным их избранием по новой процедуре".

Можно ли перезапустить такой орган заново? "Государство прошло путь в четыре года: от разработки проекта закона, его принятия до запуска бюро, - говорит член внешней конкурсной комиссии Денис Монастырский, который в команде Президента Владимира Зеленского отвечает за реформы в правоохранительной сфере. – Если все перезапускать заново, это будет означать, что мы делаем шаг назад, как минимум на четыре года".

В то же время он поддержал идею о том, что необходимо менять критерии оценивания работы директора бюро и сам механизм его увольнения. Этот вопрос настолько часто поднимался во время заседания, что некоторые депутаты выступили с инициативой о разработке и внесении соответствующего законопроекта. Хотя вряд ли успеют, учитывая предвыборную кампанию и недолгий срок. "Мы прописали в законе фактически невозможность увольнения при любых обстоятельствах, кроме уголовных производств, собственного заявления или перехода в другое гражданство. Это огромная ошибка. Я считаю, что от комитета нужно подать изменения в закон о ГБР, по которым глава бюро должен увольняться по той же процедуре, что и Генеральный прокурор Украины", - заявил нардеп Антон Геращенко.

Реагируя на это заявление, эксперт Реанимационного пакета реформ Максим Каменев отметил, что и сейчас есть механизм, позволяющий уволить директора ГБР. Он напомнил, что 116 статьей Конституции предусмотрено: назначают на должности и освобождают от должностей по представлению Премьер-министра Украины руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров Украины. "Конституция разрешает это сделать, независимо от того, что написано в законе о ГБР. Конечно, неплохо было бы привести этот закон в соответствие с Конституцией. Поскольку сейчас руководителя Госбюро расследований почему-то назначает Президент, хотя по Конституции таких полномочий у него нет, - отметил эксперт.

"Это было условие Президента (Порошенко, -ред.), чтобы голосовала фракция", - тут же прокомментировал Андрей Кожемякин. "Но учитывая, что в стране уже другой Президент, закон стоит изменить", - настаивает эксперт.

Еще один из упреков, озвученных во время слушаний в адрес руководства ГБР, отсутствие дисциплинарной комиссии. Сам Труба объясняет, чтосоздать ее мешают недостатки законодательства.

Глава профильного комитета Андрей Кожемякин посоветовал руководству бюро не оглядываться на политику и политиков, а руководствоваться только законом:"Есть два способа управления: или по закону, или с крышей. Может, кто-то не заметил, что крыша ушла?"

Подытоживая сказанное во время слушаний, нардеп Николай Паламарчук задал прямой вопрос о том, согласовывались ли кандидаты на увольнение с заместителями директора и что послужило истинной причиной их увольнения.

"В государственном бюро расследований нет людей директора или людей заместителей. Есть команда, люди, которые работают, - ответил Роман Труба. – Увольнения не являются плановыми, я провожу совещания, смотрю на профессиональный опыт каждого руководителя структурного подразделения".

Он также уточнил, что ряд руководителей структурных подразделений прошли испытательный срок и остаются на своих должностях. А относительно недавних увольнений и согласования с замами обтекаемо ответил, что их мнением интересовался.

Правда, судя по заявлению первого зама Ольги Варченко, учитывать их мнение директор не собирался. "В 9.30 утра мы получили проекты приказов на увольнение четверых сотрудников, - рассказала она. – в 17.30 – это все происходило в один день – приказы об увольнении были подписаны директором, но какие-то другие приказы, поскольку проекты находились в это время на согласовании у заместителей. В 18.00 мы подписали с Александром Александровичем (Буряк, – ред.) обоснованный отказ в согласовании. Объясню на примере второго следственного управления. Совещание с директором проводилось один раз за 6 месяцев, поэтому давать оценку работе начальника этого следственного управления могу только я, как непосредственный руководитель. А в законе четко указано, что я обращаюсь к директору и обосновываю свое решение, а такого обращения от меня не было. Работа Александра Туру мной отмечена как надлежащая. Кроме того, позитивная оценка деятельности всех трех следственных управлений отмечена Генеральной прокуратурой".

Она также рассказала, что в тот же день, оба заместителя направили запросы во внешнюю конкурсную комиссию и выяснили, что представления на увольнение оттуда не поступали.

"По закону оснований для увольнения этих лиц нет, нарушены абсолютны все процедуры - прокомментировала Варченко. – И мы видим, что последствиями принятия таких необоснованных решений будут судебные иски и однозначно выигранные процессы, что в свою очередь повлечет за собой репутационные потери для ДБР".

Она предложила директору бюро пересмотреть решения об увольнении четырех сотрудников бюро. "Сильный и мудрый руководитель может себе это позволить", - считает первый замглавы ГБР.

Будут ли еще увольнения, никто из должностных лиц ГБР, присутствовавших на заседании, так и не озвучил. Хотя такой вопрос Паламарчуком тоже ставился.

В свою очередь источники "Цензор.НЕТ" в самом бюро назвали еще ряд должностных лиц как возможных кандидатов на увольнение. Среди которых руководители нескольких подразделений: третьего следственного управления (расследование военных преступлений), отдела внутреннего аудита, управления правового обеспечения и, управления внутреннего контроля.

Подтвердится эта информация или нет в дальнейшем, зависит от многих факторов, в том числе и от соблюдения процедурных моментов, о которых так горячо спорили участники комитетских слушаний.

На следующий день после слушаний народный депутат Антон Геращенко обратился с заявлениями на имя Генпрокурора Юрия Луценко и главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, опубликовав эти документы на своей странице в "Фейсбуке". "Я убеждён в необходимости дать оценку систематическому пренебрежению действующим законодательством, а также непосредственно требованиями Закона "О ГБР" со стороны Романа Трубы, - отметил политик, подчеркнув, что необходимо "в кратчайшие сроки, внести в Закон "О ГБР" изменения, которые позволят снимать Директора ГБР по той же процедуре, как и Генерального прокурора Украины: выражение недоверия ВРУ по предложению не менее 150 народных депутатов Украины, а также в случае нарушения закона не менее 226-ю голосами за увольнение".

Татьяна Бодня, Лариса Усенко, "Цензор.НЕТ"

Все фото: Цензор.НЕТ