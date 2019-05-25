Ко Дню Африки: Украинское жало ООНовского "скорпиона" в ДР Конго. Где служит наш национальный контингент и какие задачи выполняет

Українські Новини

25 мая в мире отмечается как День Африки. На протяжении всей истории своей независимости, Украина была активным участником операций ООН по поддержанию мира и важным контрибютором мировой безопасности, в том числе на Африканском континенте. Сегодня 338 военнослужащих Вооруженных Сил Украины выполняют задачи под эгидой миссий ООН и более 80% из них дислоцированы именно в Африке.

После установления мира в Либерии и возвращения домой украинских миротворцев, которые с честью выполнили свою миссию в этой стране, Демократическая Республика Конго осталась единственной африканской страной, в которой несут службу не только украинские военные наблюдатели, но и дислоцируется национальный контингент.

Истоки конфликта в Демократической Республике Конго лежат в геноциде в Руанде в 1994 году, когда огромное количество беженцев тутси оказалась на территории Заира (современной ДРК). Тогда руандийскаягражданская война перекинулась на территорию Заира. 2 августа 1998 тутси поднимают восстание на востоке страны, в городе Гома и начинаются кровавые столкновения с массовыми убийствами мирных жителей, групповыми изнасилованиями и расправами над военнопленными. Конфликт в стране эксплуатирует множество внешних игроков, что провоцирует начало так называемой "Второй конголезской войны", в которой принимают участие не менее 20 вооруженных группировок из девяти стран.

В связи с этим, Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 1279 от 30 ноября 1999 года и разворачивает международную операцию ООН по поддержанию мира в Демократической Республике Конго. В 2000 году в соответствии с Указом Президента Украины, в Демократическую Республику Конго отправляются и украинские миротворцы - так начинается история участия Украины в защите гражданских лиц, безопасности и демократии в еще одном уголке планеты.

Основной задачей миротворческих сил на тот момент было наблюдение за выполнением сторонами конфликта режима прекращения огня и разведения сил. Бок о бок с иностранными партнерами украинским миротворцам удается прекратить открытую войну, страна получает переходное правительство в 2003 году, в 2006 - утверждается конституция.

Однако конфликт не исчезает, а трансформируется, приспосабливается и приобретает скрытые формы. В стране продолжают действовать незаконные вооруженные формирования, которых часто поддерживают участники Второй Конголезской войны. Чрезвычайные природные богатства Демократической Республики Конго становятся ее проклятием и борьба за влияние над ними продолжается. Вследствии тлеющего конфликта продолжаются страдания гражданского населения, отдельные части страны контролируются боевиками и Миссия ООН в стране также вынуждена эволюционировать.

В 2010 году, в соответствии с резолюцией 1925 Совета Безопасности ООН, Миссия ООН в Демократической Республике Конго начинает называться "Миссией ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго". Однако меняется не только название, но и суть миссии. Согласно новому мандату, силы миссии получают разрешение использовать все необходимые средства для защиты гражданского населения, сотрудников гуманитарных организаций, оказывать поддержку действующему правительству в работе по установлении мира в стране. Фактически, данная миссия получает уникальный в своем роде "наступательный" мандат, призванный устранить любые угрозы безопасности граждан страны, в том числе силовыми методами.

В таком контексте, появляется необходимость увеличения возможностей силового компонента, в 2012 году Организация Объединенных Наций направляет в Украину письма с просьбой о помощи в привлечении к миротворческой миссии в Демократической Республике Конго авиационную технику. Украина в очередной раз подтверждает свой статус государства-миротворца, преданного ценностям ООН и 13 февраля 2012 в городе Гома формируется 18 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

С начала создания отряда, военнослужащие украинского национального контингента зарекомендовали себя как один из основных подразделений миссии. Ми-24, находящиеся на вооружении 18 отдельного вертолетного отряда, позволяют миссии быстро реагировать на обострение обстановки в любой части второй крупнейшей по площади страны Африки. Ми-8, в свою очередь, является незаменимым транспортным средством в условиях чрезвычайно слабо развитой автотранспортной инфраструктуры страны и угроз со стороны незаконных вооруженных формирований. О незаменимости украинского авиационного подразделения в разное время говорили должностные лица, вплоть до командующих силами миссии, называя его ключевым элементом в обеспечении мобильности подразделений ООН по стабилизации в ДР Конго.

С 2012 года почти ежедневно отряд выполняет летные задачи, несмотря на все сложности полетов в данной стране. Они включают работу в условиях высокогорья с чрезвычайно резкими изменениями погодных условий, необходимость ежедневного взаимодействия с иностранными контингентами - как наземными силами, так и экипажами других воздушных судов, осуществление полетов ночью с минимальным необходимым навигационным оборудованием.

Украинские летчики единственные в составе миссии, кто способен выполнять задачи с использованием посадочных площадок на высотах более 3 тыс метров над уровнем моря, которых в Демократической Республике Конго достаточно много. Поэтому интенсивность полетов и количество задач, которые выполняет украинский национальный контингент чрезвычайно велико. На данный момент 18 отдельный вертолетный отряд совершил 21 060 полетов. Экипажами наших вертолетов проведено более 23 тыс часов в воздухе. За это время перевезено 78 409пассажиров, доставлено почти 3 миллиона 668 килограмм грузов.

Отдельно стоит остановиться на роли украинских миротворцев в демонстрации силы и задачах по боевому применению. В этом контексте отличительной является работа нынешней, девятой ротации отряда, которая как раз в эти дни возвращается домой, с честью выполнив все без исключения задачи Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Период этой ротации выдался переломным для страны: наконец были проведены первые в истории независимости государства демократические президентские выборы, которые множество раз откладывались, что порождало активизацию действий незаконных вооруженных формирований.

Так, накануне выборов, силами миссии была проведена широкомасштабная операция "Скорпион" по уничтожению одной из самых жестоких группировок боевиков на континенте. За ноябрь 2018 отряд отработал 124 задачи по огневому поражению сил и позиций незаконного вооруженного формирования, так называемого "Альянса демократических сил" - ADF. После этого средства массовой информации окрестили украинский контингент "Жалом ООНовского Скорпиона", а среди местного населения Демократической Республики Конго распространился тезис о том, что украинские вертолеты – самый большой ночной кошмар местных боевиков.

Такое же мнение подтвердил и нынешний Командующий силами Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, бразильский генерал-лейтенант Элиас Родригес Мартинс Фильхо. В своей речи по случаю вручения медалей украинский воинам 12 апреля этого года, он заявил: "Ваше присутствие на этой территории дает всем нам возможность успешно реализовывать благородные и ответственные задачи по обеспечению мира и стабильности в ДР Конго, которые украинские миротворцы выполняют с честью".

Стоит справедливо отметить, что мира в Демократической Республике Конго все еще нет. Однако, на данный момент, ряд НВФ демонстрируют лояльность действующей власти. Так, в прошлом месяце лидер НВФ "Kamuina Nsapu" Нканка Симон отправил поздравительное письмо президенту ДРК Феликсу Тшисекеди, в котором подчеркнул свою приверженность новому президенту и отметил, что советом НВФ принято совместное решение о сложении оружия и инициирование переговорного процесса с властью по интеграции боевиков в ВС ДРК. В то же время, лидер политического крыла движения "М23" Бертран Басимва, который находится на территории Уганды, заверил новоизбранного президента во всесторонней поддержке представителями движения.

Это мотивирует украинских миротворцев и, выполняя задание за тысячи километров от Родины, которую в наши дни также нужно защищать, им особенно важно видеть поддержку международного сообщества. В резолюциях, принятых ООН в декабре 2018 года, которые призывают Российскую Федерацию, как государство-оккупанта, вывести свои военные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию территорий Украины, они видят и свою заслугу. Заслугу в том, что их усилия по поддержанию имиджа их Родины, как сильной страны, надежного партнера и союзника, преданного принципам свободы и демократии при любых обстоятельствах, который всегда выполняет взятые на себя обязательства, не напрасны.

Именно такие решения международного сообщества, которые на деле показывают, что делая безопасным любой уголок планеты украинские воины несут мир и в собственной стране, является самой большой наградой для наших воинов.

Помощник командира отряда по связям со СМИ, к-н Андрей Остапюк