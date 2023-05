Главное управление генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ, – ред) перебросило подразделения своих двух бригад спецназа поближе к границам с Украиной. Враг прибег к этому для проведения контрдиверсионных мероприятий и провокаций.

Спецназовцев разместили в приграничных районах российской Курской области. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) со ссылкой на украинский источник.

Так, 19 мая в Центре украинского сопротивления заявили, что 3-я и 22-я гвардейские бригады специального назначения ГРУ переброшены в поселок Теткино якобы для предотвращения "трансграничной деятельности украинских партизан", а также осуществления провокаций и поднятия боевого духа российских войск.

По мнению аналитиков ISW, такое развертывание оккупантов на границе, вероятно, является попыткой закрепить внимание части украинских сил в приграничных регионах, таким образом отвлекая их от критических прифронтовых участков.

Ранее сообщалось, что подразделения 3-й гвардейской бригады российского спецназа были зафиксированы в районе Кременной на Луганщине. В то время как подразделения 22-й бригады действовали в районе Орехова на западе Запорожской области.

Аналитики пока не установили, почему российское военное руководство могло принять решение вывести такие элементы из активных секторов линии фронта в российский тыл.

"Возможно, эти подразделения понесли предварительные потери во время последних операций и были выведены и передислоцированы, чтобы отдохнуть и отремонтироваться. Их развертывание в приграничных районах вряд ли будет иметь желаемый информационный или оперативный эффект", – констатировали в ISW.