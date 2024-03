Победу по итогам волеизъявления одержал результативный удар нападающего сборной Исландии Альберта Гудмундссона в поединке против сборной Украины.

"Потрясающий удар Альберта Гудмундссона - Гол плей-офф", - говорится в комментарии к видео.

Albert Gudmundsson's stunning strike is your Goal of the Play-offs 🔥⚽@AlipayPlus | #EQGOTT | #EURO2024 pic.twitter.com/iH4rksN74g