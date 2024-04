Поделиться:













Компания Konami объявила о значительном достижении своей карточной стратегии Yu-Gi-Oh! Master Duel - игра насчитывает более 60 миллионов загрузок. Об этом сообщается в официальном аккаунте игры в X (Twitter).

"Вниманию мастеров-дуэлянтов! #YuGiOhMASTERDUEL достигла более 60 миллионов загрузок по всему миру. Войдите сейчас и празднуйте с нами!", - говорится в заметке.

В честь этого события Konami предложила всем игрокам Yu-Gi-Oh! Master Duel, которые зайдут в игру до 23 апреля, получить до 1000 бесплатных драгоценных камней, которые используются как внутриигровая валюта. Кроме того, игроки могут воспользоваться возможностью получить три бесплатных набора Blazing Arena с новыми картами. В игровом магазине также доступны специальные наборы Magicians of Bonds and Unity и Dragon of Pride and Soul, включающие разнообразные аксессуары.

Yu-Gi-Oh! Master Duel позволяет игрокам окунуться в мир Yu-Gi-Oh, где они могут изучить сюжетные истории и участвовать в дуэлях. Для создания своих колод игрокам доступно более 10 тысяч уникальных карт.

Эту условно-бесплатную игру выпустили 18 января 2022 года, она доступна на различных платформах, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, а также на iOS и Android. Игра является прямым продолжением Yu-Gi-Oh! Duel Links, вышедшей в 2017 году. Konami хотела создать новую игру, которая бы понравилась более опытным игрокам, в отличие от Duel Links, которая была рассчитана на более казуальных игроков. Во время разработки игры возникла идея реализовать режим игры, в котором можно было бы играть в одиночку, участвуя в дуэлях против ИИ. В конце концов это привело к появлению режима Solo Mode в Master Duel.

