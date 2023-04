АО "Николаевоблэнерго" в течение последнего месяца получило гуманитарные грузы – оборудование и материалы. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Президента Алексей Кулеба во время онлайн включения на рабочем совещании по случаю приема передачи последней партии оборудования. Как сообщает прессслужба "Николаевоблэнерго", всего за последний месяц на предприятие прибыло 169,7 тонн оборудования от международных партнеров и украинских волонтеров.

169,7 тонн трансформаторов, генераторов, автоматических выключателей, трансформаторного масла, кабеля, инструментов и спецодежды было за последний месяц доставлено в АО "Николаевоблэнерго". Эта информация была озвучена на рабочем совещании в "Николаевоблэнерго" в минувшее воскресенье. Заместитель руководителя офиса Президента Алексей Кулеб , комментируя международную помощь Николаевщине в ходе он-лайн включения в совещание, отметил, что энергетическая инфраструктура региона, как и соседней Херсонщины, наиболее пострадали во время агрессии России . "Почти 9 месяцев ежедневных обстрелов из "Градов", постоянные ракетные атаки, разрушили электросети региона. А в освобожденных в ноябре прошлого года оккупированных общинах от электрооборудования и линий электропередач почти ничего не осталось. Мы понимаем, что община и регион самостоятельно с такими объемами не справляются. Поэтому здесь нужна как четкая координация всех ветвей власти, так и поддержка международных партнеров", – отметил Алексей Кулеба".

Большая часть оборудования была собрана усилиями Министерства энергетики. Среди стран-доноров, которые передали гуманитарную помощь николаевским энергетикам, -Литва, Германия, Швеция, Франция и Азербайджан, за что Николаевщина им очень благодарна", - отметил Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Значительная часть энергетического гуманитарного груза была предоставлена украинским Благотворительным фондом "Help for Ukraine". Как сообщил вице-президент Благотворительного фонда Вилен Фаталов, собрать такое количество крайне необходимого оборудования удалось с помощью партнеров в Германии – Петры Шуле Ритер и Вадима Денисенко из БФ " Stand with Ukraine ", а также Питера Хоффман и Харальд Бургиньон с машиностроительного завода AllgäuNetz . Вилен Фаталов подчеркнул, что организация логистики была осуществлена при содействии амбассадора БФ Help for Ukraine" Евгения Кошевого.

"69 силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения, почти 9 километров кабеля, около 30 мобильных генераторов, десятки кабельных муфт, сотня единиц ручного инструмента, спецоборудование для ремонта ЛЭП, более 60 кубометров трансформаторного масла, сотни комплектов разнообразной спецодежды – все это, безусловно, возможным проведение эффективных работ по восстановлению пострадавших электросетей, и мы очень благодарны и международным донорам, и Министерству энергетики Украины, и фонду " Help for Ukraine ", и Алекесю Кулебе за организацию и координацию в оказании помощи", - поблагодарил И.о. Генерального директора "Николаевоблэнерго" Вадим Данилков. По словам руководителя предприятия за время от начала агрессии РФ , предприятию был нанесен ущерб более чем на 1 млр. грн.