Команда крупнейшего в Украине новостного агрегатора UKR.NET рассказала подробности блокировки их доменного имени и того, как и с помощью кого удалось восстановить работу сайта.

Об этом Украинским Новостям сообщили представители UKR.NET.

В ночь на 7 марта регистратор доменных имен Network Solutions без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. С 01:35 до 17 часов по киевскому времени лента новостей UKR.NET и электронная почта @ukr.net были недоступны.

Как сообщил регистратор, блокировка произошла из-за наличия на портале UKR.NET трех материалов, публикация которых запрещена постановлением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) от 23 января 2024 года по иску Станислава Кондрашова и компании Telf AG.

С двух часов ночи команда УКРНЕТ пыталась выяснить обстоятельства блокировки. Сразу подключился один из владельцев бизнеса, предприниматель из Силиконовой долины. До 05:30 утра по киевскому времени из своего офиса в Токио он вел коммуникации со службой поддержки регистратора. Впоследствии нашел и привлек к решению вопроса руководство компании, пытаясь донести самое важное: проблема имеет национальный масштаб и затрагивает стратегические для Украины интернет-сервисы.

Уже по окончании рабочего дня в Штате Флорида, США, компания сообщила, что блокировка домена ukr.net имеет юридические основания. Поэтому дальше нужна юридическая команда, которая сможет подключиться на следующий рабочий день.

Осознавая, что утром миллионы пользователей, среди которых много военных и защитников нашей страны, не смогут работать со своей почтой и читать новости, владелец компании начал искать помощь среди друзей.

В то же время два его друга — опытный дипломат и экс-заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — посоветовали обратиться к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в США Оксане Маркаровой.

Оксана отреагировала молниеносно — как только начался ее рабочий день, она пообещала оказать любую возможную помощь и поддержку, которая в компетенции Посольства, и сразу запросила всю информацию и начала действовать.

В это же время множество неравнодушных людей поддерживало УКРНЕТ. Кто-то тегал тех, кто мог помочь. Кто-то звонил в службу поддержки регистратора и высказывал пожелания скорейшего восстановления. Об инциденте было сообщено в корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN.

СНБО, Министерство цифровой трансформации Украины, администратор домена.ua, компания "Хостмастер", Интернет Ассоциация Украины, интернет-провайдеры, СБУ, родные украинские СМИ активно привлекали внимание людей, правительственных, отраслевых и общественных организаций в Украине и США.

С началом нового рабочего дня в США, в 16:15 по киевскому времени, представитель регистратора проинформировал, что они изучают проблему. Через полчаса блокировка была снята.

Посольство Украины в США на этом не остановились: Оксана Маркарова сообщила о том, что они ожидают второй ответ от компании относительно анализа причин блокировки домена UKR.NET, чтобы избежать повторения подобного в будущем.

Команда УКРНЕТ уверена, что результат был достигнут благодаря совместным усилиям. Мы благодарны каждому, кто присоединился, помогал, поддерживал. Наша сила всегда была и будет в единении! Это вдохновляет работать в дальнейшем для миллионов интернет-пользователей, создавая с большой любовью украинские интернет-сервисы.

Как писали Украинские Новости, в прошлый четверг, 7 марта, внезапно и по неизвестным причинам перестал работать сайт и почта UKR.NET.

Как оказалось позже, причиной сбоя в работе стала блокировка со стороны американского регистратора доменных имен Network Solutions.

Уже к вечеру четверга команде UKR.NET удалось восстановить работу как новостного агрегатора, так и электронной почты.