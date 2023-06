Британский журналист-расследователь Тим Уайт представил в Брюсселе документальный фильм , часть которого посвящена проблеме коррупции и случаям давления правоохранительных органов на бизнес во время войны. В частности, речь идет о компании "Аурум Груп", против которой начала уголовное производство Служба безопасности Украины во время войны:

"Мы проанализировали ряд кейсов, которые имели место уже после начала полномасштабного российского вторжения. Относительно каждого из них есть вопросы к представителям власти. Правоохранительные органы либо бездействуют, закрывая глаза на так называемое "рейдерство" или произвол олигархов, либо есть основания полагать, что они сами сознательно оказывают давление на предпринимателей или независимых политиков, – отметил Тим Уайт, – Недавно снова появилась история, когда украинские следователи открыли новое дело и наложили арест на активы компании (ред. – украинской многопрофильной промышленно-инвестиционной группы Аурум). Аурум является легкой мишенью. Конечным владельцем является Алена Лебедева, дочь бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева".

Напомним, что 12 мая 2023 года указом Президента было введено решение СНБО по применению личных санкций против Алены Лебедевой сроком на 10 лет.

Владелец группы компаний Аурум Групп Алена Лебедева прокомментировала эту ситуацию так:

"Я обращаюсь к нашим правоохранительным органам, обращаюсь с требованием обнаружить этих оборотней в погонах, которые съедают наши с Вами налоги, а на самом деле работают на собственное обогащение! Я требую остановить дерзкую охоту рейдеров на мой бизнес, бизнес, кормящий тысячи семей и поддерживает экономику страны".

В документальном фильме журналист также обратил внимание на ситуацию с городским головой прифронтового Чернигова – Владиславом Атрошенко, суд во Львове признал Атрошенко виновным в конфликте интересов. Его "преступление" заключалось в том, каким транспортом пользовалась его семья, когда пыталась скрыться из зоны боевых действий в первые дни вторжения. Атрошенко утверждает, что власти оказывали давление на суд.

Напомним, что 26 мая 2023 года, по информации источников сайта "Страна", в правоохранительных органах в горсовете Чернигова провели обыски и изъяли ряд документов. Мэр Киева Виталий Кличко ранее комментируя ситуацию вокруг Атрошенко отметил:

"…то, что сейчас происходит вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко, сейчас выглядит как выборочное правосудие и политическая история. Отстранение от должности мэра через суд за административное нарушение – это прецедент".

Напомним, 29 мая 2023 года в интервью ресурсу Obozrevatel Президент Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявил о том, что в настоящее время в Украине координируются десятки рейдерских атак людьми с властными полномочиями.

Тим Уайт – британский журналист, специализирующийся на темах Украины и разоблачение российской пропаганды и гибридных влияний. Автор фильмов-расследований "Nothing but lies: Fighting fake news" (2017), "One World Cup, One War, How Much Corruption" (2018), "Россия возвращается в Украину" (2021-2022).