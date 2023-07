Об этом Резников сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам Резникова, он и Остин обсудили текущую ситуацию на фронте и дальнейшие шаги контранступательной операции Сил обороны Украины.

Они также обговорили следующее заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").

"Мы также поговорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов. Оставайтесь с нами, чтобы узнать хорошие новости...", — написал Резников.

Had a productive 📞 conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.

We synchronized our watches before the next meeting of the…